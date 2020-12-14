В Великобритании воры разобрали Mercedes прямо возле дома его владельца

В британском городе Уэст-Бромидж злоумышленники разобрали Mercedes C-Class и оставили его на бетонных блоках возле дома его владельца. Воры забрали двери, капот, багажник, колеса, передние сиденья и даже немного сладостей.
Владельца Пола Хэмптона и его супругу Джеки Хили разбудил в 5 утра сосед, который сказал им взглянуть на свою машину.
56-летний Пол рассказал: "Я вышел за парадную дверь, и просто не мог поверить в то, что увидел. Они не повредили ни одной детали и не оставили отпечатков пальцев. Похоже, это профессионалы, работающие в команде из пяти или шести человек."
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Уродливый рождественский свитер: Mercedes-Benz G-Class и AMG GT R надели в праздничные наряды
- Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили
- Mercedes-Benz британского пилота Формулы-1 Джеймса Ханта
- Mercedes-Benz SL с джойстиками вместо руля и факсом
- 8 лимузинов W140 Mercedes-Benz Pullman на одном фото: возможно самый дорогой техосмотр в истории
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Может конечно это большой любитель Мерседеса отключал, и поэтому ему вытаскивание проводки из багажника более важнее было, чем время.