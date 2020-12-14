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В Великобритании воры разобрали Mercedes прямо возле дома его владельца

В Великобритании воры разобрали Mercedes прямо возле дома его владельца (8 фото)

Автор:
14 декабря 2020 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   вандализм   воровство   кража   
2043
8
В британском городе Уэст-Бромидж злоумышленники разобрали Mercedes C-Class и оставили его на бетонных блоках возле дома его владельца. Воры забрали двери, капот, багажник, колеса, передние сиденья и даже немного сладостей.
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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   вандализм   воровство   кража   
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10  комментариев
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20k
dna72 2 часа назад
Профессионалы. На "пит-стопах" насабачились поди.
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157
Вадим 18 минут назад
Чувствуется наши сработали.
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14k
Александр 21 минуту назад
Довели страну, ублюдки.
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4k
Subic 24 минуты назад
Вопросов, при просмотре этих фоток, больше, чем ответов. Кто и зачем снял номерные знаки? Скрыть, так видно их на фотках. Бампера же на месте. На движке уже куча желтых листьев. На дороге и тротуарах их совсем уже нет, убрали? Под машиной тоже не видно. Немного на обочинах только. Нет их и в багажнике, хотя заднего капота тоже нет. Странный выбор снимаемых запчастей. Куча всего совсем легко съемного и дорогого на месте, а то, что снять сложнее - снято.
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26k
Aleksandr Полчаса назад
В Великобритании воры разобрали Mercedes прямо возле дома его владельца
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4k
Серега Полчаса назад
Странно что все аккуратно отсоединено. Видать они собираются потом обратно их поставить. Нужно ждать звонка.

Может конечно это большой любитель Мерседеса отключал, и поэтому ему вытаскивание проводки из багажника более важнее было, чем время.
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6k
bum-bum Полчаса назад
Владивосток. 2008 год. У кореша жена работала в ночь. Утром в 4.30 заехала домой в туалет забежать, в 4.50 выбежала дальше ехать, а у тачки нет капота, бампера, крыльев, оптики, обеих дверей. Только срывные болтики от "укрепленной" оптики лежат. Тогда кузовщины на эту тачку в городе не было, разували только в путь.
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134
Vadim Deryabin 40 минут назад
у нас во дворе как то бэху Х5 изнутри раздели зимой... даже руль сняли.
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3k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Судя по фото,даже коврики сп-здили
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1k
Валерий 2 часа назад
Где-то год назад был ролик на ютубе,не помню, Питер ,чтоль.Так там Х6 прямо под окнами более тщательно разобрали,весь салон сняли и навесное с движка.А эти, похоже,спешили.
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