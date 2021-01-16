Утренний конфуз

Каждое утро я бегу... Чтобы пораньше добраться до автобуса. Чтобы на него сесть, надо доехать до него на такси. Выхожу из дома, дорога метров 20 от моего дома. Подошел к обочине и проезжает колона машин. Одна из них остановилась. Я подумал что он таксует, и начал открывать двери. Двери автомобиля замерзли.. После третей попытки открыть дверь, он открыл ее изнутри. И он такой:

"Че там братан? "

Я: "До Пандоры едете"

Он: "Да еду, садись"

Спрашиваю номер карты для перевода денег.

Он: "Не надо, я все равно туда еду,"



Оказывается он просто остановился, а я в наглую залез в его машину, еще бесплатно доехал) Спасибо тебе добрый человек!