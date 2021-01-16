Утренний конфуз

Каждое утро я бегу... Чтобы пораньше добраться до автобуса.
Каждое утро я бегу... Чтобы пораньше добраться до автобуса. Чтобы на него сесть, надо доехать до него на такси. Выхожу из дома, дорога метров 20 от моего дома. Подошел к обочине и проезжает колона машин. Одна из них остановилась. Я подумал что он таксует, и начал открывать двери. Двери автомобиля замерзли.. После третей попытки открыть дверь, он открыл ее изнутри. И он такой:
"Че там братан? "
Я: "До Пандоры едете"
Он: "Да еду, садись"
Спрашиваю номер карты для перевода денег.
Он: "Не надо, я все равно туда еду,"
Оказывается он просто остановился, а я в наглую залез в его машину, еще бесплатно доехал) Спасибо тебе добрый человек!
"Че там братан? "
Я: "До Пандоры едете"
Он: "Да еду, садись"
Спрашиваю номер карты для перевода денег.
Он: "Не надо, я все равно туда еду,"
Оказывается он просто остановился, а я в наглую залез в его машину, еще бесплатно доехал) Спасибо тебе добрый человек!
Авторский пост
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Лет 10 назад был в другом городе по делам, там у меня есть друзья. Договорились вечером собраться в кабаке не особо далеко от гостиницы, но пешком топать не айс. Выскочил из гостиницы, пошел на "пятак", где такси кучкуются, тогда еще без опознавательных знаков, максимум "фонарь" с шашечками на крыше.
Сунулся к одному, к другому - либо не хотят ехать на такое расстояние и терять место в негласной очереди, либо заламывают.
Решил словить частника, стою, маякую. Метрах в 10 за мной притормаживает один. Подхожу, плюхаюсь на переднее сиденье, говорю куда. После этого поворачиваюсь к водиле.
На водительском месте молодая девочка. Покосилась на меня, убрала с колен ноут и бумаги, которые, видать, успела достать, пока я к ней шел. Спрашивает, мол, а куда там конкретно. Называю кабак, говорит, что знает. Подъехали, хочу рассчитаться, спрашиваю, мол, сколько.
Девочка: "А я не таксую". А в непонятках, говорю, а чего ж повезла? Она "Да окуела слегонца".
Поржали, зазвал ее с собой на посиделки в качестве компенсации.
Во всех смыслах хорошая девочка оказалась:)
- Нет-нет, - машет руками индус, - денег не надо".
- Сектант наверное, - думаю я. - Кришнаит, сатанист и вообще этот - туг-душитель. Я намедни про них фильму смотрел. Сматываться надо поскорее пока не задушили и не оттрахали, да и в училище уже опаздываю.
В общем, буркнул я ему свое вежливое "Спасиба" и ломанул быстрее к нормальным москвичам, которые в толпе и локтем в печень пхнут чтобы вперед не лез, и матом обложат на эскалаторе, и улыбаться и кланяться не будут при виде тебя так будто встретили потерянного при родах брата-близнеца.
А вот теперь иной раз вспоминаю этот случай, и задумываюсь - Что же это был за индус такой, и что им двигало, когда он решил в своем мерсе бесплатно людей развозить.