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Утренний конфуз

Утренний конфуз (1 фото)

Автор:
16 января 2021 09:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
828
1
Каждое утро я бегу... Чтобы пораньше добраться до автобуса.

Авторский пост

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Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Аналогичная история.
Лет 10 назад был в другом городе по делам, там у меня есть друзья. Договорились вечером собраться в кабаке не особо далеко от гостиницы, но пешком топать не айс. Выскочил из гостиницы, пошел на "пятак", где такси кучкуются, тогда еще без опознавательных знаков, максимум "фонарь" с шашечками на крыше.
Сунулся к одному, к другому - либо не хотят ехать на такое расстояние и терять место в негласной очереди, либо заламывают.
Решил словить частника, стою, маякую. Метрах в 10 за мной притормаживает один. Подхожу, плюхаюсь на переднее сиденье, говорю куда. После этого поворачиваюсь к водиле.
На водительском месте молодая девочка. Покосилась на меня, убрала с колен ноут и бумаги, которые, видать, успела достать, пока я к ней шел. Спрашивает, мол, а куда там конкретно. Называю кабак, говорит, что знает. Подъехали, хочу рассчитаться, спрашиваю, мол, сколько.
Девочка: "А я не таксую". А в непонятках, говорю, а чего ж повезла? Она "Да окуела слегонца".
Поржали, зазвал ее с собой на посиделки в качестве компенсации.
Во всех смыслах хорошая девочка оказалась:)
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2k
Запускайте Берлагу! 37 минут назад
До Пандоры едете?
До Пандоры едете?
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3k
tamin 2 часа назад
Наглость-второе счастье. Я так мужика не побил чуть. А у него всего лишь рядом стояла такая же машина, в которой он ковыряться в бардачке
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15k
Пронька Грезной tamin Час назад
Я так же минут пять пытался своими ключами открыть белую "Девятку" и матерился, что замок заело. Потом увидел что в салоне чехлы почему-то другие... моя белая "девятка" стояла на три машины дальше
а мог бы и по загривку схлопотать
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7k
Пафнутий 2 часа назад
Помню, в свой еще "пешеходный" период жизни, стою я как-то на остановке, жду маршрутку. Погода - собаку из дома не выгонишь. С неба валит густой мокрый снег, и пронизывающий ветер загоняет его под одежду чуть ли не до трусов. Стою, жду маршрутку, рядом стоят еще человека три. Тоже ждут. Вдруг, подкатывает к нам большой белый мерседес. С места водителя вылезает какой-то индус (мне он показался индусом), и лыбясь во весь рот и чуть ли не кланяясь, на ломанном русском предлагает садиться в его машину, говорит - "Вам ведь к метро надо? Я тоже туда еду". Если бы не гадская погода, я бы лично засомневался, но уже начавшие постукивать зубы, убедили меня согласится. Сел, тачка крутая, сидения оббиты кожей, печка работает на полную, все чистенько и просто пропитано ароматами солидных денег. Индус довез нас до метро. Я ему протягиваю полтос. Думаю - маршрутка стоит десятку, но тут все-таки мерс, да еще и повышенной комфортности, десятку давать как-то стыдно.
- Нет-нет, - машет руками индус, - денег не надо".
- Сектант наверное, - думаю я. - Кришнаит, сатанист и вообще этот - туг-душитель. Я намедни про них фильму смотрел. Сматываться надо поскорее пока не задушили и не оттрахали, да и в училище уже опаздываю.
В общем, буркнул я ему свое вежливое "Спасиба" и ломанул быстрее к нормальным москвичам, которые в толпе и локтем в печень пхнут чтобы вперед не лез, и матом обложат на эскалаторе, и улыбаться и кланяться не будут при виде тебя так будто встретили потерянного при родах брата-близнеца.
А вот теперь иной раз вспоминаю этот случай, и задумываюсь - Что же это был за индус такой, и что им двигало, когда он решил в своем мерсе бесплатно людей развозить.
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3k
Roninsamuray 3 часа назад
Утренний конфуз
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250
Вячеслав Вербер 3 часа назад
В самом начале 90х, когда иномарок почти не было, я попросил моего товарища, у которого была белая директорская "Волга" покатать, в кортеже, свадьбу друга. Он никого там не знал, просто был доступ к машине и желание повеселиться. Свадьба началась, смотрю пропал, ну, думаю, ладно, может необходимость какая случилась и в общем забыли про него. Дня через три встречаемся, говорю, куда пропал, он удивлённо поясняет, что два дня гулял на свадьбе и все такое. Оказалось, у Вечного огня, к нему сели гости с другой свадьбы и другой Волги, он весело провел с ними два дня, особо не вникая, на чью, собственно, свадьбу он попал.
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7k
Вася 3 часа назад
.. я тоже так бежал чтобы не замёрзнуть наискосок через парк. С дороги съехал уазик и поровнялся. Спросили куда бегу. и документы проверили..
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4k
Sanar 4 часа назад
Была такая ситуация, сменился с дежурного звена и еду домой, а у меня с прапором нашим с эскадры договорённость я его по пути до части подбирал, остановился где условились, сижу патроны щёлкаю в пластиковый пенал чтоб у дежурного по полку время не терять, влетает на пассажирское сиденье девчонка, говорит мне в гарнизон, я не понял что произошло, она сидит на меня смотрит и на пистолет на панели, тут прапор залез, ну поехали. Доехали до гарнизона, она: Ой извините я думала такси сколько должна?, денег не взял, потом видел её несколько раз в парикмахерской работала рядом с частью.
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3k
ваня панкин 4 часа назад
Утренний конфузПосмотреть
Утренний конфуз
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8k
Павел 4 часа назад
Утренний конфуз
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