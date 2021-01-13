На улице Мужества в Красноярске водитель, 1996 года рождения, за рулем Honda Ascot Innova вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault, под управлением мужчины 1991 года рождения. Пострадали три человека.
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По словам очевидцев, водитель чёрной иномарки оказался зажат в искорёженном автомобиле, у него перелом ноги. Также сообщается, что мужчина в Renault сломал несколько рёбер.
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на 10км\ч. = 3 года лишение.
но нет, лучше пинать триноги и топить в черте города...
Лично меня на фишках постоянно матерят, что я нетерпим к нарушениям ПДД, говорят, что я "вожу как пенс" (в смысле, что скорость не превышаю) и прочее.
Но по ходу теперь первенство достаётся Вам :)