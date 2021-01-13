FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3993 поста • 450 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Красноярске водителя вынесло на встречную полосу

Авария дня. В Красноярске водителя вынесло на встречную полосу (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
334
2
1
На улице Мужества в Красноярске водитель, 1996 года рождения, за рулем Honda Ascot Innova вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault, под управлением мужчины 1991 года рождения. Пострадали три человека.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
fanatik115 3 часа назад
превышение скорости на 5км/ч. = 1 год лишение ВУ.
на 10км\ч. = 3 года лишение.

но нет, лучше пинать триноги и топить в черте города...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
11k
Денис fanatik115 2 часа назад
5км/ч - лишение ВУ? Да Вы добрейшей души человек. :)
Лично меня на фишках постоянно матерят, что я нетерпим к нарушениям ПДД, говорят, что я "вожу как пенс" (в смысле, что скорость не превышаю) и прочее.
Но по ходу теперь первенство достаётся Вам :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
508
Alexander 2 часа назад
И тут встретились девяностые как в 90-е :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom 3 часа назад
а нехер тапку давить на такой дороге. с самого начала ролика видно, как его болтает, когда он соседнюю машину обруливал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Авария дня. Смертельный занос в Архангельской области Авария дня. Смертельный занос в Архангельской области Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву Авария дня. Под Красноярском в ДТП пострадал младенец Авария дня. Под Красноярском в ДТП пострадал младенец Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1720830



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
2
206
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
Как прекрасен этот край!
3
30
Как прекрасен этот край!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гифки
0
2
Гифки
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
24
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#сша#животные#в мире#Россия#приколы#память#дети#Трамп#авария дня
#фото#прикол#факты#дтп#СССР#история#абсурд#забавно#подборка#автомобили
#интересно#интересное#природа#Разное#позитив#аварии#быт#картинки#маразм#зима

На что жалуетесь?

Вернуться