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Одинцовские сотрудники ГИБДД припарковали автомобиль на пешеходном переходе, но девушка научила их ПДД

Одинцовские сотрудники ГИБДД припарковали автомобиль на пешеходном переходе, но девушка научила их ПДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 09:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   инспектор   пдд   пешеходный переход   полицейский автомобиль   полиция   
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В подмосковном Перхушково сотрудники 10-го батальона ДПС припарковали патрульный автомобиль прямо на пешеходном переходе. К ним подошла местная активистка и заставила отогнать машину.

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Метки: авто   видео   гибдд   инспектор   пдд   пешеходный переход   полицейский автомобиль   полиция   
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9  комментариев
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2k
Kungs 6 минут назад
Попробовала бы она в аналогичной ситуации у нас, в ЕС, так с дорожными полицейскими разговаривать. Для неё закончилось бы не очень. Всегда поражался спокойствию российских полицейских. Даже машину отогнал. Это да...
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7k
vit 21 минуту назад
Попробовала бы в Беларуси так с гаишниками разговаривать - в лучшем случае избили бы и административку впаяли, в худшем - уголовку.
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7k
Лещ 24 минуты назад
Про гибдд не будем сейчас, но он ей правильно сказал. Ничего он не нарушил, маяки включены, он имеет права с ними отступать от требований пдд. Баба зря раскудахталась...
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7k
vit Лещ 18 минут назад
Стоять именно за бебре просто потому что можешь?
Тут безопасностью и не пахнет, потому что из-за его корыта не видно пешеходов.
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8k
woo Лещ 11 минут назад
Это не делает им чести. Поэтому их не уважают простые люди. И ещё они на встречке стоят.
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7k
Лещ woo 8 минут назад
Я не говорю про честь их и прочие нравственные факторы. ПДД они не нарушили, вот о чём я толкую, они могут там стоять с вкл проблесковым маячком!
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26k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Девушка молодец. Но вот это "чо" и "скока"
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399
Миша Час назад
Святая девушка. Все красиво и грамотно!!!. Молодец. Так и надо этим полицаем. В конец обнаглели
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59k
Доктор Джонс Миша 38 минут назад
Не "обнаглели", а в край ох.уе.ли!
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