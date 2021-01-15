Одинцовские сотрудники ГИБДД припарковали автомобиль на пешеходном переходе, но девушка научила их ПДД

В подмосковном Перхушково сотрудники 10-го батальона ДПС припарковали патрульный автомобиль прямо на пешеходном переходе. К ним подошла местная активистка и заставила отогнать машину.
Инспектор пояснил, что имеет право стоять на «зебре», так как обеспечивает безопасность дорожного движения
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Тут безопасностью и не пахнет, потому что из-за его корыта не видно пешеходов.