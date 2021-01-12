«Крузак» с прицепом устроил ДТП во время запрещенного обгона

В Родниковском районе Ивановской области 60-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser с прицепом совершал обгон в неположенном месте и столкнулся с попутной Lada Priora, водитель которой начал поворачивать налево.
В результате водителя Lada с переломом ключицы и сотрясением мозга госпитализировали в областную больницу.
Момент ДТП
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Поправьте, если я не прав...
на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
Так что перед перекрестком. И это правило вообще бесит неимоверно.
Потому что для выезда со второстепенной надо смотреть в разные стороны одновременно, что физически не возможно.
8.1 Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.