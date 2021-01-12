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«Крузак» с прицепом устроил ДТП во время запрещенного обгона

«Крузак» с прицепом устроил ДТП во время запрещенного обгона (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   зеркала   обгон   
526
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В Родниковском районе Ивановской области 60-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser с прицепом совершал обгон в неположенном месте и столкнулся с попутной Lada Priora, водитель которой начал поворачивать налево.

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   зеркала   обгон   
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16  комментариев
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12k
Konstantin 2 часа назад
Да... На всякий случай надо всегда смотреть в боковое зеркало, а то мало ли какой "джигит" решит нарушить все правила...
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14k
ВОВЧЕГ 3 минуты назад
Вот почему из-за всяких петухов, страдают посторонние люди?
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6k
klop 7 минут назад
На трассах вообще опасно на лево поворачивать, нужно на много раньше включать поворотник в отличии от города.
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10k
KOSTELLO 49 минут назад
Я могу ошибаться, но после знака "обгон запрещен" был знак обозначения перекрестка, а т.к. "обгон запрещен" не имел дальности действия, то после действовал до ближайшего перекрестка.
Поправьте, если я не прав...
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13k
Габит Калыков KOSTELLO Полчаса назад
Вот на этом перекрестке Лада и поворачивала.
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7k
Андрей Ма-С KOSTELLO 20 минут назад
угу вот только действие знака "обгон запрещен" заканчивается не за знаком перекрестка а за самим перекрестком на котором как раз и произошло дтп)))
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36k
Вепс KOSTELLO 20 минут назад
Все верно до перекрестка. Но вину с крузака это не снимает. Обгон запрещен до перекрестка, это означает что начать этот маневр крузак имел право только после перекрестка(если там нет других запрещающих знаков или разметки).
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1k
Dmitry Tarasov Андрей Ма-С Минуту назад
11.4. Обгон запрещен:
на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
Так что перед перекрестком. И это правило вообще бесит неимоверно.
Потому что для выезда со второстепенной надо смотреть в разные стороны одновременно, что физически не возможно.
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39
Асашай Час назад
здесь оба водителя хороши - один обгоняет там, где нельзя; второй поворачивает в то время, когда его обгоняют

8.1 Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
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40k
Соломей Асашай 11 минут назад
надеюсь, ты за рулём, с такими знаниями, не ездишь
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16k
Anna Час назад
водитель приоры, наверное из тех, кто включает поворотник за 2 метра до поворота
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13k
Ligov 2 часа назад
Понятно что на Приоре прав, но разве на этой марке автомобилей нет никаких зеркал...
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6k
GrblFF 2 часа назад
Сколько раз уже было подобное. Что мешает лишний раз в зеркало посмотреть, чтобы уберечься от идиотов, которым больше всех надо.
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40k
Соломей GrblFF 9 минут назад
да, правила ты видимо начинал изучать с анекдота, про джигита, который стоит на зелёный, а едет на красный, а стоит на зелёный, ПОТОМУ ,ЧТО,МОЖЕТ КАКОЙ-ТО ДЖИГИТ ПРОНЕСЁТСЯ НА КРАСНЫЙ...
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1k
Илья GrblFF 9 секунд назад
Не понимаю, почему минусят. В данном случае реально могут сделать обоюдку. Курзак обгонял там где запрещено. А лада не убедилась в безопасности маневра.
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