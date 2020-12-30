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Авария дня. Казалось бы, при чём тут женщина-водитель?

Авария дня. Казалось бы, при чём тут женщина-водитель? (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   ушел от столновения   
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На трассе Уфа — Нефтекамс автомобилистка за рулем легковушки пыталась уйти от столкновения со встречным КамАЗом, но зацепила обочину и вылетела под встречную фуру. Виновницей аварии признали женщину.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   ушел от столновения   
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12k
Ligov 2 часа назад
Долбо*б на фуре. На кой черт на обгон пошел...
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252
Алиса 7 минут назад
Посмотреть бы на решение ГИБДД.
А так на фишках, всё что можно и нельзя за лайки пишут
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1k
boom 37 минут назад
"нужно было остаться на своей полосе и идти в лобовое столкновение с КамАЗом"
ну как бы то же самое в итоге и получилось, только уже с другим виноватым
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13
ToxicBlow Час назад
А сколько таких тупых [мат] , уверенных в своей неуязвимости и безопасности, не знающих вообще ничего о вождении , ежедневно выползает на улицы наших городов ? Ой я же не быстро и аккуратно езжу) Ты, сука тупая, даже развернутся не можешь во дворе, куда ты [мат] лезешь на магистраль? Нет [мат] , ей удобно! Всем [мат] вокруг тошно от её скорости и непредсказуемости , но ей [мат] , она [мат] автоледи я [мат] .
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3k
Ok_Google ToxicBlow 18 минут назад
а причем тут она?
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1k
Lovels Travel Час назад
Непонятно, зачем с таким вождением, да на такой дороге лететь, как в жопу ужаленная?
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23k
Павел Плеханов Час назад
Да, нервы не выдержали и дёрнула рулём вправо на 0:06
Машины уже поравнялись, т.е. видно, что места хватило. И отрулила вправо, на рыхлый снег. А по рыхлому нельзя резко.
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6k
МимоПроходил Павел Плеханов 6 минут назад
Кажется на 0:06 колесо правое в колею попало и увело по ней. А дальше уже не справилась. Но летела же по такой дороге быстро!
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4k
Sanar 2 часа назад
Нормально проходила же, ну запаниковала и начала рулём крутить.
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
да бред. она повредила авто не справившись с управлением. авто вообще непричастное к этому.
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1k
satra 2 часа назад
Если уж не уверен в габаритах, что проходишь, то уходить тормозить на обочину всеми колесами. Там обочина хорошая, можно было аккуратно уйти на торможении.

А так, вполне себе второй день рождения - ситуация могла развернуться и намного хуже.
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594
Владимир Панин satra 55 минут назад
Если уж не уверен в ситуации- сначала в своей полосе тормозишь всеми колесами, пока в колее, а потом отпустив тормоз, и даже под легким газком (на переднем) идешь на обочину. Только так. А повезло реально. Чуть раньше был бы занос- боком под фуру и оба в морге.
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