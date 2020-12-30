Описание: "Камазист не увидев встречку не успел закончить манёвр, и при этом ГИБДД виноватым сделали меня - автора (водитель легкового авто), сказав нужно было остаться на своей полосе и идти в лобовое столкновение с КамАЗом, наложив при этом штраф, ремонт своей машины и фуры."