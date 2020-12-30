На трассе Уфа — Нефтекамс автомобилистка за рулем легковушки пыталась уйти от столкновения со встречным КамАЗом, но зацепила обочину и вылетела под встречную фуру. Виновницей аварии признали женщину.
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Описание: "Камазист не увидев встречку не успел закончить манёвр, и при этом ГИБДД виноватым сделали меня - автора (водитель легкового авто), сказав нужно было остаться на своей полосе и идти в лобовое столкновение с КамАЗом, наложив при этом штраф, ремонт своей машины и фуры."
Авторский пост
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А так на фишках, всё что можно и нельзя за лайки пишут
ну как бы то же самое в итоге и получилось, только уже с другим виноватым
Машины уже поравнялись, т.е. видно, что места хватило. И отрулила вправо, на рыхлый снег. А по рыхлому нельзя резко.
А так, вполне себе второй день рождения - ситуация могла развернуться и намного хуже.