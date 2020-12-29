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Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста

Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автохам   видео   езда по тротуару   карма   прикол   тротуар   
2274
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Карма не заставила себя долго ждать! Любитель езды по тротуарам нарварся на одну из бетонных полусфер и отправился в ближайший автосервис.

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Метки: авто   автомир   автохам   видео   езда по тротуару   карма   прикол   тротуар   
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13  комментариев
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2k
Unics 2 часа назад
Едва ли этот бедолага, без масла в двигателе, доедет до сервиса своим ходом..
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57k
Viktor Unics 2 часа назад
Это не бедолага, это утырок, которому так и надо!
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751
Ромка Полчаса назад
Ай да полусфера, ай да молодца!!!
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32k
parallax 39 минут назад
Надеюсь движок у мудилы заклинило.
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877
Владимир Час назад
Дедушка Мороз. Мне от тебя в этом году ничего не нужно. Просто сделай так, чтобы побольше вот таких придурков попадало на бетонные препятствия.
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616
Hornet 2 часа назад
Такое ощущение, что бочку с маслом разлили. В двигателе максимум 5 литров. Картер имеет защиту. Если даже без защиты, чтобы так разлить, удар должен быть такой силы, что картер бы оторвало. Запчастей не видно. Очень похоже на художественный вымысел.
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4k
Sanar Hornet 2 часа назад
У меня 7.5 литров, правда машина бы этой хрени и не заметила и я по тротуарам не катаюсь.
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616
Hornet Sanar Час назад
Я про "грузовики" и не говорю. )
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4k
Sanar Hornet Час назад
У меня не "грузовик" а легковой универсал) древний TLC Prado, правда высокий и на 35х колёсиках.
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21k
Vazari Hornet Час назад
Очень похоже, что Шерлок из тебя- на минималках.
Очень похоже, что Шерлок из тебя- на минималках.
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
А я подумал, что за задница торчит...
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2k
RoseM Габит Калыков 2 часа назад
Чем думаешь, то и видишь )))))
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53k
Racer777 2 часа назад
Если доедет. Но не доедет. Скорее двигло клина даст.
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