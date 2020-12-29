Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста

Карма не заставила себя долго ждать! Любитель езды по тротуарам нарварся на одну из бетонных полусфер и отправился в ближайший автосервис.
Хорошо бы еще выписать штраф этому "герою" и заставить оплачивать уборку тротуара!
Авторский пост
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