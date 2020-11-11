Единственный в своём роде Tower Trike конструктивно представляет собой трицикл: на задней ведущей оси у него два колеса. На передней управляемой «вилке», к слову, тоже два — спаренные, но, по всей видимости, считаются за одно. Кроме того, с мотоциклом Tower Trike роднит схема расположения кресел: их всего два, и установлены они одно за другим, причём оба снабжены ремнями безопасности.



Tower Trike также располагает мотоциклетным рулём, однако управлять передними колёсами приходится, вращая рукоятки. Механизм частично позаимствован у грузовиков, частично сконструирован создателями трицикла. Педали газа и пневматической системы тормозов расположены справа от водительского кресла. У Tower Trike есть всё оборудование для передвижения по дорогам общего пользования, включая фары, сигналы поворотов и зеркала заднего вида.



Весит трицикл немногим менее 5 тонн, в длину вытянулся на 5,2 метра, а в движение приводится грузовым дизельным двигателем марки Detroit Diesel. Утверждается, что благодаря одновременному применению турбин и механических компрессоров мотор развивает 335 л.с. и 1490 Нм крутящего момента. За спинкой пассажирского сиденья установлен металлический крест весом более 90 кг с надписью Never Forget («Никогда не забудем»). По замыслу создателя, она служит своего рода дугой безопасности.