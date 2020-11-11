По сути, этот грузовик — самый большой мотоцикл в мире! Конечно, он выглядит немного иначе, чем большинство байков, которые мы когда-либо видели, но если не придераться, то это чудовище все же соответствует духу мотоциклов.
Транспортное средство, под названием Tower Trike, построено на базе магистрального тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.
Транспортное средство, под названием Tower Trike, построено на базе магистрального тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.
Единственный в своём роде Tower Trike конструктивно представляет собой трицикл: на задней ведущей оси у него два колеса. На передней управляемой «вилке», к слову, тоже два — спаренные, но, по всей видимости, считаются за одно. Кроме того, с мотоциклом Tower Trike роднит схема расположения кресел: их всего два, и установлены они одно за другим, причём оба снабжены ремнями безопасности.
Tower Trike также располагает мотоциклетным рулём, однако управлять передними колёсами приходится, вращая рукоятки. Механизм частично позаимствован у грузовиков, частично сконструирован создателями трицикла. Педали газа и пневматической системы тормозов расположены справа от водительского кресла. У Tower Trike есть всё оборудование для передвижения по дорогам общего пользования, включая фары, сигналы поворотов и зеркала заднего вида.
Весит трицикл немногим менее 5 тонн, в длину вытянулся на 5,2 метра, а в движение приводится грузовым дизельным двигателем марки Detroit Diesel. Утверждается, что благодаря одновременному применению турбин и механических компрессоров мотор развивает 335 л.с. и 1490 Нм крутящего момента. За спинкой пассажирского сиденья установлен металлический крест весом более 90 кг с надписью Never Forget («Никогда не забудем»). По замыслу создателя, она служит своего рода дугой безопасности.
Tower Trike также располагает мотоциклетным рулём, однако управлять передними колёсами приходится, вращая рукоятки. Механизм частично позаимствован у грузовиков, частично сконструирован создателями трицикла. Педали газа и пневматической системы тормозов расположены справа от водительского кресла. У Tower Trike есть всё оборудование для передвижения по дорогам общего пользования, включая фары, сигналы поворотов и зеркала заднего вида.
Весит трицикл немногим менее 5 тонн, в длину вытянулся на 5,2 метра, а в движение приводится грузовым дизельным двигателем марки Detroit Diesel. Утверждается, что благодаря одновременному применению турбин и механических компрессоров мотор развивает 335 л.с. и 1490 Нм крутящего момента. За спинкой пассажирского сиденья установлен металлический крест весом более 90 кг с надписью Never Forget («Никогда не забудем»). По замыслу создателя, она служит своего рода дугой безопасности.
Это уже вторая по счёту итерация Tower Trike, разработанного инженером Джимом Гесто из Индианы; первая появилась на свет в 2016 году. Автор гигантского трицикла всерьёз рассчитывает поставить их сборку на поток.
Источник:
Ссылки по теме:
- Американец построил скоростной электробайк и хочет установить на нём рекорд
- Мотоцикл Britten V1000 собрали в натуральную величину из кубиков Lego
- Самодельный мотоцикл американского фермера из деталей старого трактора
- Мотоцикл «Днепр» с дизельным двигателем от мотоблока
- Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...