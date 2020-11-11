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Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от маги­стральных тягачей

Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от маги­стральных тягачей (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 15:16
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   видео   мото   мотоцикл   самоделка   своими руками   
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По сути, этот грузовик — самый большой мотоцикл в мире! Конечно, он выглядит немного иначе, чем большинство байков, которые мы когда-либо видели, но если не придераться, то это чудовище все же соответствует духу мотоциклов.
Транспортное средство, под названием Tower Trike, построено на базе маги­стрального тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.

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Метки: авто   автомир   видео   мото   мотоцикл   самоделка   своими руками   
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4  комментария
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6k
sumrаknn 2 часа назад
огромные мотоциклы ??? пост - для школоты ))) Только тупая школотень купиться на такую лажу. Мотоцикл - это вертикальная посадка водителя и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом. А это 3 колесный сидельный тягач.
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942
Алексей Астин Полчаса назад
ну как он там через это всё впереди увидит что-то... Разогнать, да - не проблема! А вот увидит ли он перед собой что-то внезапное - большой вопрос. Дорогах где нет никого и видно на несколько км вперёд - да, покататься можно, но во всём остальном это извращение.
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4k
Александр Час назад
Это что угодно, но не мотоцикл!
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20k
Сибиряк 2 часа назад
не него нужны права категории "С" если с прицепом то "Е"
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