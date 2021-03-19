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Голый кузов и кучка запчастей: 65-летний Jaguar продали за внушительную сумму

Голый кузов и кучка запчастей: 65-летний Jaguar продали за внушительную сумму (27 фото)

Автор:
19 марта 2021 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Jaguar XK140   jaguar   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer продали недореставрированное купе Jaguar XK140 MC 1956 года. Кузов от автомобиля и отдельно запчасти купил человек из США за 43 000 долларов. По текущему курсу в рублях это порядка 3 100 000.
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Метки: Jaguar XK140   jaguar   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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