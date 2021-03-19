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На онлайн-аукционе Bring a Trailer продали недореставрированное купе Jaguar XK140 MC 1956 года. Кузов от автомобиля и отдельно запчасти купил человек из США за 43 000 долларов. По текущему курсу в рублях это порядка 3 100 000.
После сборки в 1956 году автомобиль перевезли через океан и продали новым в Нью-Йорке. Некоторое время он просто менял хозяев, а в 90-х годах прошлого века тогдашний владелец решил полностью отреставрировать спорткар.
Купе разобрали до голого кузова, который зачистили от ржавчины, а раму покрыли новой краской. Подвеску Ягуара пересобрали с использованием ряда новых компонентов, но на этом реставрация по неназванным причинам застопорилась.
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Утверждается, что приложенный к голому кузову набор деталей можно объединить в двигатель, который к тому же окажется ещё и комплектным, так как его номер совпадает с тем, что указан в документах. К кузову прилагаются, к примеру, шестицилиндровый блок, поршневая группа, карбюраторы, коллекторы и тому подобное, а также четырёхступенчатая механическая коробка.
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