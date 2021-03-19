Утверждается, что приложенный к голому кузову набор деталей можно объединить в двигатель, который к тому же окажется ещё и комплектным, так как его номер совпадает с тем, что указан в документах. К кузову прилагаются, к примеру, шестицилиндровый блок, поршневая группа, карбюраторы, коллекторы и тому подобное, а также четырёхступенчатая механическая коробка.