Рекорд скорости на Крымском мосту: автомобилист на Audi разогнался до 305 км/ч

В социальных сетях появилось видео проезда Audi по Крымскому мосту со скоростью 305 км/ч. На кадрах снятых от первого лица автомобилист подъезжает к аркам со стороны Краснодарского края. Разрешенная скорость на этом участке 90 км/ч.
Когда именно было сделано видео — не уточняется
В феврале прошлого года на мосту устраивал гонки еще один водитель на BMW. Его «рекорд» скорости составил 243 км/ч. Тогда за быструю езду ему выписали 5 тысяч рублей штрафа.
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