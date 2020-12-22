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Рекорд скорости на Крымском мосту: автомобилист на Audi разогнался до 305 км/ч

Рекорд скорости на Крымском мосту: автомобилист на Audi разогнался до 305 км/ч (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: audi   Крымский мост   авто   видео   гонщик   лихач   превышение скорости   
679
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В социальных сетях появилось видео проезда Audi по Крымскому мосту со скоростью 305 км/ч. На кадрах снятых от первого лица автомобилист подъезжает к аркам со стороны Краснодарского края. Разрешенная скорость на этом участке 90 км/ч.

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Метки: audi   Крымский мост   авто   видео   гонщик   лихач   превышение скорости   
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13  комментариев
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1k
maloy 2 часа назад
Видео о том, что чем плох фиксированный и оторванный от уровня дохода штраф
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17k
Мойша 16 минут назад
Можно провести этот заезд как тестирование ровноты покрытия моста. Судя по колебанию кадра она не уступает трассам Формулы 1.
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22k
Андрей Час назад
Что и кому он этим доказал?
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231
jojoh Час назад
И че?о чем видео?о [мат] на дороге?
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2k
Агасфер 2 часа назад
Кавалергарды век недолог... (с)
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5k
Ivan 2 часа назад
Рекорд скорости на Крымском мосту: автомобилист на Audi разогнался до 305 км/ч
Рекорд скорости на Крымском мосту: автомобилист на Audi разогнался до 305 км/ч
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Ждём продолжение , где будет задержание уйопка , суд , лишение прав , конфискация авто.
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26k
АнтонПолднев Ясный Пень Час назад
Вы щас серьёзно?
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1k
Bob АнтонПолднев 5 минут назад
видимо не в России живет..
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Объект стратегический. Неужели трудно пристрелить нарушителя.
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