Опасный обгон через «сплошную», который мог закончится очень печально

В Калининградской области автодороге Советск — Славск водитель автомобиля Audi вышел на обгон в неположенном месте и был вынужден уходить от стлкновения со встречным автомобилем.
Возвращаясь в свою полосу, водитель Audi столкнулся с попутным автомобилем, а также снес зеркало встречному
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Поразили немецкие ещё загородные дороги 30-х годов
Спрпва-слева деревья кронами закрывают солнце, не жарко.
Дорога все время петляет змеей.
Хотя населённые макеты - на прямой.
Не уснёшь.
И это.....с воздуха невозможно прицельно бомбить петляющую дорогу....