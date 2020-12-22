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Опасный обгон через «сплошную», который мог закончится очень печально

Опасный обгон через «сплошную», который мог закончится очень печально (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: audi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   
868
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В Калининградской области автодороге Советск — Славск водитель автомобиля Audi вышел на обгон в неположенном месте и был вынужден уходить от стлкновения со встречным автомобилем.

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Метки: audi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   
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12k
Ligov 2 часа назад
Сплошную не просто так сделали. Но только не для дебилов...
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950
Инквизитор РФ Полчаса назад
На похороны свои спешит, ну ничего скоро приедет
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1k
Maxim Час назад
Вообще у него было дохрена места, чтобы аккуратно оттормозиться и вернуться в ряд. Времени было немного, но всё можно было сделать. Если бы идиот за рулём имел больше опыта, то всё бы проделал без проблем. Но человек, имеющий опыт, не пошёл бы вообще на обгон в таком месте. Вобщем, вывод - молодой раздолбай права только получил, и сразу возомнил себя шустрым шумахером.
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10k
Serg2001 Maxim 43 минуты назад
Им вместе с правами сразу выдают черный пояс по автомотогонкам, сертификат неоднократного победителя Формулы-1, купоны на 9 жизней как у кошки (для пассажиров) и удостоверение почетного Дункана Маклауда. Хотя как по мне достаточно было бы просто знака на стекло "Осторожно! Олень за рулем"
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3k
aed Maxim Полчаса назад
Есть у нас на работе коллега, лет 45-50, солидного такого вида мужик, катает на тигуане. Так вот ездит он как малолетний пистук, который выеживается перед бабой
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650
АлексЮстасу Час назад
Такие, как этот, - то через сплошную, то по обочине, то на красный по зебре с людьми.
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12k
Объект реальности АлексЮстасу 59 минут назад
вы имели ввиду то "по зебре, то по людям"
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842
Владимир 2 часа назад
Диарея заставляет людей идти на опасные маневры. Еще и дорогу полностью перекрыл этот олень на Ауди.
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Был однажды в Калининграде
Поразили немецкие ещё загородные дороги 30-х годов
Спрпва-слева деревья кронами закрывают солнце, не жарко.
Дорога все время петляет змеей.
Хотя населённые макеты - на прямой.
Не уснёшь.
И это.....с воздуха невозможно прицельно бомбить петляющую дорогу....
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187
Maximka Броненосец Потелкам 2 часа назад
сейчас прицельно бомбить петляющую дорогу нет никаких проблем
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72k
Броненосец Потелкам Maximka 2 часа назад
Сейчас - да....
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1k
Maxim Броненосец Потелкам Час назад
Да-да. И истории местных таксистов, что у них на этих петляющих дорогах об эти самые деревья народ бьётся нещадно. Тоже бывал там несколько раз
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