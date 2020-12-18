Isdera Commendatore — один из самых невероятных суперкаров 90-х

Если Вы испытываете непреодолимое желание выделиться на фоне соседей, в гаражах которых стоят Bugatti Chiron, Pagani Zonda или Koenigsegg Regera, в начале 2021 года появится прекрасная возможность приобрести построенный в единственном экземпляре суперкар Isdera Commendatore 112i. Отвисание челюсти и масса вопросов со стороны заинтересованных граждан будут гарантированы!
Хоть название суперкара звучит по-итальянски и выбрано как дать уважения Энцо Феррари (которого уважительно называли Комендаторе), автомобиль является детищем немецкого инженера Эберхарда Шульца. Когда данный персонаж пытался получить работу в отделе дизайна Porsche в начале 1970-х, он приехал на собеседование на спортивном автомобиле собственной конструкции! В 1980-x годах инженер основал ателье Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing и с головой окунулся в создание безумных проектов. Главной целью Шульца была современная интерпретация Mercedes-Benz 300SL и первый автомобиль Isdera как раз был попыткой переосмыслить концепцию знаменитого спорткара. Второй проект Isdera Commendatore 112i был разработан как гораздо более экстремальный спорткар, как с точки зрения дизайна, так и технических характеристик.
В качестве двигателя для будущего монстра был выбран 6,0-литровый V12, которым Mercedes-Benz оснащал S-класс (W140) и родстер SL (R129), а позже этот мотор стал сердцем суперкара Pagani Zonda. Концепция Шульца предполагала использование механической коробки передач, но у Mercedes-Benz подходящего агрегата не оказалось и энтузиасту пришлось купить «механику» Getrag у тюнера Porsche RUF, которые самостоятельно добавили ей шестую передачу! Когда всё было собрано, 400 лошадиных сил хватило, чтобы разогнать Commendatore 112i до максимальных 340 километров в час. К плюсам также можно отнести легкую пространственную раму и кузов из стекловолокна.
На двигателе и коробке заимствования, конечно, не закончились: на автомобиле можно заметить подъемные фары от Porsche 968, а также приборы от Mercedes-Benz. Компании BBS и Bilstein оказали содействие в разработке активной подвески, которая понижала дорожный просвет на высоких скоростях для уменьшения лобового сопротивления. Боковые зеркала были заменены на перископ! Мистер Шульц во многих аспектах доходил до абсурда: например, отказался от закупки «дворников» у стороннего производителя и самостоятельно разработал механизм с хитрой кинематикой. Усилия окупились, коэффициент аэродинамического сопротивления составил приличные 0,306.
Изобретатель горел идеей выступления в 24-х часах Ле-Мана и создал полностью функциональный прототип, однако не случилось ни старта в Ле-Мане, ни выпуска ограниченной серии дорожных машин… В начале 90-х экономика Японии оказалась в кризисе, а именно из Страны восходящего солнца приходила львиная доля инвестиций, на которые Шульц упражнялся в изобретательности. Проект замер, но история Commendatore 112i не закончилась!
Инвесторы из Швейцарии пытались реанимировать проект: Commendatore 112i появилась в игре Need for Speed II, выпущенной в 1997 году. К автосалону во Франкфурте 1999 года во внешний вид автомобиля внесли некоторые изменения: поставили традиционные зеркала вместо диковинного перископа, поменяли диски. Автомобиль был продан и кочевал по частным коллекциям пока в 2016 году не вернулся во владение Isdera, где обрел изначальный дизайн.
Одометр показывает около 10 500 километров, что для такого уникального экземпляра не так уж и мало, на нем кто-то реально ездил! Интересно, что автомобиль зарегистрирован в Германии и теоретически может легально перемещаться по дорогам Евросоюза. А принимая во внимание, что возраст Commendatore 112i перевалил за 25 лет, его можно импортировать в США, где любителей подобной экзотики предостаточно.
RM Sotheby’s не публикует оценку стоимости, поскольку статистики рынка по Isdera Commendatore просто не существует. Минимальной стоимости лота тоже не обозначено, поэтому в феврале 2021 года в Париже сделка состоится при любой предложенной цене. Кто-то явно удивит своих соседей ;)
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