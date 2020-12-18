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Isdera Commendatore — один из самых невероятных суперкаров 90-х

Isdera Commendatore — один из самых невероятных суперкаров 90-х (22 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Isdera   Isdera Commendatore   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   суперкар   
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Если Вы испытываете непреодолимое желание выделиться на фоне соседей, в гаражах которых стоят Bugatti Chiron, Pagani Zonda или Koenigsegg Regera, в начале 2021 года появится прекрасная возможность приобрести построенный в единственном экземпляре суперкар Isdera Commendatore 112i. Отвисание челюсти и масса вопросов со стороны заинтересованных граждан будут гарантированы!

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Метки: Isdera   Isdera Commendatore   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   суперкар   
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Олегbl4 Час назад
Сразу про вкладыш Turbo вспомнил.
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973
Tony 5 минут назад
Need For Speed 2...
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569
Владимир Час назад
Представляю как при столкновении все эти дверцы разлетятся в стороны
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