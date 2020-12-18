Isdera Commendatore — один из самых невероятных суперкаров 90-х

Хоть название суперкара звучит по-итальянски и выбрано как дать уважения Энцо Феррари (которого уважительно называли Комендаторе), автомобиль является детищем немецкого инженера Эберхарда Шульца. Когда данный персонаж пытался получить работу в отделе дизайна Porsche в начале 1970-х, он приехал на собеседование на спортивном автомобиле собственной конструкции! В 1980-x годах инженер основал ателье Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing и с головой окунулся в создание безумных проектов. Главной целью Шульца была современная интерпретация Mercedes-Benz 300SL и первый автомобиль Isdera как раз был попыткой переосмыслить концепцию знаменитого спорткара. Второй проект Isdera Commendatore 112i был разработан как гораздо более экстремальный спорткар, как с точки зрения дизайна, так и технических характеристик.