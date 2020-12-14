Обгон «паровозиком» вслепую на заснеженной трассе

Видео из Кемеровской области, которое наглядно показывает чем опасен обгон «паровозиком». На этот раз водителю повезло, будем надеятся, что он сделает правильные выводы.
Этот глупый поступок станет ему хорошим уроком.
Авторский пост
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Дави тормоз и возвращайся в свою полосу.
Чему их только учат?
но проиграть можешь все и сразу.
Печально все это. Пора пересаживать таких лихачей на лошадей.