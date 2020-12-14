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Обгон «паровозиком» вслепую на заснеженной трассе

Обгон «паровозиком» вслепую на заснеженной трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 12:49
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   встречка   дтп   обгон   
2753
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Видео из Кемеровской области, которое наглядно показывает чем опасен обгон «паровозиком». На этот раз водителю повезло, будем надеятся, что он сделает правильные выводы.

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Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   встречка   дтп   обгон   
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15  комментариев
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
И сразу бл.я.дь рулем, как х.у.ем в стороны машет.
Дави тормоз и возвращайся в свою полосу.
Чему их только учат?
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33k
AGM KOSTELLO 2 часа назад
у него справа была кабина тягача. чтобы вернуться в свою полосу ему надо было резко ускориться и подрезать фуру. так как у него не феррари он бы просто не успел за долю секунды так втопить тем более что встречка была совсем близко, а резкое движение рулём на зимней дороге это тоже плохая идея.
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52
Сусанин 14 минут назад
И опять столь любимый кретинами маневр на встречную обочину ))
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52
Сусанин 15 минут назад
Найди двух олбойобов на видео
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14k
Александр Полчаса назад
Нет, не сделает выводов. До херпойми скольки лет не сделал вывод, что машина это источник повышенной опасности, а тут вдруг возьмет и сделает? Этот осел будет обвинять встречку или машинистов своего паровозика, что медленно ему дорогу уступали, фуру, потому что тошнит по снегу менее чем 160 км\ч, но только не себя, тупого дятла, что чуть не убился об встречку игнорируя ПДД\логику\здравый смысл\инстинкт самосохранения.
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31k
Олег 43 минуты назад
ты-ж моя невеста!
музыка в тему!
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560
bad boy Час назад
Никогда не понимал,зачем паровозом обгонять. Слабоумие и отвага?
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1k
Александр Алехин bad boy Час назад
Это такая веселая игра в которой ты практически ничего не выигрываешь,
но проиграть можешь все и сразу.
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560
bad boy Александр Алехин 44 минуты назад
Русская рулетка,в которой не только твоя жизнь на кону.
Печально все это. Пора пересаживать таких лихачей на лошадей.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Всем 4, регу - 5.
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8k
Александр 2 часа назад
Ну хоть не врезался.
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491
Владимир 2 часа назад
Все пошли, и я пошел
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Johnny

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