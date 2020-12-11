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Авария дня. Разворот большегруза в Барнауле

Авария дня. Разворот большегруза в Барнауле (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   грузовик   дтп   на красный   
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На Павловском тракте водитель большегруза не успел остановиться перед светофором, его развернуло на скользкой дороге, и он ударил другой автомобиль, стоящий на светофоре. Прицепная часть грузовика отстегнулась.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   грузовик   дтп   на красный   
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5  комментариев
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1k
boom 2 часа назад
а потому что на светофор издалека надо зимой смотреть, а не клювом щелкать
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17k
Евгений 2 минуты назад
Был седан, стал хэтчбек.
Дальнобою купить очки.
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1k
Isakov Sergey 15 минут назад
Водитель большегруза не "не успел остановиться перед светофором", а просто тупо смотрел в телефон вместо дороги!
А когда вынул глаза из телефона, оказалось, что уже минуту горит красный на перекрёстке и до стоящей легковушки 15 метров.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Большегруз-гаденыш. Пешеходами рисковал,чтобы свою задницу от материальной ответственности в ДТП с легковушкой отвести. Может и рефлекторно уворачивался, но только это подтверждает, что - мудак. Без мозгов и рефлексы работают на безответственность и шкурность.
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