На Павловском тракте водитель большегруза не успел остановиться перед светофором, его развернуло на скользкой дороге, и он ударил другой автомобиль, стоящий на светофоре. Прицепная часть грузовика отстегнулась.
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Большегруз чудом не задел пешеходов.
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Дальнобою купить очки.
А когда вынул глаза из телефона, оказалось, что уже минуту горит красный на перекрёстке и до стоящей легковушки 15 метров.