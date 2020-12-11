На проспекте Ленина водитель «ГАЗели» стал разворачиваться в неположенном месте, пересекая двойную сплошную. BMW ехал за ним, не успел предпринять каких-либо действий и на полной скорости протаранил автомобиль.
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Водитель грузовика - 41-летний мужчина – получил травмы головы, но в больницу ехать отказался.
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но газелист, конечно, удак
Ему не в больницу надо, а в банк, за кредитом теперь
Всё решили через суд.
Не сложно, но долго.
Плюс еще с виновника взяли моралку, оплату адвоката и больничных.