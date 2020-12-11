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Авария дня. Разворот через две сплошные в Иванове

Авария дня. Разворот через две сплошные в Иванове (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   зеркала   
663
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На проспекте Ленина водитель «ГАЗели» стал разворачиваться в неположенном месте, пересекая двойную сплошную. BMW ехал за ним, не успел предпринять каких-либо действий и на полной скорости протаранил автомобиль.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   зеркала   
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9  комментариев
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188
Бобр Час назад
Один не обдуманный поступок и столько проблем создал себе и другим!
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486
фхранцуз 18 минут назад
"секс парнокопытных" козел на газели
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4k
Алексей 43 минуты назад
Авария дня. Разворот через две сплошные в Иванове
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1k
boom 44 минуты назад
не, ну как минимум водитель bmw успел взлететь после пеш.перехода :)
но газелист, конечно, удак
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satra Час назад
Реклама "Лидер" на газели не помогла.
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9k
KOSTELLO Час назад
Водитель грузовика - 41-летний мужчина – получил травмы головы, но в больницу ехать отказался.

Ему не в больницу надо, а в банк, за кредитом теперь
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188
Бобр KOSTELLO Час назад
БМВ на утилизацию. Осаго выплатит или каско. Наверное так. а если нет страховки то денег догонять с водителя будет очень сложно.
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9k
KOSTELLO Бобр Час назад
У меня был такой случай.
Всё решили через суд.
Не сложно, но долго.
Плюс еще с виновника взяли моралку, оплату адвоката и больничных.
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5k
workmen77 KOSTELLO 53 минуты назад
Это хорошо, если у этого "экономиста" без ОСАГО доход позволяет рассчитаться, а если он сидит на минималке, то ждать выплат устанешь.
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