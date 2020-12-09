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«Откуда ты едешь? Я иду по кольцу!», — ДТП с пенсионером на перекрестке с круговым движением

«Откуда ты едешь? Я иду по кольцу!», — ДТП с пенсионером на перекрестке с круговым движением (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   круговое движение   пожилой водитель   
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Учитель из Великого Новгорода стал участником дорожно-транспортного происшествия на перекрестке с круговым движением, которое спровоцировал пенсионер за рулём Ford Ranger.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   круговое движение   пожилой водитель   
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1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
по правилам конечно виноват дед, но он за пол-круга хотел перестроиться, мог бы пропустить.
В германии ездил, там стоит включить поворотник- тебя обязательно пропустят.
Лучше б этот рег с чурками воевал - вот они то ауевшие.
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1k
Алексей Chocolate Jesus 2 часа назад
Совершая манёвр убедись, что тебя пропускают, а не пытайся нагло влезть.
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2k
Dmitrii Ivanov 9 минут назад
Ибо сказано в Писании: всякий, жаждущий починки бока левого повозки своей самоходной, да проедет три раза по ряду правому перекрестка кругового.
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5k
Vэл 9 минут назад
Чи шо?! З хлузду въихау, чи шо?!
Чи да? Чи не? Чи сало?!
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6k
Семеныч 15 минут назад
Это так сокращают путь, 90% водятелов едут по кольцу по прямой, при вЪезде сразу лезут в левый ряд и тут же в правый. Гаишников разогнали а то было бы хлебное место
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622
Serg 22 минуты назад
вчера так же меня сначала газель пыталась выдавить, а потом каен
С газелью, стоим перед въездом на кольцо, я стою в левом ряду он в среднем, при заезде на кольцо, он начинает прижиматься в середину, я ему сигналя, не пускаю, когда выехали с кольца и остановились на сфетофоре уже на дороге, он на меня ьы еплан? ты че сука лезеш, попытался объяснить что иплан тут он, но оно тупое. на следующем кольце, двигаясь на среднему ряду, с левого начинает давить каен, ему нужно выйти с кольца, так еще сука сигналит руками там что то махал.
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3
Alex 22 минуты назад
ни знаков ни разметки о движении по полосам нет, значит правило ПОМЕХА СПРАВА. что еще придумывать??
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2
Сергей Тутаеv 50 минут назад
в автошколах раньше учили такую поговорочку: "направо из правого в правый"
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938
Сергей Час назад
Сделать кольца однополосными и таких проблем не будет.
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18k
BiZ Сергей 57 минут назад
да, в пробках получается меньше дтп.
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15k
nobody® Сергей 47 минут назад
кольцевой обочечник поспорил бы
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622
Serg Сергей 20 минут назад
тогда пропадает смысл всех этих колец. по мне нужно вешать камеру на колце и штрафовать за рядность на колце, вот тогда народ начнет ездить по ним правильно и меньше будет столпотворений на них.
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5k
Енот Потаскун Час назад
Ну по букве закона конечно рег прав. Но объективно посмотреть на ситуацию. Дед заблаговременно включил поворотник и пытался перестроиться, а рег вызвал такое ощущение, как будто намеренно не давал это сделать, принципиальный, а всего то достаточно было бы отпустить газ. Ну а деду мог бы еще кружок по кольцу сделать, раз уж его не пропускают.
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13k
Габит Калыков Час назад
Нужно просто представить себе движение по кольцу как череду Т-образных перекрестков. Если надо свернуть направо, надо занять правую крайнюю полосу.
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Конечно дед не прав тут, но судя по тому с какого момента начинается видео и по тому, что дед пытался объяснить автору, думаю, что возможно дед двигался по кольцу, а автор на кольцо заехал.
Это раньше на кольце было правило помехи справа, сейчас же в большинстве случаев кольцо в приоритете.
Что то мне подсказывает, что дед именно это имел ввиду , когда говорил, что он ехал по кольцу, а автор заезжал с ул.Мира(?).
Но в данном случае дед не прав
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105
taxcop Дмитрий Данилов 37 минут назад
Полностью с вами согласен. Рег ещё то чмо. Специально обрезал видео, чтобы не видно было, что это он не пропустил деда, въезжая на кольцо
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10
Дмитрий 2 часа назад
Да, кольцо для водителей это заколдованное место))) А самый главный аргумент: "Я же поворотник включил".)))
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
Дед шел по кольцу, а должен был ходить пешком с таким знанием пдд.
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546
Alexandr F 2 часа назад
Для многих движение по кольцу как для дебила высшая математика
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