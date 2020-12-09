«Откуда ты едешь? Я иду по кольцу!», — ДТП с пенсионером на перекрестке с круговым движением

Учитель из Великого Новгорода стал участником дорожно-транспортного происшествия на перекрестке с круговым движением, которое спровоцировал пенсионер за рулём Ford Ranger.
Он же включил поворотник!
Авторский пост
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В германии ездил, там стоит включить поворотник- тебя обязательно пропустят.
Лучше б этот рег с чурками воевал - вот они то ауевшие.
С газелью, стоим перед въездом на кольцо, я стою в левом ряду он в среднем, при заезде на кольцо, он начинает прижиматься в середину, я ему сигналя, не пускаю, когда выехали с кольца и остановились на сфетофоре уже на дороге, он на меня ьы еплан? ты че сука лезеш, попытался объяснить что иплан тут он, но оно тупое. на следующем кольце, двигаясь на среднему ряду, с левого начинает давить каен, ему нужно выйти с кольца, так еще сука сигналит руками там что то махал.
Это раньше на кольце было правило помехи справа, сейчас же в большинстве случаев кольцо в приоритете.
Что то мне подсказывает, что дед именно это имел ввиду , когда говорил, что он ехал по кольцу, а автор заезжал с ул.Мира(?).
Но в данном случае дед не прав