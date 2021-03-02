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1 марта, в Копейске водитель Hyundai Solaris пошел на обгон, но не успел завершить маневр и врезался в грузовой УАЗ. Оба водителя получили травмы и доставлены в медучреждение.
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Мужчину, находившегося за рулем Hyundai, зажало в салоне, а водителя УАЗ выбросило из салона.
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И какая машина безопаснее после этого?
Мои пожелания скорейшего выздоровления водителю УАЗа.
Водителю соляриса ничего хлрошего желать не буду, потому, как он вы.б,л.ядок