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Авария дня. Лобовое ДТП в Челябинской области

Авария дня. Лобовое ДТП в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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1 марта, в Копейске водитель Hyundai Solaris пошел на обгон, но не успел завершить маневр и врезался в грузовой УАЗ. Оба водителя получили травмы и доставлены в медучреждение.
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Метки: hyundai   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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7k
Вася 2 часа назад
п.идар ! мог же перед грузовозом на свою полосу вернуться !! ПИ.Д.АР!!!!!
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2k
Illuminat 18 минут назад
Мужчину, находившегося за рулем [мат], зажало в салоне, а водителя УАЗ выбросило из салона

И какая машина безопаснее после этого?
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Глядя на фотки, могу сказать, что УАЗик с честью выдержал лобовуху.
Мои пожелания скорейшего выздоровления водителю УАЗа.
Водителю соляриса ничего хлрошего желать не буду, потому, как он вы.б,л.ядок
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11
EE Час назад
Помню случай около работы с коллегой случилась авария лоб в лоб его ix35 хундайка с волгой. В волге пьянь сразу труп, на хундай оторвало левое колесо вместе с крылом, товарища вывели под руки, единственное был нокдаун не мог понять что с ним случилось. Что ж за ёб.. твою мать делают машины у нас в автопроме что человек из нее вываливается при аварии! Какой же звиздец эти все УАЗы тазы и прочие чудища!
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2k
Михаил EE Полчаса назад
Да, согласен - в нашей стране нужно делать машины с автопристегиванием ремня безопасности, тогда никто выпадывать из авто не будет.
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11
EE Михаил Полчаса назад
В той волге жмурик был пристегнутый. Ремни безопасности нас всех спасут, конечно.
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904
Леший Час назад
ага...после проезда мимо регика уже было всё понятно...и место ведь было
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37k
Сергей Час назад
В данной ситуации, соболезную только водителю УАЗа.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Искренне жаль водителя УАЗа.
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