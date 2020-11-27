FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6401 пост • 1142 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира 
Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей

Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 12:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   законы   туркменистан   
3931
1

В Туркменистане отныне запрещены не только черные машины, но и белые машины с черными деталями. Как сообщают источники turkmen.news, c 24 ноября такие автомобили не могут пройти техосмотр в ГАИ. Радио «Азатлык» ранее сообщало, что полицейские на дорогах Ашхабада начали штрафовать водителей машин с черными деталями еще раньше — в середине ноября.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: авто   законы   туркменистан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Kucher 3 часа назад
Что ж вы хотите от страны, где форма правления - абсолютная монархия? Как падишах сказал, так челядь и должна исполнять. А иначе в зиндан. А то и на плаху. Это вам не демократия какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
294
andrey Минуту назад
вот про женщин мне понравилось !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев Полчаса назад
у нас их называли гнилыми червями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Восточная деспотия, явление весьма распространенное в средние века, но так же встречающееся и по ныне в некоторый странах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
А танки и прочая военная техника у этого придурка тоже белая?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian Час назад
Покрышки тоже красить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
dna72 2 часа назад
Их что там наша госдума покусала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 2 часа назад
ну от их страны это даже не удивительно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar 2 часа назад
Вот как вы его имя и фамилию выговариваете? У меня дизель и то тише заводится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg Sanar 49 минут назад
Легко.
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов назначил Сапаргулы Мухамметгурбановича Овезбердиева директором спортивного канала.

Источник: https://fishki.net/profile/245711/comments/6/https://fishki.net/profile/245711/comments/6/ © Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Denissg 39 минут назад
Это магия)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. Denissg Полчаса назад
А теперь скороговоркой три раза подряд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Raush 2 часа назад
Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей
Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Karp 2 часа назад
Да как жили в средние века. так и ничего не изменилось! Советская власть им не нравилась! И как и раньше. даже в советское время. те. что были баи- так и остались. а декхане- все на месте.
Власть очень почитают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Wollas Karp 2 часа назад
Да, там тот еще цирк, и тамада весёлый.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Karp Час назад
я там жил. Ваша фраза " Советская власть им не нравилась! " да еще с восклицательным знаком-вранье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп бат св Полчаса назад
Однозначно, советская власть как раз идеально уложилась в их образ жизни. Поэтому они ничего менять и не стали после климакса СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Бердымухамедов - старый маразматик...
Колёса тоже перекрашивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Да там делов то)
Да там делов то)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 52 минуты назад
Всего то 63! Юнец!
Всего то 63! Юнец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Мария Коненкова 3 часа назад
Вот почему Штаты и страны Евросоюза не интересует уровень свободы и демократии в этом гордом государстве? Где санкции? где бомбежки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон Мария Коненкова 2 часа назад
с нефтью там туго... правда газа там много, 4-е по месторождению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Барт Симпсон Час назад
с нефтью нормально:12 млн тонн в год на 5 млн населения.
Все равно кататься некуда в стране две дороги и те убиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 3 часа назад
Когда смотришь на то, что он вытворяет, кажется, будто ребенок нашел лампу с джинном и он выполняет все его желания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
731
Денис Федоров 3 часа назад
Это называется самодурство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna Денис Федоров 2 часа назад
Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Serega Tim 3 часа назад
А я то думал что меня ничем не удивить, но тут маразм зашкалил!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Андрей 3 часа назад
А поинтересуйтесь у пиндосов и еврогейцев - там демократия, или уже нет? И когда они начнут учить демократии эту очень Среднюю Азию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lev Asriev 3 часа назад
Никто меня так давно не веселил, как этот клоун!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL Lev Asriev 2 часа назад
писдэц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lev Asriev VL 2 часа назад
Набери в поиске ютуба его имя, если понравилось)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 3 часа назад
Пиндосы ибаные ситуацию накаляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 3 часа назад
А колеса еще пока можно чёрные? А негров перекрашивать будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Алексей 3 часа назад
Колеса то ладно, а если негр за рулем. Тоже перекрашивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Владимир 3 часа назад
Ну, если подумать, то можно на него надеть колпак, как в Ку-клус-клане. Он белый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Владимир 2 часа назад
Что за вопросы? Бердымухемед же ясно дал понять, какого цвета всё должно быть. Вот только могут проблемы возникнуть с BLM...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей workmen77 2 часа назад
Не. На той территории вряд ли. Там места много... засыпал песочком и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
jungar Владимир 3 минуты назад
не негр, а афротуркмен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
евгений 3 часа назад
а как же шины?? их тоже нужно перекрашивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге 50 удивительных случаев из жизни автомехаников 50 удивительных случаев из жизни автомехаников Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" В Иране женщину арестовали за то, что она каталась на велосипеде без хиджаба В Иране женщину арестовали за то, что она каталась на велосипеде без хиджаба
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2991780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит рельеф дна мирового океана
20
153
Как выглядит рельеф дна мирового океана
Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине
7
94
Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды
0
11
30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды
Проверка автомобильных антигелей для дизтоплива на морозостойкость
1
6
Проверка автомобильных антигелей для дизтоплива на морозостойкость
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#СССР#авария#прикольные#еда#кино#комментарии#позитив
#фото#прикол#интересное#дтп#подборка#авто авария#в мире#смешные#креатив#полиция
#история#интересно#россия#люди#автомир#автомобили#дети#на различный вкус#настроение#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться