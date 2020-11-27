Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей

По неподтвержденным данным, распоряжение о борьбе с черными радиаторными решетками, деталями бамперов и другими элементами кузова отдал лично президент Гурбангулы Бердымухамедов. Ответственность за исполнение этого распоряжения была возложена на главу МВД Мамметхана Чакыева.

Источники turkmen.news отмечают, что никакие оправдания не принимаются. Даже если черная деталь установлена заводом-производителем и технически не может быть перекрашена, отметка об успешном техосмотре все равно не ставится.

В Туркменистане уже несколько лет находятся под негласным запретом автомобили черного и других темных цветов. Ни в каких документах запрет не прописан, в официальных СМИ этот вопрос не поднимается. О причинах этого решения не говорится.

По некоторым данным, Бердымухамедов просто любит белый цвет. Многие здания в Ашхабаде облицованы белым мрамором (в 2013 году он попал в книгу рекордов Гиннеса как «самый беломраморный город»). А перед поездкой Бердымухамедова в Балканабад 25 ноября здания в городе поспешно красили в белый цвет, невзирая на дождь.

Власти Туркменистана предъявляют к автомобилистам и иные требования, не прописанные в законах. Например, с 2018 года в стране введен негласный запрет на вождение для женщин. Новые права им не выдаются, старые не продлеваются.