В центре Санкт-Петербурга на Шпалерной улице 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 34-летнюю женщину с двумя детьми, одному из которых всего полгода.
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Грудной ребенок, который находился в коляске, получил ушиб головы. Его 3-летняя сестра получила травму головы и прикусила язык. Женщина не пострадала.
Видео опубликовано порталом LIFE.ru
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Ну не могла она предположить, что за рулём слепой идиот.
И потом, ну хорошо, метров за 10-15 она поняла, что машина не остановится, что ей делать? Подпрыгивать вместе с ребёнком ии коляской?
Я сам живу в центре Санкт-Петербурга, я насмотрелся на пешеходов-смертников. Но это явно не тот случай и вина абсолютно и полностью лежит на водителе. Безо всяких "она тоже виновата".
Вот смотрите: у нас нельзя убивать и насиловать детей. Но если мама скажет дочке "ничего страшного, пройди в 21 вечера через лес, ведь по закону нельзя ничего такого делать". И если рано или поздно с дочкой произойдёт беда, то я считаю что будет виновата мать, которая отправила ребенка ночью через тёмный лес. Просто потому что проявила беспечность.
Водитель виноват и он должен сесть, это не оспаривается никем. Но мать проявила грубую беспечность. Нельзя отдавать свою жизнь в руки других просто надеясь на законы.
Я вот такого не хочу своим детям. Поэтому на переходе кручу башкой как сова, во все стороны. И жену учу этому же. Мне насрать что там должны водители, меня заботил что лично я могу сделать чтобы этого не произошло.
Тетка раньше манекеном работала