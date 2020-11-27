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Авария дня. В Петербурге автомобиль сбил мать с двумя детьми

Авария дня. В Петербурге автомобиль сбил мать с двумя детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В центре Санкт-Петербурга на Шпалерной улице 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 34-летнюю женщину с двумя детьми, одному из которых всего полгода.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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25  комментариев
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12k
Ligov Час назад
Ублюдок за рулем не мог не видеть "зебру" и переходящих людей...
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7k
Лещ 14 минут назад
Водитель понятно дурак, но млеа эта курица тупорылая куда шла, под едущий автомобиль?? Совсем дура конченая, детей своих под машину завела...
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23k
Павел Плеханов Полчаса назад
Вот не понимаю я тех, кто пытается сделать мать виноватой. Она дождалась огромного промежутка между машинами, пошла через дорогу, удерживая ребёнка за руку. Несмотря на капюшон (на улице мерзкий дождь, однако), она смотрела на машины. В целом, всё освещено, всё видно. И машина ехала не быстро.
Ну не могла она предположить, что за рулём слепой идиот.
И потом, ну хорошо, метров за 10-15 она поняла, что машина не остановится, что ей делать? Подпрыгивать вместе с ребёнком ии коляской?
Я сам живу в центре Санкт-Петербурга, я насмотрелся на пешеходов-смертников. Но это явно не тот случай и вина абсолютно и полностью лежит на водителе. Безо всяких "она тоже виновата".
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14k
sanchesS80 Павел Плеханов 15 минут назад
Ну виновата. Не по закону, а по жизни.
Вот смотрите: у нас нельзя убивать и насиловать детей. Но если мама скажет дочке "ничего страшного, пройди в 21 вечера через лес, ведь по закону нельзя ничего такого делать". И если рано или поздно с дочкой произойдёт беда, то я считаю что будет виновата мать, которая отправила ребенка ночью через тёмный лес. Просто потому что проявила беспечность.
Водитель виноват и он должен сесть, это не оспаривается никем. Но мать проявила грубую беспечность. Нельзя отдавать свою жизнь в руки других просто надеясь на законы.
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7k
Лещ Павел Плеханов 12 минут назад
Ждать надо когда машину остановятся, потом выходить на полосу их движения. Если так не делать, результат на видео! Женщина дура, сама своих детей под машину завела
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291
andrey Полчаса назад
тут просто все совпало ! водитель баран в глаза долбится и маманя курица по сторонам вообще не смотрит !
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30k
Опаньки 57 минут назад
27 летний слепошарый муд*к
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419
LinkLine Час назад
там зомби одни
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121
WadDad Час назад
Что за мразь за рулём?! Понятно, что мамаша тоже виновата, но по ПДД автомобиль - средство передвижения повышенной опасности и ответственности у водителя больше.
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688
MK_DMD WadDad 12 минут назад
А в чём у неё смысл не здравый? Водитель ехал медленно, она так же переходила дорогу и смотрела в сторону машины. Если бы я сам так же переходил - у меня как бы была уверенность, что автомобиль остановится. А там оказался долбоящер, втыкающий в телефон, скорее всего.
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9k
Олегbl4 Александр 9 минут назад
Т.е. мамаше не надо убеждаться?
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9k
Олегbl4 Александр 7 минут назад
К вам в школу дяденька милиционери не приходил разве? Он не говорил, что даже, когда"зелёный пешеход" горит, дожлись, пока все машины остановится?
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14k
sanchesS80 Александр 5 минут назад
А вы разве не видите на видео? Поднять голову, сбавить шаг перед этой машиной, убедиться что она тормозит. Нет, надо зажмуриться и идти. Ладно, легче ей будет на душе что парень сядет года на 2-3. Зато свой ребенок будет инвалидом. Зашибись расклад.
Я вот такого не хочу своим детям. Поэтому на переходе кручу башкой как сова, во все стороны. И жену учу этому же. Мне насрать что там должны водители, меня заботил что лично я могу сделать чтобы этого не произошло.
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7k
Александр Олегbl4 38 секунд назад
Когда она ступила на переход, было безопасно, водитель её мог видеть и было время остановиться или замедлиться.
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3k
Алексей Час назад
водитель понятно дятел... но блин, капюшон тоже нужно снимать!
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637
Progressive Час назад
Ссылка youtu.be

Тетка раньше манекеном работала
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7k
Siddis 2 часа назад
И водитель и мамаша из семейства пернатых: мама - курица, водитель - дятел
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