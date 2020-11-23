20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?!

Попытки спасти от отравления «социально сниженных лиц» привели к тому, что водители приобретают контрафакт на обочинах или вглядываются через плохо очищенное стекло. Надуманная проблема с ядовитым метанолом имеет простое решение: достаточно делать его денатурированным, добавляя так называемый битрекс (бензоат денатониума). Эта добавка при попытке попробовать жидкость на вкус вывернет организм наизнанку и мгновенно отобьет охоту употреблять незамерзайки. Кстати, битрекс испытывался по программе, подписанной тем же главным санитарным врачом Онищенко, и успешно выдержал тесты.

Осталось сделать один шаг — легализовать метанол и начать выпускать нормальную незамерзайку.

«За рулем» спросил Роспотребнадзор: «Когда снимут запрет на метанол?».

Роспотребнадзор ответил ссылкой на действующие СанПиН, в которых сказано, что метанол — сильнейший яд и применять его при производстве стеклоомывающей жидкости нельзя.

В общем пока приобретать зимнюю стеклоомывающую жидкость лучше не в магазинах, а на рынках, развалах и трассах — там, несмотря на запреты, продают метанольную продукцию. Часто их покупают дальнобойщики. А уж они знают не понаслышке, что такое настоящая опасность.