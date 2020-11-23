20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?!

Ее нельзя производить и продавать. Но покупать и использовать — не запрещено. Просто имейте это в виду, когда будете на трассе.
Этим веществом травятся по глупости во всем мире:
2020 год — 300 смертей в Иране
2012 — 51 человек в Польше, Чехии, Словакии
2001 — 68 человек в Эстонии...
Однако у нас решили, что народ настолько недалек, что если не запретить метанол (он же древесный спирт, он же CH4O), то весь запас таких жидкостей в стране будет немедленно выпит. И останется у нас слепое население...
2020 год — 300 смертей в Иране
2012 — 51 человек в Польше, Чехии, Словакии
2001 — 68 человек в Эстонии...
Однако у нас решили, что народ настолько недалек, что если не запретить метанол (он же древесный спирт, он же CH4O), то весь запас таких жидкостей в стране будет немедленно выпит. И останется у нас слепое население...
Стеклоомывающие жидкости на основе метилового спирта попали в России под запрет с 1 июля 2000 после выхода в мае постановления №4 главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Документ занятный: сначала в нем говорится, что такие омывайки… безопасны!
«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».
И тут же — что метанольные жидкости нужно запретить: «Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».
«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».
И тут же — что метанольные жидкости нужно запретить: «Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».
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Иными словами, забота о здоровье граждан, готовых пить жидкость для мытья сантехники, лишила миллионы водителей возможности покупать годную для сильных морозов и недорогую омывайку. Ведь только метанольные жидкости сохраняют в холода нормальную текучесть. И это не единственное их достоинство.
Метанол не густеет на морозе
Стеклоомывающие жидкости делают на основе трех спиртов: изопропилового, этилового и метилового. Пока на улице держится «плюс», жидкости любого состава ведут себя одинаково. А при температуре —25оС и ниже проявляется серьезное различие.
Ведь вязкость запрещенного метилового спирта при таком холоде в 2,8 раза ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, чем у изопропилового! Омывайка на основе последнего густеет и застревает на пути от бачка до ветрового стекла. Этиловая — получше, но тоже густеет и не попадает в зону дворников. А на основе метанола спокойно разбрызгивается на стекло. Но в наших магазинах продают самый неудачный вариант — на изопропиловой основе. Потому что метанол запрещен, а этиловый спирт обложен акцизами — стоимость сделанной из него омывайки будет неподъемной.
Ведь вязкость запрещенного метилового спирта при таком холоде в 2,8 раза ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, чем у изопропилового! Омывайка на основе последнего густеет и застревает на пути от бачка до ветрового стекла. Этиловая — получше, но тоже густеет и не попадает в зону дворников. А на основе метанола спокойно разбрызгивается на стекло. Но в наших магазинах продают самый неудачный вариант — на изопропиловой основе. Потому что метанол запрещен, а этиловый спирт обложен акцизами — стоимость сделанной из него омывайки будет неподъемной.
Метанол самый безвредный
Мы проводили замеры концентрации паров в салоне автомобиля при постоянно включенном стеклоомывателе и получили интересные результаты. При использовании жидкости на основе метанола предельно допустимая концентрация в рабочей зоне водителя достигается через пять минут. А когда заливали в бачок омывателя изопропанол, получали схожие показатели уже через 5–10 секунд. Получается, отравиться, вдыхая пары разрешенной омывайки, намного проще.
Безопасность метанольных омываек подтверждает и то, что их не запрещают использовать во многих цивилизованных странах — Финляндии, Швеции, Канаде, США. А уж там экологи и «зеленые» построже наших будут. Но там потребитель сам выбирает подходящую жидкость.
Безопасность метанольных омываек подтверждает и то, что их не запрещают использовать во многих цивилизованных странах — Финляндии, Швеции, Канаде, США. А уж там экологи и «зеленые» построже наших будут. Но там потребитель сам выбирает подходящую жидкость.
Метанол подходит всем
От изопропиловых омываек в сильные морозы особенно страдают владельцы машин с щелевидными форсунками стеклоомывателей: загустевшая жидкость не проходит через них. В меньшей степени эти проблемы проявляются в старых моделях с форсунками большего диаметра (ГАЗ-21) или в некоторых современных автомобилях, где жиклеров вообще нет, а жидкость подается в зону работы дворников (Volvo S90). И только стеклоомывающие жидкости на основе метанола сохраняют работоспособность независимо от конструкции омывателей.
Метанол дешевле
«Потребители жалуются на резкий запах изопропиловых жидкостей и плохую текучесть на морозе, — рассказал нам Сергей Ивашкин, директор „Обнинскоргсинтез“, одного из крупнейших производителей стеклоомывающих жидкостей. — К тому же за эти недостатки они еще и переплачивают: изопропиловая жидкость стоит в несколько раз дороже метанольной».
И действительно: на развале пятилитровую канистру с запрещенной омывайкой можно приобрести в среднем за 150 рублей, в магазинах и на АЗС разрешенные жидкости стоят 300–400 рублей.
И действительно: на развале пятилитровую канистру с запрещенной омывайкой можно приобрести в среднем за 150 рублей, в магазинах и на АЗС разрешенные жидкости стоят 300–400 рублей.
Битрекс — наш выбор
Попытки спасти от отравления «социально сниженных лиц» привели к тому, что водители приобретают контрафакт на обочинах или вглядываются через плохо очищенное стекло. Надуманная проблема с ядовитым метанолом имеет простое решение: достаточно делать его денатурированным, добавляя так называемый битрекс (бензоат денатониума). Эта добавка при попытке попробовать жидкость на вкус вывернет организм наизнанку и мгновенно отобьет охоту употреблять незамерзайки. Кстати, битрекс испытывался по программе, подписанной тем же главным санитарным врачом Онищенко, и успешно выдержал тесты.
Осталось сделать один шаг — легализовать метанол и начать выпускать нормальную незамерзайку.
«За рулем» спросил Роспотребнадзор: «Когда снимут запрет на метанол?».
Роспотребнадзор ответил ссылкой на действующие СанПиН, в которых сказано, что метанол — сильнейший яд и применять его при производстве стеклоомывающей жидкости нельзя.
В общем пока приобретать зимнюю стеклоомывающую жидкость лучше не в магазинах, а на рынках, развалах и трассах — там, несмотря на запреты, продают метанольную продукцию. Часто их покупают дальнобойщики. А уж они знают не понаслышке, что такое настоящая опасность.
Осталось сделать один шаг — легализовать метанол и начать выпускать нормальную незамерзайку.
«За рулем» спросил Роспотребнадзор: «Когда снимут запрет на метанол?».
Роспотребнадзор ответил ссылкой на действующие СанПиН, в которых сказано, что метанол — сильнейший яд и применять его при производстве стеклоомывающей жидкости нельзя.
В общем пока приобретать зимнюю стеклоомывающую жидкость лучше не в магазинах, а на рынках, развалах и трассах — там, несмотря на запреты, продают метанольную продукцию. Часто их покупают дальнобойщики. А уж они знают не понаслышке, что такое настоящая опасность.
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Метки: авто зима мнение стеклоомывающие жидкости
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Причём серьезно
Воняет, правда, но не так сильно. Глаза не раздражает, голова не болит, блевать не тянет))
А с учетом того, что я живу на юге, то я попросту разбавляю 1:3 и нормально получается. Если сильные заморозки- увеличиваю концентрацию, теплеет - понижаю)) В итоге копейки получается на эту омывайку трачу. Для лучшего аромата иногда добавляю концентрат летней.
Некоторое время у здорового человека ВИДИМЫХ последствий не будет.
А вот при почечной недостаточности (о которой человек может не знать) - будет ухудшение состояния почек. Чуть-чуть. Просто загремит на диализ на несколько лет раньше.
2) Маленькие дети тоже могут сильно отравиться парами или через кожу.
Ну его!
3) Кроме того, нет такой дряни, которую не сумели бы синтезировать/очистить/нейтрализовать/переработать кухонные химики - не "до безвредности", а только до состояния годного к употреблению внутрь/внутривенно.
4) Лечение отравления метанолом - процесс ДОРОГОЙ. (Даже если не считать последующее содержание слепых инвалидов.)
А ЭТИЛОВЫЙ спирт - очень дёшев.
До сих пор вспоминаю *мат*!
Закрываешь окна, включаешь рециркуляцию, задерживаешь дыхание, прищуриваешь глаза иии брызгаешь! - еле дополз до "обочечных")))
Короче говоря: на картинке - самый вонючий вариант.