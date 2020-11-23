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Главная > Авто 
20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?!

20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?! (8 фото)

Автор:
23 ноября 2020 16:11
Метки: авто   зима   мнение   стеклоомывающие жидкости   
1592
8
Ее нельзя производить и продавать. Но покупать и использовать — не запрещено. Просто имейте это в виду, когда будете на трассе.
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Метки: авто   зима   мнение   стеклоомывающие жидкости   
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40k
Andrey 2 часа назад
Всегда покупал на обочине за 100-150 рублей и всегда буду покупать. Пошли они в жопу, со своей изопропиловой вонючкой, по стоимости дороже чем бензин!
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470
Симплекс 17 минут назад
Омывайка на обочине совсем упала в качестве. Пару раз было, что при минус 5 на лобовом стекле ледяная плёнка образовывалась. Последние несколько лет покупаю фирменную на изопропиле. Не воняет.
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11k
робт 2 часа назад
так в чем проблема? покупаешь в подвалах и обочинах метанольную омывайку без запаха и радуешься
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15k
Lynx 2 часа назад
густеет и кристаллизация - разные по законам физики.
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16k
_Tango_ 2 часа назад
Я себе омывайку из голов от сэма делаю.. И пахнет хорошо и гаишники всегда делами интересуются.
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169
1izbrain 44 минуты назад
Тоже головы заливаю)
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1k
Nikolay 2 часа назад
Справедливости ради - есть еще вариант на этилен-гликоле. Но он оставляет слабо-маслянистые следы.
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71k
Броненосец Потелкам Nikolay 2 часа назад
Он портит краску авто.
Причём серьезно
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8k
Атеист 2 часа назад
А я на изопропиловом от ойлрайт за 230р 5л покупаю и не парюсь. -23 держит, проверял. "Состав: Изопропиловый спирт, гликоли, поверхностно-активные вещества, краситель, вода."
Воняет, правда, но не так сильно. Глаза не раздражает, голова не болит, блевать не тянет))
А с учетом того, что я живу на юге, то я попросту разбавляю 1:3 и нормально получается. Если сильные заморозки- увеличиваю концентрацию, теплеет - понижаю)) В итоге копейки получается на эту омывайку трачу. Для лучшего аромата иногда добавляю концентрат летней.
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
1) Пары метанола тоже достаточно вредны. Поливая им свои стёкла, вы его понемногу вдыхаете.
Некоторое время у здорового человека ВИДИМЫХ последствий не будет.
А вот при почечной недостаточности (о которой человек может не знать) - будет ухудшение состояния почек. Чуть-чуть. Просто загремит на диализ на несколько лет раньше.
2) Маленькие дети тоже могут сильно отравиться парами или через кожу.
Ну его!
3) Кроме того, нет такой дряни, которую не сумели бы синтезировать/очистить/нейтрализовать/переработать кухонные химики - не "до безвредности", а только до состояния годного к употреблению внутрь/внутривенно.
4) Лечение отравления метанолом - процесс ДОРОГОЙ. (Даже если не считать последующее содержание слепых инвалидов.)
А ЭТИЛОВЫЙ спирт - очень дёшев.
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19k
Ратибор Izrin Maria 18 минут назад
Знаете, пары изопропилового спирта здоровья тоже не прибавляют.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Я заливаю чистый спирт - всегда работает..
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1k
Nikolay Я Только спросить. 2 часа назад
Дороговато. Я где-то 1\3 воды добавляю.
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11k
Алекс Я Только спросить. Час назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Совранский 2 часа назад
Я как то купил на Агаларовской заправке 4 литра за 398 рЭ.
До сих пор вспоминаю *мат*!
Закрываешь окна, включаешь рециркуляцию, задерживаешь дыхание, прищуриваешь глаза иии брызгаешь! - еле дополз до "обочечных")))
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
От этого говна воняет как от говна, аж крыша едет. Покупаю много лет нормальную омывайку и проблем не знаю!
От этого говна воняет как от говна, аж крыша едет. Покупаю много лет нормальную омывайку и проблем не знаю!
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1k
Nikolay Свирепый Бамбр 2 часа назад
Погуглил: "Состав: изопропиловый спирт, ароматизатор, краситель, вода, ПАВ"
Короче говоря: на картинке - самый вонючий вариант.
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2k
LekS Nikolay 2 часа назад
Думаете кто-то напишет метиловый спирт? :) Все пишут изопропил, а по факту метанол делают.
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2k
Свирепый Бамбр Nikolay Час назад
Вааааааааабще без запаха!
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