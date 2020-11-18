Пьяный мужчина с бутылкой в руке не смог перейти дорогу в неположенном месте

52-летний пешеход из Полтавы нарушил правила дорожного движения, пытаясь перейти улицу в неустановленном месте. Мужчна был совершенно спокоен и ввообще, никуда не торопился, возмущенно жестикулируя в ответ на сигнал автомобилиста.
Водитель автомобиля ЗАЗ «Daewoo» не успел остановиться наехал на пешехода. Пострадавшего с травмами головы доставили в областную больницу.
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Корочь, не повезло водиле, сядет из-за алкосуицидника, как за порядочного гражданина.