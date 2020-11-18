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Пьяный мужчина с бутылкой в руке не смог перейти дорогу в неположенном месте

Пьяный мужчина с бутылкой в руке не смог перейти дорогу в неположенном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 15:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пьяный пешеход   
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52-летний пешеход из Полтавы нарушил правила дорожного движения, пытаясь перейти улицу в неустановленном месте. Мужчна был совершенно спокоен и ввообще, никуда не торопился, возмущенно жестикулируя в ответ на сигнал автомобилиста.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пьяный пешеход   
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9  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, здорово долбануло. Был бы трезвым, пожалуй, насмерть.
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993
Алексей Астин 22 минуты назад
черт! Бутылку разбил!!!
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14k
Александр Час назад
Буквально на днях, такой же хер с бутылкой попался на глаза, проскочил мимо автобуса шныряя с клумбы на дорогу, а потом еще и выабувался, что то типа "давай, дави, же жалко нах"- так захотелось ему поджопника дать, да только он по другою сторону от меня оказался.

Корочь, не повезло водиле, сядет из-за алкосуицидника, как за порядочного гражданина.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Ну, хоть повыйобоваться успел, руками помахать...
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Судя по всему, минусом отметился "герой" видеоролика.
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3k
SSD 3 часа назад
Ничего страшного, мозг не пострадал)
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353
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Не перешел в неположеном месте?.. Значит Перешел В положенном..
Не перешел в неположеном месте?.. Значит Перешел В положенном..
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2k
kappaneed Остап Ива́нович. 2 часа назад
Не успел перейти в неположенном месте)
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9k
Алексей 3 часа назад
Сходил за пивом называется,полирнулся
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