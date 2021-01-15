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На Алтае минивэн с женщиной и двухлетним ребенком упал с моста: чудом они не пострадали

На Алтае минивэн с женщиной и двухлетним ребенком упал с моста: чудом они не пострадали (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 13:22
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   повезло   
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14 января, в Горно-Алтайске на улице Ленина 38-летняя автомобилистка за рулем автомобиля Honda Odyssey, завершая обгон, не справилась с управлением. Минивэн пробил ограждение и упал с моста, перевернувшись на крышу.

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Метки: 360подмосковье   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   повезло   
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13  комментариев
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Одни сплошные шумаХЕРЫ и шумаХЕРШИ. Ведь, такую острую необходимость обогнать на мосту испытывала, что даже кюшать не могла.
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Dihydrogen Monoxide Час назад
-Переломов нет? - Да пока нет...
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Объект реальности Час назад
Машине тоже не потребуется ремонт, она один раз уже собрана из половинок. Ей хана.
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7k
Cornho Объект реальности 56 минут назад
Она ещё на заводе была собрана из г.вна и палок.
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521
Blink Час назад
Кто теперь мост будет ремонтировать?
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36k
Элек Мек Час назад
Хорошо,если так можно сказать что слетела она в самом начале моста,где пологий спуск по которому она видимо и съехала,а не в середине где максимальная высота.
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10k
_Aleks_ Час назад
Зачем там обгонять вообще потребовалось?
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7k
Cornho _Aleks_ 55 минут назад
Японоводов, особенно праворуких, вообще трудно понять.
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58k
Viktor 2 часа назад
Бля, они и летом то не очень, а тут снежной зимой ралли устроила, да ещё с ребёнком!
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13k
Ligov 2 часа назад
Некоторые почему то зиму с летом путают, вот и итог...(
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KOSTELLO Ligov 2 часа назад
Некоторые путают, что им надо на автобусе ездить, или пешком ходить, а они вместо этого за руль лезут
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