На Алтае минивэн с женщиной и двухлетним ребенком упал с моста: чудом они не пострадали

14 января, в Горно-Алтайске на улице Ленина 38-летняя автомобилистка за рулем автомобиля Honda Odyssey, завершая обгон, не справилась с управлением. Минивэн пробил ограждение и упал с моста, перевернувшись на крышу.
На кадрах видеорегистратора видно, как иномарка вышла на обгон на пустой дороге, но автомобиль занесло, он врезался в ограждение моста, пробил его и упал вниз.
За рулём Honda Odyssey была 38-летняя женщина. Также в салоне был её маленький ребенок 2018 года рождения. Очевидцы помогли им выбраться из салона. К счастью, пострадавшие отделались лишь ушибами.
За рулём Honda Odyssey была 38-летняя женщина. Также в салоне был её маленький ребенок 2018 года рождения. Очевидцы помогли им выбраться из салона. К счастью, пострадавшие отделались лишь ушибами.
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