На Алтае минивэн с женщиной и двухлетним ребенком упал с моста: чудом они не пострадали

На кадрах видеорегистратора видно, как иномарка вышла на обгон на пустой дороге, но автомобиль занесло, он врезался в ограждение моста, пробил его и упал вниз.



За рулём Honda Odyssey была 38-летняя женщина. Также в салоне был её маленький ребенок 2018 года рождения. Очевидцы помогли им выбраться из салона. К счастью, пострадавшие отделались лишь ушибами.