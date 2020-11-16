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Невнимательный водитель устроил ДТП, выезжая на главную дорогу

Невнимательный водитель устроил ДТП, выезжая на главную дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 13:14
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
872
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В Новом Уренгое водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, выезжая с второстепенной дороги, не уступил Nissan Qashqai.

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Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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7  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Сплошь и рядом такие аварии. Не знаю, куда они смотрят, такие "водители"...
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9k
Wolfsangel 17 минут назад
Еще в советские времена...когда еще у меня и прав то не было не то что машины...ехали с тестем на его жигулях и я обратил на такую особенность в его вождении....он всегда притормаживал когда ехали по главной и была второстепенная дорога с боку....что вызывало у меня определенные недоумения....Ну и как то едем....и нас обогнал на иномарках свадебный кортеж....ну обогнал и обогнал...едем дальше....и он все как второстепенную с боку увидит так притормаживает....я ему ты что все тормозишь? ты же по главной едешь...ты же прав....Но проехав не много дальше я уже больше таких вопросов больше ни когда не задавал....
А картина была такой.....На одном таком пересечении весь свадебный кортеж собран в кучу и людишки на обочине в рядок лежат....и стоит трактор с оторванным передним мостом и пьяным трактористом который выскочил со второстепенной ....Вот тесть мне и говорит....вот видишь они правые на обочине лежат....а этот не правый и ему хоть бы что....и что им теперь легче от того что они правы и лежат у обочины? Жизнь такая штука...не когда не знаешь...где потеряешь а где найдешь....так что внимательней на дороге...не торопитесь....а то не дай бог успеете..
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1k
AH_94 20 минут назад
Куда Ниссан смотрел?
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33
Алекс 47 минут назад
Машина белая, видимо не увидел или вообще не смотрел.
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1k
boom 2 часа назад
А мне показалось наоборот - крузак очень внимательно его выцеливал
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4k
Игорь 2 часа назад
Что управляет их мозгом в этот момент? Идиот
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