Невнимательный водитель устроил ДТП, выезжая на главную дорогу

В Новом Уренгое водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, выезжая с второстепенной дороги, не уступил Nissan Qashqai.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: toyota авария авто авто авария видео дтп не уступил
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А картина была такой.....На одном таком пересечении весь свадебный кортеж собран в кучу и людишки на обочине в рядок лежат....и стоит трактор с оторванным передним мостом и пьяным трактористом который выскочил со второстепенной ....Вот тесть мне и говорит....вот видишь они правые на обочине лежат....а этот не правый и ему хоть бы что....и что им теперь легче от того что они правы и лежат у обочины? Жизнь такая штука...не когда не знаешь...где потеряешь а где найдешь....так что внимательней на дороге...не торопитесь....а то не дай бог успеете..