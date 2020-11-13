Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров

Redneck — именно так называется этот пикап, содержит в себе дух одноэтажной (фермерской) Америки и техническую часть от русских и японских авто.
Вообще ребята из мастерской Ferrum Art Customs специализируются на кастомных мотоциклах, но на мой взгляд, грузовичок у них тоже получился эффектный. Построен он на раме от «Газели», адаптированной для установки японского мотора. С задним мостом мудрить не стали, он от того же, что и рама. Только вместо рессор теперь пневмобаллоны.
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Я рассчитывал и переднюю балку увидеть от какой-то из ГАЗовских машин, но здесь она от «Нивы». Любопытный симбиоз.
Спереди своё законное место занял мотор из страны восходящего солнца.
Спереди своё законное место занял мотор из страны восходящего солнца.
1UZ-FE, любимый всеми создателями подобных аппаратов V8, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Из-за габаритов АКПП в кабине пришлось делать огромный тоннель.
К слову, о кабине. Она от ГАЗ-53, но просто взять и поставить обычную кабину от старого грузовика, без доработок, мастера не могли, вид был бы не тот. Крышу, и соответственно оконные проёмы дверей занижены, под заказ сделаны стёкла.
Богатым интерьером салон похвастаться не может, руль и даже приборка остались родными. Только сами приборы, понятное дело, современные.
Капот, из двух половин с петлями посредине, как на старинных машинах. Не знаю как насчет удобства, но выглядит эффектно. Передние и задние крылья а так же грузовая платформа выкраивалась и делалась жестянщиками с нуля. Вот где мастера-золотые руки.
Знаю, проект на любителя, и не всем такой хот-род понравится, но на вкус и цвет билетов, как говорится нет. Тюменский Реднек дарит эмоцию всем. Тем, кто на нем едет, и окружающим людям, а это главное. Не мешки же с цементом возить на нем, в самом то деле.
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