Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров

Знаю, проект на любителя, и не всем такой хот-род понравится, но на вкус и цвет билетов, как говорится нет. Тюменский Реднек дарит эмоцию всем. Тем, кто на нем едет, и окружающим людям, а это главное. Не мешки же с цементом возить на нем, в самом то деле.