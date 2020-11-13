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Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров

Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров (16 фото)

Автор:
13 ноября 2020 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   пикап   самоделка   хот-род   
357
16
Redneck — именно так называется этот пикап, содержит в себе дух одноэтажной (фермерской) Америки и техническую часть от русских и японских авто.
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Метки: авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   пикап   самоделка   хот-род   
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8  комментариев
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Молодцы дядьки - очень круто получилось и без лишней вычурности.
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2k
ваня панкин Минуту назад
просто и красиво... респект и уважуха...
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Варяг Час назад
Нет, работа сделана офигенная, стильео красиво... Но, насколько проект прибылен? Или голый энтузиазм? Если да то жаль, больше ничего не сделают..
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3k
SSD 2 часа назад
Зил 130 дагестанский, заниженый)
Зил 130 дагестанский, заниженый)
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2k
Варяг SSD Час назад
что Выц знаете о заниженных ЗИЛах...?
что Выц знаете о заниженных ЗИЛах...?
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2k
Варяг SSD Час назад
Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
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2k
Варяг SSD Час назад
Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
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2k
Варяг SSD Час назад
Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
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