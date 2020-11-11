Под Новороссийском на трассе Новороссийск - Керчь 21-летний водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗелью. В результате у грузовика оторвалась кабина, отлетев на середину дороги.
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По имеющейся информации, оба водителя сейчас в больнице.
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