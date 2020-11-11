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Авария дня. Под Новороссийском водитель "Мерседеса" уснул за рулем

Авария дня. Под Новороссийском водитель "Мерседеса" уснул за рулем (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 ноября 2020 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: mercedes   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   уснул за рулем   
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Под Новороссийском на трассе Новороссийск - Керчь 21-летний водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗелью. В результате у грузовика оторвалась кабина, отлетев на середину дороги.
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Метки: mercedes   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   уснул за рулем   
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25k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Хорошо хоть газель. Будь тазик какой, убил бы нах.
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2k
ImNIK 2 часа назад
У Мерса в хлам лобовое со стороны водителя, видать не пристегнут еще был...
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2k
Варяг 2 часа назад
21-год на "месредесе"... интересно отмажется или как Ефремов?
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2k
Варяг 2 часа назад
Ах Михаил Олегович, ах шалун, и здесь успел... и в том же стиле..
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5k
Игорь 2 часа назад
у газели кабину сорвало, а у мерина двери в проемах.
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2k
ImNIK Игорь 2 часа назад
Да там даже стойки кажется не помялись. В стекле только дырка со стороны водилы. Компания тратит лярды, что-бы жизни сохранить, а тут видимо не понтово пристегнутым ездить....
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Надо на законодательном уровне принудить утилизировать газели через год после выпуска, раз не способны контролировать качество мусора, из которого их... склеивают.
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2k
SSD 3 часа назад
Что то я сомневаюсь, что 21 летний водитель мерса мог уснуть... Как то не правдоподобно...
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307
Юрий SSD 3 часа назад
На уходах...
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13k
Габит Калыков SSD 11 минут назад
Гулял до утра и сразу за руль. Неудивительно.
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