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Есть контакт! ДТП в Ярославле

Есть контакт! ДТП в Ярославле (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   проспал торможение   
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Водитель автомобиля с регистратором ускорился, чтобы не пропустить перед собой автомобиль в месте сужения, но не заметил, что вперди идущие автомобили начали тормозить.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   проспал торможение   
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8  комментариев
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7k
Lev Asriev 3 часа назад
Зато не пропустил!
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5k
JACKAL 17 минут назад
есть контакт, а мозгов нет
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12k
Объект реальности 47 минут назад
две тачки и автобус упоротый олень.
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1k
мега гон 2 часа назад
электрик блин) есть контакт. как иногда хочется таким уродам по лицу настучать! жаль других водителей, но это было этично!
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504
Добрыня 2 часа назад
Слишком спокойно он отреагировал
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35k
dima423 3 часа назад
заепись ему...дебил, лишать таких идиотов пожизненно прав! ради того чтобы не дай бог не пропустить ускорился не глядя что там дальше, потом еще на встречку вырулил не глядя что там... вообще дальше чем на 1 ход не думает....потенциальный убийца на дороге
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