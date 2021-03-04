Есть контакт! ДТП в Ярославле

1111
1
1
Водитель автомобиля с регистратором ускорился, чтобы не пропустить перед собой автомобиль в месте сужения, но не заметил, что вперди идущие автомобили начали тормозить.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Эффектный "паровозик" с четырьмя автомобилями в Крыму
- Авария дня. Замес на трассе в Воронежской области
- Авария дня. ДТП с тремя иномарками в Калужской области
- Авария дня. Открывшийся на ходу капот УАЗа привел к массовому ДТП
- Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...