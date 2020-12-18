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Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет

Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет (33 фото)

Автор:
18 декабря 2020 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: bentley   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
176
33
DM Historics предлагает на продажу один из 1600 выпущенных Bentley 3-Litre 1924 года выпуска, который пользовался большим успехом в Ле-Мане в середине-конце 1920-х и начале 1930-х годов, сместив Bugatti.
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Метки: bentley   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Avakov 20 минут назад
Фото отличные!
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Олег

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