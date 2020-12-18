Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет

DM Historics предлагает на продажу один из 1600 выпущенных Bentley 3-Litre 1924 года выпуска, который пользовался большим успехом в Ле-Мане в середине-конце 1920-х и начале 1930-х годов, сместив Bugatti.
Самый долгий срок, который этот Bentley провёл у одного владельца — 38 лет. Как уточняют продавцы, в 1962 году 22-летний Роберт Уорд нашёл автомобиль в одном из британских гаражей в плачевном состоянии и при помощи местного Клуба владельцев Bentley полностью его отреставрировал: на восстановление машины ушло около двух лет.
Уорд использовал машину для семейных выездов по выходным и участия в тематических выставках и пробегах: по его словам, за 38 лет владения этот Bentley ни разу его не подвёл. Однако в 2000 году Уорд с автомобилем всё-таки расстался. Очередной обладатель по фамилии Шилд отправил машину на очередной сеанс реставрации, где кабриолет получил современное электрооборудование, светодиодную подсветку в салоне и сменил цвет кузова с фирменного зелёного на чёрно-белую схему. Кроме того, именно Шилд собрал целую папку исторических документов, описывающих биографию автомобиля.
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В мастерскую DM Historic Bentley 3-Litre попал в 2018 году. Ему заново перекрасили кузов — на этот раз в радикально-чёрный, перетянули салон, отремонтировали двигатель и топливную систему и тому подобное. На новый этап реставрации было потрачено 73 тысячи фунтов (96,5 тысяч долларов). Утверждается, что автомобиль полностью на ходу и по уровню технического состояния имеет допуск к участию на главных европейских мероприятиях, посвящённых винтажным автомобилям — например, исторической гонке Mille Miglia.
Четырёхместный автомобиль с мягкой складной крышей оценён в 285 тысяч фунтов (377 тысяч долларов или 27,5 миллиона рублей).
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