Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет

Уорд использовал машину для семейных выездов по выходным и участия в тематических выставках и пробегах: по его словам, за 38 лет владения этот Bentley ни разу его не подвёл. Однако в 2000 году Уорд с автомобилем всё-таки расстался. Очередной обладатель по фамилии Шилд отправил машину на очередной сеанс реставрации, где кабриолет получил современное электрооборудование, светодиодную подсветку в салоне и сменил цвет кузова с фирменного зелёного на чёрно-белую схему. Кроме того, именно Шилд собрал целую папку исторических документов, описывающих биографию автомобиля.