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Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2020 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   смертельное дтп   
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12 августа, в Усть-Лабинском районе на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин водитель ВАЗ-2115 выехал наперерез минивэну Honda, который ехал по главной дороге. Два человека погибли и еще шестеро пострадали.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   смертельное дтп   
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14  комментариев
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17k
Франц Лефорт 2 дня назад
Сначала не пропускает поворащивающего,потом пытается проехать не видя что у него справа. Другой судя по всему летел на пожар. Результат тргический.
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11k
Minos 2 дня назад
Мля капец. Водитель Лады играл в русскую рулетку и выиграл по-ходу. Я бы так проезжать не рискнул бы, Лучше уж повернуть направо проехать чуток и развернуться, чем через 3 полосы проезжать. Перекресток, конечно, ублюдский, да и водитель Хонды явно ехал не 70-80 км/ч.
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1k
Николай 2 дня назад
Что могу сказать..инженерам Хонды респект, крепкий лоб. По ситуации - там знак 70, Хонда летела всяко больше сотни. Лень считать, но когда-то знакомый менял полосу, а сзади летел "шумахер", собрал троих, включая себя. Удалось расчетами доказать что скорость летчика была выше той при которой знакомый обьективно оценил свой маневр как безопасный. После этого инспекторы не нашли ничего лучше как ..не найти виновника ДТП.
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849
Провокатор Николай 2 дня назад
Хрена себе. А торпеду где берут?
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1k
Николай Провокатор 2 дня назад
либо с леворульных аналогов, либо как-то "колхозят", там целая индустрия вокруг этого выросла за последние 6 лет как стало модно авто из Армении возить.
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2k
Ruslan Rudnev Николай 2 дня назад
Похоже на новую Хонду Одиссей американку.
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Николай Ruslan Rudnev 19 часов назад
нууу да, похожа, 4 колеса, 5 дверей :)
нууу да, похожа, 4 колеса, 5 дверей :)
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1k
Вова Колесников Провокатор 17 часов назад
кусками выпиливают и меняют местами , у меня друг такую купил я офигел , конечно если приглядываться видно но в целом достаточно красиво получается
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1k
Alphyn 2 дня назад
Хотел сказать, что виновников ДТП необходимо лишать права управлять транспортным средством, но он уже лишился по факту. Жаль унёс с собой чью-то жизнь и покалечил других.
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