12 августа, в Усть-Лабинском районе на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин водитель ВАЗ-2115 выехал наперерез минивэну Honda, который ехал по главной дороге. Два человека погибли и еще шестеро пострадали.
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Водитель и пассажир Lada от полученных ранений погибли на месте. В больницу с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя автомобиля Honda и пятерых пассажиров, двое из которых дети.
Светофор на данном перекрестке отсутствует
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