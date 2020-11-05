Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото

Изначально Ferrari решила решить вопрос мирно, попросив Филиппа Плейна удалить фото в течение 48 часов, чего он не сделал.

Через 14 месяцев именитый производитель добился судебного решения в свою пользу. Кроме компенсации в 300 тысяч евро, дизайнера обязали удалить все фото с автомобилями Ferrari. А также оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В противном случае, за каждое не удаленное фото ему предстоит выложить еще по 10 тысяч евро.