Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото

Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фото спорткара в Instagram.
В компании посчитали, что кадры “порочат репутацию” автомобильного бренда
В компании посчитали, что кадры “порочат репутацию” автомобильного бренда
Иск был выдвинут против немецкого дизайнера Филиппа Плейна, который два года назад разместил в соцсети снимки.
Плейн рекламировал свою новую коллекцию обуви, использовав в качестве декорации ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.
В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании. Автопроизводитель добавил, что кадры с полуобнаженными моделями “идут вразрез с ценностями бренда”.
Плейн рекламировал свою новую коллекцию обуви, использовав в качестве декорации ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.
В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании. Автопроизводитель добавил, что кадры с полуобнаженными моделями “идут вразрез с ценностями бренда”.
Изначально Ferrari решила решить вопрос мирно, попросив Филиппа Плейна удалить фото в течение 48 часов, чего он не сделал.
Через 14 месяцев именитый производитель добился судебного решения в свою пользу. Кроме компенсации в 300 тысяч евро, дизайнера обязали удалить все фото с автомобилями Ferrari. А также оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В противном случае, за каждое не удаленное фото ему предстоит выложить еще по 10 тысяч евро.
Через 14 месяцев именитый производитель добился судебного решения в свою пользу. Кроме компенсации в 300 тысяч евро, дизайнера обязали удалить все фото с автомобилями Ferrari. А также оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В противном случае, за каждое не удаленное фото ему предстоит выложить еще по 10 тысяч евро.
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Свое несогласие с решением суда Филипп Плейн продемонстрировал публикацией очередного фото в социальной сети. Также дизайнер отметил, что давно является фанатом автомобилей Феррари и его забавляет происходящее. При этом Плейн подчеркнул, что готов заплатить при условии, что сумму пожертвуют на благотворительность. Чем завершится противостояние двух знаменитостей, станет известно весной 2021 года, когда судьи соберутся на очередное заседание по этому спору.
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https://yandex.ru/images/search?text=феррари и полуобнаженные модели&stype=image&lr=75&source=wizhttps://yandex.ru/images/search?text=феррари и полуобнаженные модели&stype=image&lr=75&source=wiz
Вася плейн - хз, лень гуглить [мат]....
По моему господа из Феррари попутали рамсы, говоря юридическим языком
Если бы он делал копии машин и продавал их под маркой Феррари, тогда возможно.
А тут речь совсем о другом.
Это, если вы купите кепку Найк и в ней сфотографируетесь в инстаграмме, рекламируя, к примеру свои услуги ИТ менеджера.
А в ответ получите иск от Найк.
Как то так......
Я внимательно всё прочел и скажу вам, что знаю что такое Феррари и кто такой Филипп Плейн.
Налицо политика двойных стандартов, как впрочем и везде в развитом обществе.
А потуги компании Феррари, это просто попытка натянуть ежа на кактус
Кроссовок на кактус.