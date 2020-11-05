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Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото

Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото (5 фото)

Автор:
05 ноября 2020 21:14
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   авто   модели   фото   штраф   
2808
5
Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фото спорткара в Instagram.
В компании посчитали, что кадры “порочат репутацию” автомобильного бренда
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Метки: ferrari   авто   модели   фото   штраф   
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26  комментариев
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9k
Bill 9 часов назад
страшно себе представить сколько Apple может срубить бабла за фотки с айфонами
страшно себе представить сколько Apple может срубить бабла за фотки с айфонами
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341
.-- 13 минут назад
бред, таким темпом ферари по миру пойдет! интересно, на ВАЗе уже предложили подобный метод?!
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13k
vikklu 2 часа назад
Что за суды у них там? Если тачка моя, что хочу, то с ней и делаю, хоть топором рубаю, хоть лапти на ней рекламирую. Я заплатил, это моё. А инстаграмм для того и сделали, чтобы херню всякую выкладывать. Короче, судью на мыло.
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1k
Алексей vikklu 21 минуту назад
Даже в России это уже не так. Не обращали внимания, что во всяких фильмах, когда автомобиль попадает в кадр, шильдики с маркой замазывают?
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1k
Вадим 4 часа назад
Что за бред про полуобнаженные модели и ценности?
https://yandex.ru/images/search?text=феррари и полуобнаженные модели&stype=image&lr=75&source=wizhttps://yandex.ru/images/search?text=феррари и полуобнаженные модели&stype=image&lr=75&source=wiz
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−58
Alisher Alisher 5 часов назад
Крутые тачки кросовки и девушки что ныть то?
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2k
VL 6 часов назад
могу объяснить это только одним, у руля компании педрилы.
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28k
Korolev 9 часов назад
Возможно, это просто PR и соответствующие специалисты с обеих сторон эксплуатируют эффект Стрейзанд...
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6k
kaboza 10 часов назад
ферарри, ну ниже плинтуса, чо на задрота внимание обращать...и тапки по виду гавно, взял в прокат, и говнофоток настрочил, и дефки бляцкие, и такто с одной стороны бэха с другой фолксвагена кусок... и сук одной краской красили.
ферарри, ну ниже плинтуса, чо на задрота внимание обращать...и тапки по виду гавно, взял в прокат, и говнофоток настрочил, и дефки бляцкие, и такто с одной стороны бэха с другой фолксвагена кусок... и сук одной краской красили.
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770
Stranger2018 10 часов назад
Феррари легенда - факт!
Вася плейн - хз, лень гуглить [мат]....
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35k
Вепс 10 часов назад
Феррари компания с мировым именем, Плейн дизайнер местного масштаба толкающий китайские кроссы, конечно победит Плейн.
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56k
Viktor 10 часов назад
Да у компании только за цвет тачки три ляма отсудить надо!

Да у компании только за цвет тачки три ляма отсудить надо!
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7k
KOSTELLO 10 часов назад
Т.е. макаронники продают свои корыта за бешенные бабки, но запрещают рядом с ними фотографироваться?
По моему господа из Феррари попутали рамсы, говоря юридическим языком
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7k
KOSTELLO Артур Будкин 10 часов назад
Не надо путать понятия.
Если бы он делал копии машин и продавал их под маркой Феррари, тогда возможно.
А тут речь совсем о другом.
Это, если вы купите кепку Найк и в ней сфотографируетесь в инстаграмме, рекламируя, к примеру свои услуги ИТ менеджера.
А в ответ получите иск от Найк.
Как то так......
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65k
Варакин Алексей KOSTELLO 10 часов назад
"В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании." Читай внимательней!
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7k
KOSTELLO Варакин Алексей 9 часов назад
Уважаемый!
Я внимательно всё прочел и скажу вам, что знаю что такое Феррари и кто такой Филипп Плейн.
Налицо политика двойных стандартов, как впрочем и везде в развитом обществе.
А потуги компании Феррари, это просто попытка натянуть ежа на кактус
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1k
Артур Будкин KOSTELLO 9 часов назад
тут тогда точнее было бы "в кепке найк продвигать солнцезащитные очки" и если это какой РейБан делал, то тоже был бы конфликт интересов... так и тут, бренд ПилипПлайн это не китайский ноунейм, а если еще и на запрос в гуле типа "Ferrari 812 Superfast" выкидывало на страницу с предложением купить кросы . в любом случае "суд решил"
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19k
turyst KOSTELLO 6 часов назад
"потуги компании Феррари, это просто попытка натянуть ежа на кактус"

Кроссовок на кактус.

"потуги компании Феррари, это просто попытка натянуть ежа на кактус" Кроссовок на кактус.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 11 часов назад
Пиаркомпания за 325000зеленых?
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7k
Михалыч 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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