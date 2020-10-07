Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо

Четырехместные Ferrari не вызывают особой любви, но этот 612 Scaglietti немного другой. Взяв за основу автомобиль с пробегом 28,000 километров голландская компания Vandenbrink за 15 месяцев создала этот потрясающий Shooting Brake, который сейчас можно приобрести.

0 Источник: На аукционе Bonhams выставили универсал Ferrari 612 Scaglietti Shooting Brake от ателье Vandenbrink Design. Он был создан по заказу коллекционера Van den Heuvel и первый анонс этого проекта был еще в 2008 году.

Ferrari 612 Scaglietti 0 Источник: Под "нож" пустили купе Ferrari 612 Scaglietti. Ему удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком.

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0 Источник: Под капотом родной 5.8-литровый V12 мощность 540 л.с. Динамику универсала не замеряли.

0 Источник: Планировали сделать серию таких, но он остался в единственном экземпляре.

0 Источник: Торги состоятся 11 Октября.



Эстимейт €150,000 — €250,000

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