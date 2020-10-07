Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо

Четырехместные Ferrari не вызывают особой любви, но этот 612 Scaglietti немного другой. Взяв за основу автомобиль с пробегом 28,000 километров голландская компания Vandenbrink за 15 месяцев создала этот потрясающий Shooting Brake, который сейчас можно приобрести.
На аукционе Bonhams выставили универсал Ferrari 612 Scaglietti Shooting Brake от ателье Vandenbrink Design. Он был создан по заказу коллекционера Van den Heuvel и первый анонс этого проекта был еще в 2008 году.
Ferrari 612 Scaglietti
Под "нож" пустили купе Ferrari 612 Scaglietti. Ему удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком.
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