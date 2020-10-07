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Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо

Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо (13 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari 612   ferrari   shooting brake   авто   автодизайн   автомир   автомобили   универсал   
578
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Четырехместные Ferrari не вызывают особой любви, но этот 612 Scaglietti немного другой. Взяв за основу автомобиль с пробегом 28,000 километров голландская компания Vandenbrink за 15 месяцев создала этот потрясающий Shooting Brake, который сейчас можно приобрести.
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Метки: Ferrari 612   ferrari   shooting brake   авто   автодизайн   автомир   автомобили   универсал   
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Димка Смола/67 2 часа назад
ВОТ !!! Наконец то, я в салон !!! Теперь можно с дачи картофан возить !!!
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