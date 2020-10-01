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Рекордный гидроплан Arno XI с двигателем F1 от Ferrari

Рекордный гидроплан Arno XI с двигателем F1 от Ferrari (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   авто   катер   лодка   найдено на ebay   рекорд скорости   рекорд скорости на воде   
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Dозможно, не все знают, что в бесконечном списке автомобилей мечты от компании Ferrari, есть еще и очень быстрый гидросамолет — Ferrari Arno XI . Этот элегантный коллекционный катер, выпущенный в 1952 году для установления мирового рекорда скорости на воде, теперь выставлен на продажу.

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Метки: ferrari   авто   катер   лодка   найдено на ebay   рекорд скорости   рекорд скорости на воде   
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