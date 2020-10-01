Рекордный гидроплан Arno XI с двигателем F1 от Ferrari

Dозможно, не все знают, что в бесконечном списке автомобилей мечты от компании Ferrari, есть еще и очень быстрый гидросамолет — Ferrari Arno XI . Этот элегантный коллекционный катер, выпущенный в 1952 году для установления мирового рекорда скорости на воде, теперь выставлен на продажу.
Гоночный моторный катер 1952 года под названием Ferrari Arno XI выставлен на продажу. Фактически это гидроплан, построенный для установления рекорда скорости в категории лодок весом 800 кг.
Гидроплан был создан по заказу гонщика Ахилла Кастольди на судостроительной верфи Cantieri Timossi. Также пилот заказал у компании Ferrari 4,5-литровый V12, чтобы установить на катер, после чего необычным заказом заинтересовался сам Энцо Феррари. В результате сердцем гидроплана стал мотор от Ferrari 375 F1, на которой Скудерия одержала первую победу в Гран-при в 1951 году. Мотор был модифицирован под питание метанолом и снабжен двумя турбинами. Поставленный в 1953 году рекорд — 242,19 км/ч (150,49 миль/ч), не превзойден до сих пор.
Гидроплан был создан по заказу гонщика Ахилла Кастольди на судостроительной верфи Cantieri Timossi. Также пилот заказал у компании Ferrari 4,5-литровый V12, чтобы установить на катер, после чего необычным заказом заинтересовался сам Энцо Феррари. В результате сердцем гидроплана стал мотор от Ferrari 375 F1, на которой Скудерия одержала первую победу в Гран-при в 1951 году. Мотор был модифицирован под питание метанолом и снабжен двумя турбинами. Поставленный в 1953 году рекорд — 242,19 км/ч (150,49 миль/ч), не превзойден до сих пор.
Впоследствии двигатель взорвался, однако сейчас гидроплан находится на реставрации, имеет официальную сертификацию Ferrari, а в качестве двигателя у него снова 4,5-литровый Ferrari V12. Уникальный катер выставлен на продажу на сайте DuPont, который специализируется на торговле суперкарами. Цену сообщают по телефону. Нынешнему владельцу этот Ferrari Arno XI обошелся в 868 000 евро (то есть более миллиона долларов) — столько он стоил на аукционе в 2012 году.
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