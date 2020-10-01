Рекордный гидроплан Arno XI с двигателем F1 от Ferrari

Гоночный моторный катер 1952 года под названием Ferrari Arno XI выставлен на продажу. Фактически это гидроплан, построенный для установления рекорда скорости в категории лодок весом 800 кг.



Гидроплан был создан по заказу гонщика Ахилла Кастольди на судостроительной верфи Cantieri Timossi. Также пилот заказал у компании Ferrari 4,5-литровый V12, чтобы установить на катер, после чего необычным заказом заинтересовался сам Энцо Феррари. В результате сердцем гидроплана стал мотор от Ferrari 375 F1, на которой Скудерия одержала первую победу в Гран-при в 1951 году. Мотор был модифицирован под питание метанолом и снабжен двумя турбинами. Поставленный в 1953 году рекорд — 242,19 км/ч (150,49 миль/ч), не превзойден до сих пор.