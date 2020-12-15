Maserati Khamsin — африканский ураган с тремя вариантами задней части

Слова, как говорится, излишни. Европейские машины для рынка США частенько выглядели хуже оригинальных, достаточно вспомнить выступающие бамперы Porsche 911 (так американцы боролись с заокеанскими конкурентами), но здесь получилось совсем не красиво! В итоге в США продали только 155 Khamsin из общего количества в 435 произведенных экземпляров. В мире бушевал энергетический кризис и количество лиц, которым на него было наплевать, оказалось не большим :)



Существует и третий вариант оформления задней части Khamsin – один экземпляр был радикальным образом модернизирован по заказу королевской семьи Брунея.