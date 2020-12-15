Maserati Khamsin — африканский ураган с тремя вариантами задней части

Khamsin – один из самых красивых и редких классических Maserati, выпускавшийся в гомеопатических дозах с 1973 по 1982 год. Это был первый продукт сотрудничества компании Maserati и ателье Bertone, где дизайном автомобиля занимался легендарный стилист Марчелло Гандини - создатель бессмертного образа автомобилей Lamborghini.
Гандини создал кузов в форме клина, максимально заострив переднюю часть (отсюда фары выполнены подъемными). С поднятыми фарами автомобиль смотрится несколько комично, а вот с опущенными - супер стремительно, чего дизайнер и добивался. Под капотом 4,9-литровый V8 с четырьмя карбюраторами Weber и «сухим» картером, который применили чтобы опустить двигатель максимально низко, дабы не городить никаких горбов на ниспадающем капоте. Для лучшего распределения веса двигатель также сдвинули за переднюю ось в пределы колесной базы.
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В Европе двигатель развивал 320 лошадиных сил, в Америке – немного меньше. На выбор предлагалось 5-ступенчатая механика ZF или 3- ступенчатый «автомат» Borf Warner. Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах со стабилизаторами обеспечивала отличную устойчивость и комфорт. С просторным салоном и достаточно длинной колесной базой Khamsin отлично подходил для длительных поездок на высоких скоростях.
Не обошла Khamsin стороной принадлежность Maserati корпорации Citroen, знаменитой своими новаторскими разработками. Автомобиль получил французскую гидравлическую систему, объединявшую рулевое управление, усилитель тормозов, регулировку кресел и подъем фар. Рулевое колесо само возвращалось в нулевое положение даже на стоящем автомобиле – использовалось так называемое самоцентрирующееся рулевое управление, совершенно космическая система для начала 70-х. Также в активе Khamsin было электронное зажигание Bosch, регулируемая рулевая колонка, электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев заднего стекла, радиоприемник...
Одной из находок Гандини стал дизайн задней части со стеклянной панелью и «парящими» фонарями. Выглядел автомобиль сзади очень легко и интересно, но содержимое багажника было как на ладони.
Однако, американские чиновники полет фантазии мастера не оценили и отказались легализовать Khamsin для рынка США. Для выхода на важнейший рынок сбыта пришлось переделывать дизайн, несмотря на протесты Гандини.
Получилось вот так:
Получилось вот так:
Слова, как говорится, излишни. Европейские машины для рынка США частенько выглядели хуже оригинальных, достаточно вспомнить выступающие бамперы Porsche 911 (так американцы боролись с заокеанскими конкурентами), но здесь получилось совсем не красиво! В итоге в США продали только 155 Khamsin из общего количества в 435 произведенных экземпляров. В мире бушевал энергетический кризис и количество лиц, которым на него было наплевать, оказалось не большим :)
Существует и третий вариант оформления задней части Khamsin – один экземпляр был радикальным образом модернизирован по заказу королевской семьи Брунея.
Существует и третий вариант оформления задней части Khamsin – один экземпляр был радикальным образом модернизирован по заказу королевской семьи Брунея.
Автомобиль 1975 года выпуска получил гораздо более агрессивный обвес и выглядит совершенно по-другому. Это уже не спортивный аристократ, а дерзкий хулиган. К сожалению, как это бывает со многими проектами фанатов ультра редких автомобилей с Ближнего Востока, четкая информация о том, кто и когда занимался перестройкой Khamsin отсутствует. По слухам, автомобиль собирали в Новой Зеландии, а сейчас он находится в Великобритании.
Под капотом современный двигатель V8 австралийской компании Holden с автоматической коробкой передач. Под возросшую мощность (данные по количественным характеристикам отсутствуют) переработано шасси и тормоза. Автомобиль приспособлен к современной эксплуатации, причем собрано все предельно аккуратно, никакой кустарщины нет. Получился отличный рестомод!
В завершении пара слов о названии автомобиля. Как и многие автомобили Maserati, Khamsin получил название в честь ветра. Хамсин – горячий южный ветер, вызывающий песчаные бури на северо-востоке Африки. И если оригинальный Khamsin – изнуряющий ветер, то синий экземпляр королевской семьи Брунея – настоящий ураган!
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