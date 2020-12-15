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Maserati Khamsin — африканский ураган с тремя вариантами задней части

Maserati Khamsin — африканский ураган с тремя вариантами задней части (21 фото)

Автор:
15 декабря 2020 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Khamsin   Maserati Khamsin   maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Khamsin – один из самых красивых и редких классических Maserati, выпускавшийся в гомеопатических дозах с 1973 по 1982 год. Это был первый продукт сотрудничества компании Maserati и ателье Bertone, где дизайном автомобиля занимался легендарный стилист Марчелло Гандини - создатель бессмертного образа автомобилей Lamborghini.
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Метки: Khamsin   Maserati Khamsin   maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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