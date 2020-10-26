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Авария дня. «Шкода» влетела в маршрутку в Санкт-Петербурге

Авария дня. «Шкода» влетела в маршрутку в Санкт-Петербурге (4 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2020 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: skoda   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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На перекрёстке проспекта Славы и Пражской улицы 21-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. Водиетль легковушки скончался, а его пассажир получил серьезные травмы.
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Метки: skoda   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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4  комментария
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dimitr 21 час назад
Куда-то спешил... И успел.
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11k
Объект реальности 15 часов назад
Выкатился за пределы ВПП.
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12k
Ligov 20 часов назад
*21-летний водитель*
Опыта нет, апломба тьма...
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19
tj77 20 часов назад
Питерские узбеки-таксисты зверствуют. Ишака дома не заносит.
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