На перекрёстке проспекта Славы и Пражской улицы 21-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. Водиетль легковушки скончался, а его пассажир получил серьезные травмы.
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В результате тяжелые травмы получили 21-летний пассажир Skoda. В автобусе пострадавших нет.
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