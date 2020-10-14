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Один из трех автомобилей BMW 503 1957 года выпуска с правым рулем, принадлежавший Джону Сёртису

Один из трех автомобилей BMW 503 1957 года выпуска с правым рулем, принадлежавший Джону Сёртису (12 фото)

Автор:
14 октября 2020 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   Джон Сертис   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Очень редкий и желанный кабриолет BMW 503 1957 года Джона Сёртиса уйдет с аукциона Bonhams в субботу, 17 октября. Автомобиль выставила на продажу семья покойного британского чемпиона.
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Метки: bmw   Джон Сертис   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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