Один из трех автомобилей BMW 503 1957 года выпуска с правым рулем, принадлежавший Джону Сёртису

Очень редкий и желанный кабриолет BMW 503 1957 года Джона Сёртиса уйдет с аукциона Bonhams в субботу, 17 октября. Автомобиль выставила на продажу семья покойного британского чемпиона.
Джон Сёртис известен как единственный в мире пилот, становишийся чемпионом мира Формулы-1 и гонок на спортбайках в классе 500 куб. см. В «Королевских гонках» он первенствовал в 1964 году, выступая за Ferrari. За рулём байка MV Augusta Сёртис оказывался лучшим в сезонах 1956, 1958, 1959 и 1960 годов.
BMW 503 был выпущен тиражом около 400 экземпляров. Однако среди них было всего 138 кабриолетов, а с правым рулём — только три автомобиля. И это один из них.
×
Кабриолет оснащён атмосферной «восьмёркой» объёмом 3,2 литра. Она развивает 142 л.с. и сопряжёна с 4-ступенчатой механической коробкой. Автомобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч, а на набор первой сотни ему требуется 13 секунд.
Джон Сёртис приобрёл машину в 1990 году и владел ей до своей смерти в 2017-м. За это время были сделаны некие доработки. Однако все нюансы аукционный дом <a href="https://www.bonhams.com/press_release/30861/" target="_blank" >Bonhams</a> раскроет только заинтересованным покупателям.
Источник:
Ссылки по теме:
- Икона американской культуры хот-родов Ford McMullen 1932 может стать вашей собственностью
- Нестандартный BMW X6 в стиле стимпанк с суицидальными дверями
- Идеальная BMW «Семёрка», которая 23 года простояла у дилера
- Придайте вашему дому уникальный стиль: на продажу выставили "настенный" Lamborghini Diablo
- В США выставили на продажу отреставрированный микроавтомобиль Peel P50
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...