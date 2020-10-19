Пикап Subaru с гильотинными дверями и столиком для пикника

По всей видимости, владелец пикапа был большим фанатом зелёного цвета, раз выбрал его не только для кузова, но и для салона. Внутри в зелёном цвете выполнено буквально все – от обивки кресел и вставок на дверях до ковриков и плюшевых кубиков, свисающих с зеркала заднего вида. Даже оригинальные шильдики Subaru на колёсах заменены на аналогичные зелёные.