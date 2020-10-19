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Пикап Subaru с гильотинными дверями и столиком для пикника

Пикап Subaru с гильотинными дверями и столиком для пикника (10 фото)

Автор:
19 октября 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: subari   subaru brat   авто   найдено на ebay   пикап   ретро авто   
513
10
Subaru Brat с дверями, похожими на Lamborghini, выставлен на продажу на Craigslist. К необыным особенностям автомобиля, также можно отнести ярко-зеленый цвет и стол для пикника в кузове.
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Метки: subari   subaru brat   авто   найдено на ebay   пикап   ретро авто   
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Злобный Члегр 15 минут назад
Херня полная.
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Лан не урчи

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