Пикап Subaru с гильотинными дверями и столиком для пикника

Subaru Brat с дверями, похожими на Lamborghini, выставлен на продажу на Craigslist. К необыным особенностям автомобиля, также можно отнести ярко-зеленый цвет и стол для пикника в кузове.
Subaru Brat GL 1985 года выпуска. Продавец, который владел автомобилем последние 15 лет, просит за него 14,9 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей).
По всей видимости, владелец пикапа был большим фанатом зелёного цвета, раз выбрал его не только для кузова, но и для салона. Внутри в зелёном цвете выполнено буквально все – от обивки кресел и вставок на дверях до ковриков и плюшевых кубиков, свисающих с зеркала заднего вида. Даже оригинальные шильдики Subaru на колёсах заменены на аналогичные зелёные.
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Особое внимание уделено месту для пикника, оборудованному на грузовой платформе: там установлен стол и пара кресел. Судя по ручкам по бокам от сидений, распивать коктейли предлагается прямо во время движения.
Subaru Brat GL оснащён четырёхцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 1,8 литра в сочетании с механической коробкой передач и полным приводом. Пробег пикапа составляет 146,5 тысячи километров (91 тысяч миль).
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