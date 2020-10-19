Ночью 19 октября, на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском 44-летний водитель автомобиля Nissan Tino столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 53-летнего мужчины. После удара Nissan вылетел на встречную обочину и сбил двух пешеходов.
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В результате происшествия 43-летняя женщина-пешеход погибла на месте, 15-летняя девочка-пешеход получила различные травмы. Также в ДТП были травмированы водитель и 39-летний пассажир автомобиля Nissan.
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