Ночью 19 октября, на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском 44-летний водитель автомобиля Nissan Tino столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 53-летнего мужчины. После удара Nissan вылетел на встречную обочину и сбил двух пешеходов.