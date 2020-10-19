FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3722 поста • 438 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. ДТП на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Авария дня. ДТП на трассе «Иртыш» под Новосибирском (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
380
1
1
Ночью 19 октября, на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском 44-летний водитель автомобиля Nissan Tino столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 53-летнего мужчины. После удара Nissan вылетел на встречную обочину и сбил двух пешеходов.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Франц Лефорт 3 часа назад
По мне так оба длб@бы! Один обгоняет через сплошную, а второй похоже поворачивает по запрещающий знак. Видео пересмотрел раз 10, качество не очень,но кажется перед поворотом стоит знак "поворот налево запрещен".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Алексей 3 часа назад
17 секунд сплошная. Куда, бля, он летел? Домой спешил? Ну вот и доспешился - вернётся года через четыре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Алексей 2 часа назад
оба нарушили все, что можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Авария дня. Две женщины погибли в Вологодской области Авария дня. Две женщины погибли в Вологодской области Авария дня. Машину разорвало пополам в массовом ДТП Авария дня. Машину разорвало пополам в массовом ДТП Авария дня. В Сочи погиб полицейский, пытаясь совершить обгон в тоннеле Авария дня. В Сочи погиб полицейский, пытаясь совершить обгон в тоннеле Авария дня. В Татарстане погибли мать и дочь Авария дня. В Татарстане погибли мать и дочь Авария дня. Фатальный обгон в Омской области Авария дня. Фатальный обгон в Омской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1691450



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
0
62
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
1
148
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Можно ли греть молоко в микроволновке?
0
6
Можно ли греть молоко в микроволновке?
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
2
36
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#девушки#gif#на различный вкус#позитив#в мире#новости
#факты#интересно#сша#прикольные#интересное#природа#дтп#СССР#знаменитости#путешествия
#юмор#животные#полиция#авария#кино#смешные#картинки#авто авария#настроение#короткопост

На что жалуетесь?

Вернуться