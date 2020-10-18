Продолжительность жизни выросла: в России станет больше аварий с водителями-пенсионерами?

СЛОВО ЦИФРАМ



Тем не менее, мы все же ознакомились со сводными данными по авариям, обнародованными ГИБДД. Да, в них наверняка есть погрешности, но они все же дают некое общее представление о том, как же сейчас обстоят дела с «пенсионными» происшествиями.



Итак, за первые девять месяцев нынешнего года по вине водителей, чей возраст превышает 70 лет, случилось 2402 аварии, в которых погибли 252 человека. За аналогичный период 2019-го пенсионеры спровоцировали 2538 происшествий, унесших жизни — также — 252 граждан. Убитых транспортными средствами осталось столько же, а самих катастроф стало на 5,4% меньше.



Вероятно, снижение аварийности связано с пандемией коронавируса, вынудившей пожилых граждан просидеть несколько месяцев в том самом кресле перед телевизором. Поскольку старикам не нужно каждый день ездить на работу — они на своих машинах выбираются разве что в магазин, да на дачу — вряд ли можно было бы увидеть большие показатели.



«Ну и что, аварий все равно много!» — воскликнете вы. И хотя сравнивать количество ДТП, спровоцированных пенсионерами и молодежью некорректно в виду численного преимущества последних, мы таки дадим вам пищу для размышлений. «Горячие и дерзкие» (водители в возрасте 18—21 года) в январе-сентябре 2020-го стали виновниками 4590 происшествий, в которых погибли 448 человек.



НЕ ТАМ ИЩЕМ



Пенсионеры не представляют такой большой угрозы, как принято считать. Статистика гласит, что на «пожилые» ДТП по итогу первых трех кварталов года пришлось всего 2% от общего числа аварий. Хоть мы порой и ругаемся на стариков, слепо перестраивающихся аккурат в наши машины, бояться стоит в первую очередь таксистов, активных «юзеров» каршеринга и гламурных дамочек, покупающих «права» на деньги спонсоров — вот где вся аварийность.



Напротив, нам бы поучиться у пенсионеров их выдержке, хладнокровию и уважению к ПДД. Не лихачат, осознанно не подрезают, разметку соблюдают. Сердечко же может прихватить в наше неспокойное время у любого. Да и назвать нас шибко внимательными сложно — смартфоны, громкая музыка, излишняя уверенность в себе.



В общем, возраст «рулежке» — не помеха. Главное — умение адекватно оценивать ситуацию и свои возможности.