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Продолжительность жизни выросла: в России станет больше аварий с водителями-пенсионерами?

Продолжительность жизни выросла: в России станет больше аварий с водителями-пенсионерами? (4 фото)

Автор:
18 октября 2020 06:36
Метки: авария   пенсионер   продолжительность   россия   
326
4
Как ни странно, но за последние десять лет средняя продолжительность жизни в России выросла на 4,5 года. Но значит ли это, что на дорогах с каждым днем становится все больше потенциальных аварийщиков — то есть пенсионеров? Не пора ли в самом деле вводить возрастные ограничения, дабы предотвратить тысячи смертельных ДТП?

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Метки: авария   пенсионер   продолжительность   россия   
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[email protected] День назад
В России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/.
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4k
кот базилий 7 часов назад
Это президент нам ее "повысил", чтоб пенсии отбирать "по закону"
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−94
Иван Иванович 13 часов назад
Геноцид по возрастному признаку - это к властям. Мало того что отобрали 5 лет жизни, так еще и удобный вирус, косящий в основном клиентов ПФР и больниц - стариков 60+.
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7k
HUBLOT 20 часов назад
Это про какую страну написано? Где продолжительность жизни выросла?
Это про какую страну написано? Где продолжительность жизни выросла?
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4k
Elmaestro День назад
давеча медленно дергаемся в пробке...
дык старая мразина на крете сзади прям обсигналилась до усери, что я пропускаю перед собой авто с прилегающего проезда... налицо острый реактивный параноидный психоз.
а потом у нее на фоне пережитого расстройства случится сердечный приступ за рулем, и она "выпилит" какую-нить неповинную молодую семью.
я считаю, что должен быть верхний порог для в/у.
до кучи медкомиссия щас лояльно относится ко многим заболевания, потенциально опасным для вождения... сколько случаев уже было, дескать дтп произошло из-за приступа эпилепсии, потери сознания, и т.д.
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182
Argon13 День назад
Автор пиз... Л!
Автор пиз... Л!
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3k
AlekseiTFS День назад
О как.
Если ты за рулём после 70-и = ты опасность для общества. Если ты в 83 предлагаешь внести поправки в конституцию,обнуляешь президентов = то ты герой и не можешь страдать всем тем перечнем,что указан в статье. Ты можешь быть только адекватом.
Тему управления страной в возрасте после 65-и - никто в думе поднять не хочет ?
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19k
Ратибор День назад
>> бояться стоит в первую очередь таксистов, активных «юзеров» каршеринга и гламурных дамочек, покупающих «права» на деньги спонсоров вот где вся аварийность.

Золотые слова!
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4k
Ф Ив День назад
Итог таков: надо не на возраст смотреть, а на состояние физического здоровья. Особенно тех, у кого есть проблемы с сердцем.
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4k
Иван День назад
А уровень жизни когда вырастет?
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