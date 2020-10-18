Продолжительность жизни выросла: в России станет больше аварий с водителями-пенсионерами?

Как ни странно, но за последние десять лет средняя продолжительность жизни в России выросла на 4,5 года. Но значит ли это, что на дорогах с каждым днем становится все больше потенциальных аварийщиков — то есть пенсионеров? Не пора ли в самом деле вводить возрастные ограничения, дабы предотвратить тысячи смертельных ДТП?
Выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, президент России Владимир Путин отметил, что средняя продолжительности жизни за период с 2009 по 2019 год увеличилась на 4,5 года. Одни восприняли эту новость с восторгом, порадовавшись за близких и себя любимых. Другие — напротив, насторожились. Ведь если граждане дольше живут, значит, они и на машинах ездят дольше.
А в чем, собственно, проблема? В нашем обществе прочно закрепился стереотип о том, что пожилой человек за рулем — это угроза. Ведь атеросклероз, деменция, катаракта, глухота, рассеяность и прочие типично старческие заболевания никак не сочетаются с «источником повышенной опасности».
Многие убеждены, что место пенсионера — в мягком кресле перед телевизором или на грядке, но никак не за рулем. И уже давно пора бы вводить в России возрастные ограничения, которые заставят стариков отказаться чуть ли не от последней в жизни радости — водить любимый автомобиль. Но в самом ли деле они так опасны?
А в чем, собственно, проблема? В нашем обществе прочно закрепился стереотип о том, что пожилой человек за рулем — это угроза. Ведь атеросклероз, деменция, катаракта, глухота, рассеяность и прочие типично старческие заболевания никак не сочетаются с «источником повышенной опасности».
Многие убеждены, что место пенсионера — в мягком кресле перед телевизором или на грядке, но никак не за рулем. И уже давно пора бы вводить в России возрастные ограничения, которые заставят стариков отказаться чуть ли не от последней в жизни радости — водить любимый автомобиль. Но в самом ли деле они так опасны?
ЗА РУБЕЖОМ
Во многих странах проблему «пенсионного» вождения возводят в ранг особо острых. Так, в Италии стариков уже обязали проходить дополнительные ежегодные осмотры у терапевтов, в Великобритании — убирать «права» в ящичек по достижении 70 лет. А в Германии пожилых водителей пересаживают на общественный транспорт, обменивая «корочку» на бесплатный проездной.
В прочих государствах борьба за снижение числа моторизованных пенсионеров ведется с меньшим успехом. Как правило, активисты, заручившиеся поддержкой психологов и врачей, предлагают какие-либо инициативы, но они отклоняются властями и другими активистами, расположившимися по иную сторону баррикад. Мол, введение ограничений и запретов — прямое нарушение прав граждан, дискриминация по возрастному признаку, абсурд.
К НАШИМ БАРАНАМ
Следуя примеру зарубежных коллег, и российские активисты то и дело выносят на публику свои рассуждения на заданную тему. К примеру, четыре года назад столичный муниципалитет района Арбат выступил с предложением отмечать автомобили пенсионеров специальными наклейками — по типу восклицательных знаков на желтом фоне, обязательных для новичков. Авторы идеи поддержки не получили. Но подобная инициатива не первая и уж точно не последняя.
По мнению Петра Шкуматова, координатора движения «Общество Синих Ведёрок», прежде чем вводить какие-либо ограничения и запреты, необходимо тщательно изучить статистику по авариям с участием пенсионеров. Причем не сводки, которые время от времени публикуются Госавтоинспекцией, а первичные данные. А до того, по словам нашего собеседника, любые суждения субъективны и бессмысленны.
Во многих странах проблему «пенсионного» вождения возводят в ранг особо острых. Так, в Италии стариков уже обязали проходить дополнительные ежегодные осмотры у терапевтов, в Великобритании — убирать «права» в ящичек по достижении 70 лет. А в Германии пожилых водителей пересаживают на общественный транспорт, обменивая «корочку» на бесплатный проездной.
В прочих государствах борьба за снижение числа моторизованных пенсионеров ведется с меньшим успехом. Как правило, активисты, заручившиеся поддержкой психологов и врачей, предлагают какие-либо инициативы, но они отклоняются властями и другими активистами, расположившимися по иную сторону баррикад. Мол, введение ограничений и запретов — прямое нарушение прав граждан, дискриминация по возрастному признаку, абсурд.
К НАШИМ БАРАНАМ
Следуя примеру зарубежных коллег, и российские активисты то и дело выносят на публику свои рассуждения на заданную тему. К примеру, четыре года назад столичный муниципалитет района Арбат выступил с предложением отмечать автомобили пенсионеров специальными наклейками — по типу восклицательных знаков на желтом фоне, обязательных для новичков. Авторы идеи поддержки не получили. Но подобная инициатива не первая и уж точно не последняя.
По мнению Петра Шкуматова, координатора движения «Общество Синих Ведёрок», прежде чем вводить какие-либо ограничения и запреты, необходимо тщательно изучить статистику по авариям с участием пенсионеров. Причем не сводки, которые время от времени публикуются Госавтоинспекцией, а первичные данные. А до того, по словам нашего собеседника, любые суждения субъективны и бессмысленны.
СЛОВО ЦИФРАМ
Тем не менее, мы все же ознакомились со сводными данными по авариям, обнародованными ГИБДД. Да, в них наверняка есть погрешности, но они все же дают некое общее представление о том, как же сейчас обстоят дела с «пенсионными» происшествиями.
Итак, за первые девять месяцев нынешнего года по вине водителей, чей возраст превышает 70 лет, случилось 2402 аварии, в которых погибли 252 человека. За аналогичный период 2019-го пенсионеры спровоцировали 2538 происшествий, унесших жизни — также — 252 граждан. Убитых транспортными средствами осталось столько же, а самих катастроф стало на 5,4% меньше.
Вероятно, снижение аварийности связано с пандемией коронавируса, вынудившей пожилых граждан просидеть несколько месяцев в том самом кресле перед телевизором. Поскольку старикам не нужно каждый день ездить на работу — они на своих машинах выбираются разве что в магазин, да на дачу — вряд ли можно было бы увидеть большие показатели.
«Ну и что, аварий все равно много!» — воскликнете вы. И хотя сравнивать количество ДТП, спровоцированных пенсионерами и молодежью некорректно в виду численного преимущества последних, мы таки дадим вам пищу для размышлений. «Горячие и дерзкие» (водители в возрасте 18—21 года) в январе-сентябре 2020-го стали виновниками 4590 происшествий, в которых погибли 448 человек.
НЕ ТАМ ИЩЕМ
Пенсионеры не представляют такой большой угрозы, как принято считать. Статистика гласит, что на «пожилые» ДТП по итогу первых трех кварталов года пришлось всего 2% от общего числа аварий. Хоть мы порой и ругаемся на стариков, слепо перестраивающихся аккурат в наши машины, бояться стоит в первую очередь таксистов, активных «юзеров» каршеринга и гламурных дамочек, покупающих «права» на деньги спонсоров — вот где вся аварийность.
Напротив, нам бы поучиться у пенсионеров их выдержке, хладнокровию и уважению к ПДД. Не лихачат, осознанно не подрезают, разметку соблюдают. Сердечко же может прихватить в наше неспокойное время у любого. Да и назвать нас шибко внимательными сложно — смартфоны, громкая музыка, излишняя уверенность в себе.
В общем, возраст «рулежке» — не помеха. Главное — умение адекватно оценивать ситуацию и свои возможности.
Тем не менее, мы все же ознакомились со сводными данными по авариям, обнародованными ГИБДД. Да, в них наверняка есть погрешности, но они все же дают некое общее представление о том, как же сейчас обстоят дела с «пенсионными» происшествиями.
Итак, за первые девять месяцев нынешнего года по вине водителей, чей возраст превышает 70 лет, случилось 2402 аварии, в которых погибли 252 человека. За аналогичный период 2019-го пенсионеры спровоцировали 2538 происшествий, унесших жизни — также — 252 граждан. Убитых транспортными средствами осталось столько же, а самих катастроф стало на 5,4% меньше.
Вероятно, снижение аварийности связано с пандемией коронавируса, вынудившей пожилых граждан просидеть несколько месяцев в том самом кресле перед телевизором. Поскольку старикам не нужно каждый день ездить на работу — они на своих машинах выбираются разве что в магазин, да на дачу — вряд ли можно было бы увидеть большие показатели.
«Ну и что, аварий все равно много!» — воскликнете вы. И хотя сравнивать количество ДТП, спровоцированных пенсионерами и молодежью некорректно в виду численного преимущества последних, мы таки дадим вам пищу для размышлений. «Горячие и дерзкие» (водители в возрасте 18—21 года) в январе-сентябре 2020-го стали виновниками 4590 происшествий, в которых погибли 448 человек.
НЕ ТАМ ИЩЕМ
Пенсионеры не представляют такой большой угрозы, как принято считать. Статистика гласит, что на «пожилые» ДТП по итогу первых трех кварталов года пришлось всего 2% от общего числа аварий. Хоть мы порой и ругаемся на стариков, слепо перестраивающихся аккурат в наши машины, бояться стоит в первую очередь таксистов, активных «юзеров» каршеринга и гламурных дамочек, покупающих «права» на деньги спонсоров — вот где вся аварийность.
Напротив, нам бы поучиться у пенсионеров их выдержке, хладнокровию и уважению к ПДД. Не лихачат, осознанно не подрезают, разметку соблюдают. Сердечко же может прихватить в наше неспокойное время у любого. Да и назвать нас шибко внимательными сложно — смартфоны, громкая музыка, излишняя уверенность в себе.
В общем, возраст «рулежке» — не помеха. Главное — умение адекватно оценивать ситуацию и свои возможности.
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Метки: авария пенсионер продолжительность россия
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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/.
дык старая мразина на крете сзади прям обсигналилась до усери, что я пропускаю перед собой авто с прилегающего проезда... налицо острый реактивный параноидный психоз.
а потом у нее на фоне пережитого расстройства случится сердечный приступ за рулем, и она "выпилит" какую-нить неповинную молодую семью.
я считаю, что должен быть верхний порог для в/у.
до кучи медкомиссия щас лояльно относится ко многим заболевания, потенциально опасным для вождения... сколько случаев уже было, дескать дтп произошло из-за приступа эпилепсии, потери сознания, и т.д.
Если ты за рулём после 70-и = ты опасность для общества. Если ты в 83 предлагаешь внести поправки в конституцию,обнуляешь президентов = то ты герой и не можешь страдать всем тем перечнем,что указан в статье. Ты можешь быть только адекватом.
Тему управления страной в возрасте после 65-и - никто в думе поднять не хочет ?
Золотые слова!