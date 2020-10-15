В Подмосковье агрессивный водитель «Мерседеса» с пистолетом повредил ногой автомобиль оппонента

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Инцидент случился в утренние часы несколько дней назад. Водитель КИА (с видеорегистратором) двигался по Можайскому шоссе от Дубравы к Красногорскому шоссе. Но на его пути, при разрешенном сигнале светофора, стоял Мерседес. Водителю корейского авто потребовалось остановиться и продолжить движение только после того, как немецкий авто решил повернуть. То что было далее, можно увидеть на кадрах видеозаписи.Закончились дорожные баталии абсолютно неадекватно: в районе КБ №123 Мерседес обогнал КИА и заблокировал проезд. Выходя из немецкого авто водитель зачем-то прихватил с собой пистолет, показательно спрятав его себе под пояс. Водитель "корейца" не планировал продолжать конфликт и продолжил движение, но в этот же момент в его дверь "прилетел" сильный удар ногой. Молодой человек не растерялся и добрался до ближайшего поста ГИБДД на Рублево-Успенском шоссе, где написал заявление и объяснение о произошедшем.