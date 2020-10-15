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Сообщество Автомир 6675 постов • 653 подписчика подписаться
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В Подмосковье агрессивный водитель «Мерседеса» с пистолетом повредил ногой автомобиль оппонента

В Подмосковье агрессивный водитель «Мерседеса» с пистолетом повредил ногой автомобиль оппонента (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 13:02
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки   
424
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В подмосковном Одинцово белый «Мерседес» оттормозил автомобль с регистратором. Из него вышел молодой парень с пистолетом и, увидев, что оппонент не желает с ним разговаривать, ударил ногой в дверь.

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Метки: mercedes   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   разборки   
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11  комментариев
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1k
Александр Алехин Час назад
И опять чурка. Почему то даже другого уже и не ожидалось.
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569
Геннадий Вашурин 10 минут назад
И как обычно это очередной хурмач. Как уже достали эти "повелители арбузов".
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5k
JACKAL Полчаса назад
В Подмосковье агрессивный водитель «Мерседеса» с пистолетом повредил ногой автомобиль оппонента
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1
илья непомню 40 минут назад
до тех пор пока они будут все возмещать деньгами а не через суд так все и будет!!!
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4k
Stray Час назад
Читая заголовок я уже знал, что на видео увижу гордую горную обезьянку.

Читая заголовок я уже знал, что на видео увижу гордую горную обезьянку.
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−2
SashaStars Час назад
Давид галустян
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−2
SashaStars Час назад
Налайкайте ещё фот выставлю))
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914
мега гон Час назад
жалко эта мартышка бородатая себе яйки не отстрелил из пукалки!
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1k
Alexes Час назад
Видео посмотрел, но так и не понял, чего это водитель так "завелся" из мерса... Может просто - "дядя, ты дурак"
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4k
Pashuta Час назад
Обезьян???
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Unics 2 часа назад
Два дебила, это сила
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Johnny

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