Honda CR-V Open Air в кузове кабриолет от компании Valmet

Задняя часть крыши оснащалась "высокотехнологичной" молнией, позволявшей попасть в багажник :))) Была добавлена дуга безопасности, дабы защитить пассажиров при опрокидывании. Жаль, но CR-V лишилась одной из "фишек" - задних фонарей на стойках, они переехали в традиционное место. Предпринималась попытка оживить дизайн оригинальным чехлом на запаску, но выглядело все это совсем не современно. Прототипом никто не проникся и объемная работа инженеров Valmet осталась без серийного воплощения. И хорошо!



В 2018 году Honda анонсировала возвращение кабриолета CR-V, чем немало всполошила автомобильную общественность. Но это оказалась первоапрельская шутка. И это тоже хорошо!