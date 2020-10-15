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Honda CR-V Open Air в кузове кабриолет от компании Valmet

Honda CR-V Open Air в кузове кабриолет от компании Valmet (9 фото)

Автор:
15 октября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: honda   honda cr-v   авто   автодизайн   автомир   автомобили   каприолет   
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В 90-е годы Honda CR-V, наряду с Toyota RAV4, сформировали класс современных кроссоверов, к сегодняшнему дню заполонивших улицы городов по всему миру. И пусть сегодня позиции нового поколения CR-V не так сильны как раньше, на "вторичке" Honda всё еще представляет собой отличный выбор для экономного и бережливого автовладельца, другими словами - отличный выбор для пенсионеров.
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Метки: honda   honda cr-v   авто   автодизайн   автомир   автомобили   каприолет   
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Nefrion 3 часа назад
Взяли и испохабили нормальные машины
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