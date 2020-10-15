Honda CR-V Open Air в кузове кабриолет от компании Valmet

В 90-е годы Honda CR-V, наряду с Toyota RAV4, сформировали класс современных кроссоверов, к сегодняшнему дню заполонивших улицы городов по всему миру. И пусть сегодня позиции нового поколения CR-V не так сильны как раньше, на "вторичке" Honda всё еще представляет собой отличный выбор для экономного и бережливого автовладельца, другими словами - отличный выбор для пенсионеров.
Honda CR-V первого поколения (1995–1999)
Причем CR-V никогда не был особо интересен молодым и беззаботным клиентам и Honda в 1998 году попыталась это исправить, представив прототип кроссовера... со складной мягкой крышей! Впрочем, идея не была революционной - Toyota уже выпускала кабриолет RAV4, но он был трехдверным.
×
Для Женевского автосалона 1998 года в партнерстве с инжиниринговой компанией Valmet был подготовлен прототип самого странного CR-V, который только можно представить.
Компания Valmet имела большой опыт в лишении автомобилей жесткой крыши, работая со многими европейскими производителями. Конечным результатом стала высокотехнологичная (для конца 90-х) система с электроприводом. Крыша отъезжала назад и складывалась за задним сиденьем, как на автомобилях Volkswagen Жук, словом, не сильно красиво!
Задняя часть крыши оснащалась "высокотехнологичной" молнией, позволявшей попасть в багажник :))) Была добавлена дуга безопасности, дабы защитить пассажиров при опрокидывании. Жаль, но CR-V лишилась одной из "фишек" - задних фонарей на стойках, они переехали в традиционное место. Предпринималась попытка оживить дизайн оригинальным чехлом на запаску, но выглядело все это совсем не современно. Прототипом никто не проникся и объемная работа инженеров Valmet осталась без серийного воплощения. И хорошо!
В 2018 году Honda анонсировала возвращение кабриолета CR-V, чем немало всполошила автомобильную общественность. Но это оказалась первоапрельская шутка. И это тоже хорошо!
В 2018 году Honda анонсировала возвращение кабриолета CR-V, чем немало всполошила автомобильную общественность. Но это оказалась первоапрельская шутка. И это тоже хорошо!
Источник:
Ссылки по теме:
- Iso Grifo — итальянкий лев с головой орла
- Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо
- Scootacar Mark I — микроавто, которое появилось благодаря женскому капризу
- Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы
- Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х
5
Понравилось5
Новости партнёров
Загрузка...