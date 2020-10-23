На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 22-летний водитель ВАЗовской "десятки" столкнулся с попутным погрузчиком и автобусом. От удара отечественный автомобиль превратился в груду металла.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автобуса, их доставили в больницу.
Момент столкновения
Одной из причин аварии называют маленький водительский стаж сидевшего за рулем отечественной легковушки — 3 месяца.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека
- Авария дня. Врезался в автобус и сбежал
- Авария дня. В результате ДТП в Екатеринбурге сгорел "Мерседес"
- Авария дня. Момент смертельного столкновения под Курском
- Авария дня. Серьёзное ДТП в Первомайском районе Новосибирска
Метки: авария авария дня авто авто авария ваз видео дтп
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...