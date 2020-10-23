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Авария дня. В Нижнем Новгороде ВАЗ превратился в груду металла

Авария дня. В Нижнем Новгороде ВАЗ превратился в груду металла (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
786
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На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 22-летний водитель ВАЗовской "десятки" столкнулся с попутным погрузчиком и автобусом. От удара отечественный автомобиль превратился в груду металла.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
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20k
Сибиряк 3 часа назад
так вот как дело было.
так вот как дело было.
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Приятель был ни в курсе дела где педаль тормоза?
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58
чокнутый Дмитрий Горчилин 21 минуту назад
он тормозил, но поздно, машина юзом пошла
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4k
Дмитрий Горчилин чокнутый 9 минут назад
Скорость нужно держать безопасную, тормозить заблаговременно. К тому же, его не юзом повело, он пытался проскочить в щель между трактором и автобусом. Только пусть не лепечет что не успел затормозить, он этот трактор видел с начала моста. При чем, скорость его в правой полосе ВЫШЕ, чем у ТС с регистратором в средней. Оно правилами не запрещено, но куда ж ты так спешил бл?
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
"ВАЗ превратился в груду металла"="ВАЗ остался тем, чем был".
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19k
hebpat 2 часа назад
глупо
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1k
max 2 часа назад
Причина - нет мозгов!!!
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3k
Mike Snow max 39 минут назад
тоже хотел сказать - не маленький стаж, а маленький объем мозга либо его отсутствие.
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2k
SSD 3 часа назад
Боян. Было дня три назад. Уже обсудили и колесо его одно тормозящее и то что он в глаза долбится)
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Chocolate Jesus SSD 2 часа назад
он не в глаза долбится, видно же, что сначала поддал газу, думал проскочит, а когда понял что не проскочит- было поздно
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