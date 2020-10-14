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Монстр на докатках: как перевозят самый большой бигфут в мире

Монстр на докатках: как перевозят самый большой бигфут в мире (1 фото + 4 видео)

Автор:
14 октября 2020 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: bigfoot   Монстр-трак   авто   автомир   бигфут   видео   колесо   шиномонтаж   
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Bigfoot 5 является обладателем одних из самых больших колес и шин, когда-либо устанавливаемых на автомобиль. Его 3-метровые колеса взяты с сухопутного поезда Overland Train, покорявшего Аляску. Для перевозки гигантского пикапа его колеса меняют на обычные, на которых он смотрится очень забавно.

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Метки: bigfoot   Монстр-трак   авто   автомир   бигфут   видео   колесо   шиномонтаж   
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3  комментария
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3k
Мостли Хармлесс 9 минут назад
Монстр на докатках: как перевозят самый большой бигфут в мире
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12k
Hairy. 11 минут назад
И как у него с проходимостью?
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122
crush Час назад
я бы в кузове не стал сидеть, от греха подальше...
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Олег

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