Монстр на докатках: как перевозят самый большой бигфут в мире

Мы все привыкли, что вид настоящего монстра бигфуту придают его огромные колеса, которыми он крушит практически все, что попадается на его пути. Монстр-трак Bigfoot 5 является обладателем одних из самых больших колес и шин, когда-либо устанавливаемых на автомобиль. Его 3-метровые колеса взяты с сухопутного поезда Overland Train, покорявшего Аляску.



Вы никогда не задумывались, а как перевозить такой гигантский автомобиль к месту авто-шоу? Передвижение по дорогам общего пользования таким огромным бигфутам запрещено. А доставить его на простом трейлелере также проблематично из-за огромных размеров, как в ширину, так и в высоту.