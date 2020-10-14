Монстр на докатках: как перевозят самый большой бигфут в мире

Bigfoot 5 является обладателем одних из самых больших колес и шин, когда-либо устанавливаемых на автомобиль. Его 3-метровые колеса взяты с сухопутного поезда Overland Train, покорявшего Аляску. Для перевозки гигантского пикапа его колеса меняют на обычные, на которых он смотрится очень забавно.
Мы все привыкли, что вид настоящего монстра бигфуту придают его огромные колеса, которыми он крушит практически все, что попадается на его пути. Монстр-трак Bigfoot 5 является обладателем одних из самых больших колес и шин, когда-либо устанавливаемых на автомобиль. Его 3-метровые колеса взяты с сухопутного поезда Overland Train, покорявшего Аляску.
Вы никогда не задумывались, а как перевозить такой гигантский автомобиль к месту авто-шоу? Передвижение по дорогам общего пользования таким огромным бигфутам запрещено. А доставить его на простом трейлелере также проблематично из-за огромных размеров, как в ширину, так и в высоту.
Вы никогда не задумывались, а как перевозить такой гигантский автомобиль к месту авто-шоу? Передвижение по дорогам общего пользования таким огромным бигфутам запрещено. А доставить его на простом трейлелере также проблематично из-за огромных размеров, как в ширину, так и в высоту.
Поэтому для транспортировки подобного транспортного средства его штатные шины Firestone Tundra необходимо снимать, а на их место установить своеобразные «бигфутовские докатки» меньших размеров. При этом нужно сохранить монстр-траку возможность самому заехать на трейлер.
Для процесса переобувки этой громадины потребуется небольшой кран и профессиональное умение необычных шиномонтажников-стропалей. На этих видеороликах вы увидите, как глупо и по-детски смотрится гроза разрушений на этих сугубо мирных небольших колесах!
Удаление больших колес обнажает необычное днище бигфута, которое обычно скрыто за его основным шинокомплектом. Сразу стали видны массивные дифференциалы, необходимые для привода 3-метровых колес, и большие листовые рессоры, работающие совместно с четырьмя отдельными амортизаторами на каждом колесе.
Удаление больших колес обнажает необычное днище бигфута, которое обычно скрыто за его основным шинокомплектом. Сразу стали видны массивные дифференциалы, необходимые для привода 3-метровых колес, и большие листовые рессоры, работающие совместно с четырьмя отдельными амортизаторами на каждом колесе.
Когда Bigfoot 5 был создан, он стал самым высоким, самым широким и самым тяжелым пикапом в мире, весившим от 12 700 до 17 240 кг в зависимости от четырех- или восьмиколесной конфигурации. Колеса и шины сами по себе весили почти 1100 кг.
Построенный в 1986 году Bigfoot 5 несколько раз обновлялся и этот процесс продолжается по настоящее время. В транспортном положении бигфут выглядит несколько смешно и нелепо, однако остается грузовиком-монстром, передвигающимся на высоте более 3 метров от земли.
Построенный в 1986 году Bigfoot 5 несколько раз обновлялся и этот процесс продолжается по настоящее время. В транспортном положении бигфут выглядит несколько смешно и нелепо, однако остается грузовиком-монстром, передвигающимся на высоте более 3 метров от земли.
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Метки: bigfoot Монстр-трак авто автомир бигфут видео колесо шиномонтаж
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