Искусная нарезка протектора на старой лысой покрышке

Этот парень из мастерской по ремонту шин искусно восстанавливает старые покрышки. Всего за несколько минут он смог нарезать протектор. Только возникает вопрос, насколько безопасно использовать такую тонкую шину!?
Это не «восстановление», а превращение шины в смертельное оружие!
Авторский пост
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2. что за нож - резина ? кто не понял - возьмите ножик и покрышку - и попробуйте прорезать банально вдоль...
3. если резина такая мягкая - такой протектор сотрется при первых паре оттормаживаний
В тучные годы мы этим не "страдали", а просто по дешевке продавали такие шины, сейчас уже даже пятитонники шины нарезают.
По хорошему их наваривают