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Искусная нарезка протектора на старой лысой покрышке

Искусная нарезка протектора на старой лысой покрышке (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   колесо   покрышка   протектор   шина   шиномонтаж   
2437
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Этот парень из мастерской по ремонту шин искусно восстанавливает старые покрышки. Всего за несколько минут он смог нарезать протектор. Только возникает вопрос, насколько безопасно использовать такую тонкую шину!?

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Метки: авто   видео   колесо   покрышка   протектор   шина   шиномонтаж   
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25  комментариев
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87k
сапер Водичка 3 часа назад
Осталось гуталином намазать и полный вперед !
Осталось гуталином намазать и полный вперед !
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28
Антитима 22 минуты назад
произведено в Индии...
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18k
Mexanik79 Полчаса назад
Почти как новая только хуже.
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116k
DeOrio 39 минут назад
Искусная нарезка протектора на старой лысой покрышке
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2k
Raf 42 минуты назад
Один вопрос, почему на себя режет, не от себя? Не безопасно же. Хотя тут похоже о безопасности вообще не задумываются
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946
Константин 44 минуты назад
На телегу с ишаком нормально зайдет
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12
sergeixpress 45 минут назад
Некоторые шины специально делаются с учетом того, что им нарежут рисунок когда они станут лысыми. Но по этим видно что им уже конец, боюсь увидеть видео где их накачивали, как детели в сторону руки, ноги, а их догоняла голова.
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47
BreakingBad sergeixpress 40 минут назад
На шинах погрузчика можно нарезать протектор.Но не на шинах для грузового транспорта.Ну ничего их ведь полтора миллиарда.
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174
Александр Поляков 53 минуты назад
нищета [мат]
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
В 70-х годах в Африке пытались приучить негров ездить на мотоциклах в шлемах - гоняли как бесы, правил никаких, смертность в ДТП чуть ли не поголовная. Негрысукаумные - покупать шлем дорого, брали калебас (сушеная такая тыква), обрезали его как нужно, раскрашивали и вперёд на трассу. Естественно, защиты калебас не даёт никакой и негры бились по прежнему. Африканские гаишники стали проводить экспресс-проверку подлинности методом "уэбать от души полосатой палочкой по шлему". Шлем - если он был - проверку выдерживал, калебасоносец получал изрядную п#здюлину и где-то на третий-пятый раз понимал, что п#здюлины - это очень больно и нужно-таки купить пластмассовую шапку.
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19k
Ратибор Час назад
Мужик вносит свой вклад в борьбу с перенаселённостью Индии.
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670
Oldman Ратибор Час назад
Видимо, Вы ни разу не видели наши автобусы...
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670
Oldman Час назад
Могу сказать одно, не от хорошей жизни они этим занимаются.
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26k
parallax 2 часа назад
Тут вопрос, что безопасней? Ездить на абсолютно лысой резине, или с нарезаным на ней протекторе?
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20k
Саня 2 часа назад
Тема уже стара!
Ссылка www.youtube.com
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795
Медвежья Ферма 2 часа назад
Я думаю, мир станет намного безопаснее, если этому дельцу вскрыть черепушку и этим ножом нарезать на мозге извилин.
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Дорезают протектор на грузовых шинах даже в "волшебных" странах типа США и Европы, поищите "regroov tires", что уж про Индию говорить?
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Регрувер
Регрувер
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2k
KL11 2 часа назад
полностью безопасно. Главное- на машину не ставить.
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7k
Vacony 3 часа назад
1. мужик красава...
2. что за нож - резина ? кто не понял - возьмите ножик и покрышку - и попробуйте прорезать банально вдоль...
3. если резина такая мягкая - такой протектор сотрется при первых паре оттормаживаний
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43
konstantinkaz2016 3 часа назад
Грузовые шины "нарезать" обычная практика, потому как одна шина 385/65/22.5 стоит как месячная зарплата.
В тучные годы мы этим не "страдали", а просто по дешевке продавали такие шины, сейчас уже даже пятитонники шины нарезают.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ konstantinkaz2016 3 часа назад
А потом лохмотья от взорванных покрышек по всем трассам валяются


По хорошему их наваривают
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11k
робт konstantinkaz2016 3 часа назад
в ссср были целые заводы по ремонту и восстановлению(особенно грузовых) шин, есть они сейчас и в сша, только по нормальному там это делается с нанесением нового слоя резины и вулканизацией
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
У нас перекупы на авторынке тоже подобным балуются
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Их там уже за миллиард. Нужно больше таких покрышек. И желательно-на барбухайки.
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