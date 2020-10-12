О чём думают подобные мамаши?

Этот инцидент произошёл в Чебоксарах 9 октября в 17:13.
Женщина с коляской и еще одним ребенком решила нарушить ПДД и перебежать 4-полосную дорогу вне перехода. Мальчик без оглядки побежал вперед и едва не угодил под колеса легковушки, двигавшейся по правой полосе. Выскочи ребенок на эту полосу на секунду раньше, случилась бы беда.
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Явно не головой...
Автор не стал закрывать поворот для тех, кто мог со встречки может поворачивать налево (направо от рега).
А Вы, как я понимаю, перекрываете все дыры? Выезжаете на запруженный перекрёсток, главное, что на зелёный, не имея возможности его вовремя покинуть?