О чём думают подобные мамаши?

Женщина с коляской и еще одним ребенком решила нарушить ПДД и перебежать 4-полосную дорогу вне перехода. Мальчик без оглядки побежал вперед и едва не угодил под колеса легковушки, двигавшейся по правой полосе. Выскочи ребенок на эту полосу на секунду раньше, случилась бы беда.