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О чём думают подобные мамаши?

О чём думают подобные мамаши? (1 видео)

Автор:
12 октября 2020 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: пешеход   ребёнок   яжемать   
3343
1
Этот инцидент произошёл в Чебоксарах 9 октября в 17:13.

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Метки: пешеход   ребёнок   яжемать   
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23  комментария
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5k
JACKAL 3 дня назад
С такой мамашей дети долго не протянут... Сейчас собаки умнее некоторых двуногих особей
С такой мамашей дети долго не протянут... Сейчас собаки умнее некоторых двуногих особей
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892
Алексей 10 часов назад
НИ О ЧЕМ!!! они не умеют думать! они умеют только плодиться ! и растить таких же идиотов
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689
Caution 2 дня назад
У меня аж яйца при просмотре втянулись
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70
Jello 2 дня назад
Не "о чём", а "чем".
Явно не головой...
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6k
Олег 2 дня назад
Млять, просто нет слов...
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733
YAKOV 3 дня назад
Ска дебилка...
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3k
Сергей С 3 дня назад
Нафига пропускал мамашу? У нее мозгов нет, чем там думать то. И детей так же воспитала
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8k
MihailoSerbiya 3 дня назад
Kak Vi avtor mogli svyazat slovo dumat s etoy zhenwinoy ?
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4k
Странник 3 дня назад
Нда, ума нет - считай калека... А там, похоже, только нитка между ушей, которая их держит.
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4k
Chukcha_pisatel 3 дня назад
Ну как о чем? Работа женского мозга может быть представлена следующим образом:
Ну как о чем? Работа женского мозга может быть представлена следующим образом:Посмотреть
Ну как о чем? Работа женского мозга может быть представлена следующим образом:
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15k
nobody® 3 дня назад
К счастью, ребёнка не задело. К сожалению, мать ничему не научилась...
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530
Alexandr F nobody® 3 дня назад
Водитель своим "добрым" поступком чуть не спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Попутные автомобили могли думать, что он поворачивает налево, а не пропускает там кого-то. Таких перебежчиков нельзя пропускать. Пусть идут до пешеходного перехода. Чудом обошлось без жертв.
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6k
Олег Alexandr F 2 дня назад
Кого он пропускал? Ему надо было нажать на газ и раскатать 2 летящих метеора? Которые прилетели через 2 полосы? А он еще и среагировать успел, зажал сигнал, чем спас этих безумных. Так что водитель здесь красавчик, а вам надо учиться логике. Но в целом мысль ваша правильная, на дороге прежде чем сделать добрый поступок надо хорошо подумать и все рассчитать.
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70
Jello Олег 2 дня назад
Нет, конечно ему следовало остановиться, но при этом давить на клаксон так, чтобы у буренки очко щелкануло как следует.
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1k
Isakov Sergey Alexandr F 2 дня назад
При чём здесь "добрый" поступок?
Автор не стал закрывать поворот для тех, кто мог со встречки может поворачивать налево (направо от рега).
А Вы, как я понимаю, перекрываете все дыры? Выезжаете на запруженный перекрёсток, главное, что на зелёный, не имея возможности его вовремя покинуть?
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600
Денис Федоров 3 дня назад
Дура млять...
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1k
Том Сойер 3 дня назад
ТПК - Тупой Песды Кусок!!! Сама дура, и детей туда же.....
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414
Питер Крузо 3 дня назад
Крематорий любую дурь вылечит
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293
Юрий Питер Крузо 3 дня назад
А если в землю закопают? Вылечит?
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2k
SSD 3 дня назад
Пипец... Я аж вздрогнул..
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12k
Ligov 3 дня назад
Ни о чем не думают. Таким думать просто нечем...(
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4k
Александр Иванов Ligov 3 дня назад
Тем, чем она думает, она двоих уже нарожала.
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