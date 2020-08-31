Мужчина с сыном чуть не разбились на квадроцикле перед собственным домом

Звезда UFC Деррик Льюис и его маленький сын едва не разбились на квадроцикле на своей подъездной дорожке к дому. Мальчик случайно нажал на рычаг акселератора и мощная техника ускорилась вперед.
35-летний Льюис написал, что никто не пострадал
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