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Мужчина с сыном чуть не разбились на квадроцикле перед собственным домом

Мужчина с сыном чуть не разбились на квадроцикле перед собственным домом (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 08:34
Метки: видео   квадроцикл   отец   прикол   ребенок   техника   
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Звезда UFC Деррик Льюис и его маленький сын едва не разбились на квадроцикле на своей подъездной дорожке к дому. Мальчик случайно нажал на рычаг акселератора и мощная техника ускорилась вперед.

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Метки: видео   квадроцикл   отец   прикол   ребенок   техника   
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Максим F Полчаса назад
"никто не пострадал"... кроме папы, которому мама потом всыпала звездюлей )))
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