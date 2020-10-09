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Авария дня. В Рыбинске серьезно пострадал мотоциклист

Авария дня. В Рыбинске серьезно пострадал мотоциклист (1 фото + 3 видео)

Автор:
09 октября 2020 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
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На перекрёстке улиц Крестовой и Кирова в Рыбинске водитель автомобиля Jeep при повороте не пропустил встречный мотоцикл Honda. 25-летнего байкера экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
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8  комментариев
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4k
Lucky Час назад
Желаю одному выздороветь быстрее, а второму больше внимательности и молиться за то, чтобы первый выжил
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9k
Artem Полчаса назад
Левый попорот. Цука, опять левый поворот.. Почти все серьезные аварии с мотоциклистами из-за левого поворота встречки...
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14k
sanchesS80 Artem 22 минуты назад
Люди отупели. Особенно в городах. Их мозг работает только "зелёный - еду, красный - стою". Такие городские к нам приезжают на выходных и не понимают как проезжать равнозначный перекрёсток без светофоров. Их разума уже не хватает на такое. Они умудряются даже грузовики не пропускать. Что уж говорить про мотик.
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1k
V2.Smirnov sanchesS80 9 минут назад
Он неравнозначный. Там ясно видна "морковка".
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4k
Roman Полчаса назад
Из тех дур, что даже направо поворачивают выезжая на встречку.
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25k
Fat Lynx 53 минуты назад
Схема до боли стандартная...
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13k
Габит Калыков Час назад
Вроде и скорость у байкера была небольшая. Фару не включил?
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70
volvulus Габит Калыков 55 минут назад
Мот. ехал достаточно быстро для перекрестка, но недостаточно быстро, чтобы его невозможно было бы заметить.
Ехал бы медленнее - успел бы оттормозиться или повреждения были бы легче. Но, как тут видно, водитель внедорожника все равное бы его не пропустил вне зависимости от скорости.
Без фары сейчас почти никто не ездит и большинство мотов не позволяют фару выключить в заведенном состоянии.
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