На перекрёстке улиц Крестовой и Кирова в Рыбинске водитель автомобиля Jeep при повороте не пропустил встречный мотоцикл Honda. 25-летнего байкера экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.
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— У него политравма. Множественные переломы скелета, черепно-мозговая травма. Состояние тяжелое, но мы боремся за него, — рассказал главврач больницы им. Пирогова Михаил Цветков.
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Репортаж новостного портала города Рыбинск
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Ехал бы медленнее - успел бы оттормозиться или повреждения были бы легче. Но, как тут видно, водитель внедорожника все равное бы его не пропустил вне зависимости от скорости.
Без фары сейчас почти никто не ездит и большинство мотов не позволяют фару выключить в заведенном состоянии.