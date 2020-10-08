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Подрезал и уехал: авария на внешней стороне КАД

Подрезал и уехал: авария на внешней стороне КАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   
1227
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Два автомобилиста спровоцировали серьезную аварию на Питеркой кольцевой автодороге и спокойно ухали.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   
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14  комментариев
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Да, такого случая в истории уголовной России ещё не было.
Какого именно?
А чтоб в одном месте собрались сразу столько мудаков.

Ширли Мырли
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6k
Вася Час назад
стадо баранов не имеющих понятия о дистанции
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4k
RomaXz Час назад
Крайний справа чувак включил поворотник и даже не оценил ситуацию на дороге. Просто тупо прёт. Я бы обвинил его
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2k
Gelosum Час назад
виновен белый
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4k
Slv01 Gelosum 15 минут назад
Белого выпихнули из полосы, но по ГИБДД будет виноват именно он!
А по факту виноват с яркими фарами тот, кто был ближе к зеленому грузовику
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1k
SSD 2 часа назад
Ну уехал и уехал... Его даже искать не будут. Виноват "белый".
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2k
Сергей 2 часа назад
История, в которой больше всех пострадал единственный нормальный участник. Остальные какое то стадо шугливых оленей.
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14k
sanchesS80 Сергей 46 минут назад
Водитель грузовика. Вот от точно ни при делах, а прилетело в итоге.
Водитель черного жыпа почему-то про тормоза забыл после удара, аж до грузовика доехал, стопы не загорелись.
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1k
Alexander sanchesS80 10 минут назад
При боковых ударах нога слетает с педали. А тут еще может и подушки стрельнули. Пока сообразил что да как, так и доехал до грузовика...
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3k
кот базилий 2 часа назад
[мат] тот что левее двигался, один перестраивается как положено включив поворот, а этот на опережение прет.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Тысячи раз разжевано. Подрезают - бей. Хочешь избежать дтп? Ну маневрируя на свой страх и риск.
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1k
Serge Novikoff 2 часа назад
Спорно. Белому трудно будет отбиться.
По видео видно, что места хватало, чтобы разъехаться.
Не чувствуешь габариты, рулишь раньше, чем тормозишь - у тебя проблемы.
Чёрный тоже исполнил.
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4k
Roman Serge Novikoff 53 минуты назад
"Рулишь раньше чем соображаешь". Так правильно.
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Serge Novikoff Roman 7 минут назад
Нет, не правильно.
Я в таких ситуациях торможу на рефлексе, а потом соображаю, можно ли куда отрулить.
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