Подрезал и уехал: авария на внешней стороне КАД

Два автомобилиста спровоцировали серьезную аварию на Питеркой кольцевой автодороге и спокойно ухали.
От автора: "Авария на внешней стороне КАД от Дачного в сторону Пулково. Все живы, никто не пострадал, кроме железа. ДПС приехали менее чем через 20 минут."
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Авторский пост
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Какого именно?
А чтоб в одном месте собрались сразу столько мудаков.
Ширли Мырли
А по факту виноват с яркими фарами тот, кто был ближе к зеленому грузовику
Водитель черного жыпа почему-то про тормоза забыл после удара, аж до грузовика доехал, стопы не загорелись.
По видео видно, что места хватало, чтобы разъехаться.
Не чувствуешь габариты, рулишь раньше, чем тормозишь - у тебя проблемы.
Чёрный тоже исполнил.
Я в таких ситуациях торможу на рефлексе, а потом соображаю, можно ли куда отрулить.