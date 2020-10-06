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Призрачный гонщик с Ростова

Призрачный гонщик с Ростова (1 видео)

Автор:
06 октября 2020 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: дтп   идиот   пьянь   
1748
1
Кейдж нервно курит в сторонке

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Метки: дтп   идиот   пьянь   
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12  комментариев
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4k
Lucky 5 часов назад
Я ожидал что-угодно, но только не того, что это ведро взорвется!
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26k
EvilHomer 3 часа назад
Это довольно не свежее видео.
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Просто шушуть бухой совсем.
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4k
Majul 4 часа назад
"с" Ростова?
Гонщик НА Ростове живет?
Предлог "из" крайне сложен для применения, да?
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14k
nobody® 4 часа назад
Кейдж на мотоцикле, на машине вот этот
Кейдж на мотоцикле, на машине вот этот
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29k
Опаньки 5 часов назад
очень хорошо, очень

минус олень
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2k
Евгений 5 часов назад
Всегда забавляли дрифтуны на переднем приводе.
А вот, по настоящему (жуть), призрачный гонщик был недавно в Ад'ок!
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87k
сапер Водичка 5 часов назад
Призрачный гонщик с Ростова
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9k
Алексей 5 часов назад
Ёпа мать,я подумал он тосол разлил
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3k
Sanar Алексей 5 часов назад
А вот не правильно думал, бак оленина пробил, я правда не знаю где на этом говне бак ну походу арматура от ограждения помогла.
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9k
Алексей Sanar 4 часа назад
Низкопосаженные обычно такими пожарами страдают после низкого пролета по рельсам
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3k
Sanar Алексей 4 часа назад
Да я на юге живу, через день униженные горят, зимой реже и на удивление случаются пожары на обычных стареньких корейцах.
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