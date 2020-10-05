Почему «ИЖ Планета - 3» был одним из лучших советских мотоциклов

Здесь уже много было постов про мотоциклы времён Советского Союза и цены на них. Писали и про мототехнику, которая была очень распространена и востребована в деревнях и сёлах СССР. Сегодня, друзья, вспомним с вами один из лучших советских мотоциклов.
«ИЖ Планета - 3»
Одно этого названия достаточно, чтобы у любителей мотоциклов возникла лёгкая ностальгия. При этом абсолютно не важно, застал ли человек советскую эпоху или нет. Многие помнят если не свой мотоцикл, то мотоцикл своего отца или старшего брата.
Сколько стоил такой мотоцикл нам поможет узнать вот эта вырезка из журнала за 1975 год.
Мотоцикл «Иж Планета-3» стоил 670 рублей. Дорого это или нет? Если сидеть дома и не работать, то дорого. А если деревенский пацан устраивается на сезон помощником комбайнёра, то цена вполне приемлемая. И не нужно долгие годы копить деньги, как в то время было с покупкой автомобиля. Не нужно годами стоять в очереди. Поехал в областной город или районный центр и купил. Ну не в этот раз, так в следующий точно купишь.
Цена на мотоцикл «ИЖ Планета - 3» сопоставима с ценой на цветной телевизор того времени. В конце семидесятых почти столько же стоили разные марки советских цветных телевизоров.
Мототехника была очень распространена и в селе, и в городе. У меня, городского школьника, уже в 14 был мопед «Рига — 11».
Приведу в пример несколько комментариев читателей:
- У меня одноклассник рос без отца, в семье было 3 брата. У старшего был «ЧЗет», у среднего «Минск», у одноклассника «Восход».
- Да. В сельской местности почти в каждом дворе был мотоцикл. Уж если не «Урал», то «Восход». А если деревня на берегу крупной реки или озера, то лодочный мотор. Кстати, в деревнях прав судоводителя практически никто не имел, но на моторках ходили.
Советская мотоциклетная промышленность по праву считалась и считается одной из лучших в мире. Увы, советская, но не российская. Наши советские заводы производили мотоциклы настолько высокого качества, что некоторые из них до сих пор исправно служат своим владельцам. Мотоциклы производимые в Советском Союзе отличались своей стойкостью и большой, для того времени, скоростью.
Каким был мотоцикл «ИЖ Планета - 3», и почему он один из лучших мотоциклов Советского Союза
- Двигатель одноцилиндровый, двухтактный (значит заправлять нужно не чистым бензином, а смесью с маслом)
- Охлаждение воздушное
- Бак ёмкостью 18 литров
- Максимальная скорость 110 км/ч
- Расход топлива по шоссе не более 5 литров на 100 км
- Четырёхступенчатая коробка передач
- Рама у мотоцикла была трубчатая, сварная. Простая и надёжная.
- Объём цилиндра 346 см3
Наша страна выпускала мотоциклы самых разных марок. Среди них были: «Минск», «Восход», «Иж», «Урал», «Днепр», «Ковровец» и многие другие.
Все из вышеперечисленных мотоциклов были довольно популярны, тем не менее были железные кони, которые выделялись из остальных. Те которые показывали всю нестандартность мышления рабочих мотоциклетных заводов, их вкус, а главное умение следовать современным тенденциям той эпохи.
Таким был мотоцикл «ИЖ Планета - 3». И если у парня того времени, был этот железный конь, то крутость его среди друзей взлетала до небес.
Недорогой, но надёжный и неприхотливый, этот мотоцикл не только составлял мощную конкуренцию своим заокеанским собратьям, но по некоторым параметрам и обходил их.
«ИЖ Планета - 3». Пожалуй нет никого на территории бывших советских республик, кто хоть краем уха не слышал бы о таком чуде, иные же счастливчики катаются на нём и по сей день.
«ИЖ Планета - 3» прекрасно подходил сразу под две категории: спортивный и одновременно байкерский мотоцикл.
Этому способствовало ещё и то, что данный мотоцикл предусматривал съёмную коляску, а это в свою очередь ни только существенно облегчало управление, но и добавляло эстетики этому железному коню.
Одним словом, «ИЖ Планета - 3» — это золотая страница в эпохе советского мотопрома и качеству данного мотоцикла могут позавидовать и некоторые современные мотоциклы. А у вас был мотоцикл?
Источник:
- BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design
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- Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации
- Jawa Stadion S11 — позабытый мотоцикл-мопед
- Chrysler Sno Runner — малоизвестный мопед-снегоход
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Ничего выдающегося из себя он не представлял, а в сравнении с "хондами" тех лет вообще не едет и не управляется...
-живу в Коврове, в пяти минутах ходьбы от Завода им Дегтярева. Там собирали ТНП в виде "Восхода",отбирали рабочих с руками из зада,нормальные работали на оборонке.
-автор, ты из страны эльфов
Что за бред? Ява была однозначно качественней,мощнее и быстроходнее. Я уж молчу про НАСТОЯЩИЕ забугорные мотики. Что собственно сейчас и можно прочувствовать прокатившись на какой нибудь древней Сузуке или Ямахе,а потом пересесть на ИЖ.
при стоимости 76 или 72 бензина по 7 или 8 копеек за литр тебе просто говорят "бери сколько надо"
если чё то юпитер 3 с 76 года
она своим одним цилиндром вибрировала как отбойный молоток.
на ней ездить неприятно и управлялась как пьяный беременный ишак...
то шо дешевая, то - да.
Юпитер на порядок лучше.
я брал прокатиться у друга, совсем не понравилось.
мож я и избалованный, то шо Ява была
Конец 80-х
Отец на 16 лет дарит сыну мото.
Какой - не знаю.
Пацан счастлив, в обед поехал кататься.
К вечеру приехали менты.
Попал в открытый люк, сразу насмерть.
Сосед был, напротив.
Отец запретил покупать мото, хоть все лето я и проработал на хлебозаводе подсобным.
За руль посадил.
За круглый.
А мужик тот до сих пор пьёт.....
Что единственного сына похоронил....
Так и живут напротив, старики с пустыми глазами.....