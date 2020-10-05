Почему «ИЖ Планета - 3» был одним из лучших советских мотоциклов

«ИЖ Планета - 3»

Одно этого названия достаточно, чтобы у любителей мотоциклов возникла лёгкая ностальгия. При этом абсолютно не важно, застал ли человек советскую эпоху или нет. Многие помнят если не свой мотоцикл, то мотоцикл своего отца или старшего брата.

Сколько стоил такой мотоцикл нам поможет узнать вот эта вырезка из журнала за 1975 год.