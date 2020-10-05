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Почему «ИЖ Планета - 3» был одним из лучших советских мотоциклов

Почему «ИЖ Планета - 3» был одним из лучших советских мотоциклов (6 фото)

Автор:
05 октября 2020 14:15
Сообщество : Мото
Метки: СССР   мототехника   мотоциклы   
1292
6

Здесь уже много было постов про мотоциклы времён Советского Союза и цены на них. Писали и про мототехнику, которая была очень распространена и востребована в деревнях и сёлах СССР. Сегодня, друзья, вспомним с вами один из лучших советских мотоциклов.

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Метки: СССР   мототехника   мотоциклы   
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25k
Fat Lynx 4 часа назад
Не знаю, комрад... Ижак был хорош тем, что он просто был: он вез жопу из точки А в точку Б.
Ничего выдающегося из себя он не представлял, а в сравнении с "хондами" тех лет вообще не едет и не управляется...
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15k
бат св 6 минут назад
"..Советская мотоциклетная промышленность по праву считалась и считается одной из лучших в мире. Увы, советская, но не российская. Наши советские заводы производили мотоциклы настолько высокого качества, что некоторые из них до сих пор исправно служат своим владельцам. Мотоциклы производимые в Советском Союзе отличались своей стойкостью и большой, для того времени, скоростью.."(С)

-живу в Коврове, в пяти минутах ходьбы от Завода им Дегтярева. Там собирали ТНП в виде "Восхода",отбирали рабочих с руками из зада,нормальные работали на оборонке.
-автор, ты из страны эльфов
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39k
Соломей 10 минут назад
до сих пор, помню запах стоящих новых мотыков и мопедов, у нас в спортивном магазине..некоторые стояли в деревянной упаковке.дольше всех стояли иж планета,разбирали юпитеры и спорт, так же ценили восходы и мински.как то планета была самой отстойной и не ценилась( я не про рублёвую цену).по крайней мере у нас.вонючая, шумная, и жрала как грузовик.единственно что жрала всё, любое масло и бенз.
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27k
LEPA 24 минуты назад
//Недорогой//Недорогой, но надёжный и неприхотливый, этот мотоцикл не только составлял мощную конкуренцию своим заокеанским собратьям, но по некоторым параметрам и обходил их.//
Что за бред? Ява была однозначно качественней,мощнее и быстроходнее. Я уж молчу про НАСТОЯЩИЕ забугорные мотики. Что собственно сейчас и можно прочувствовать прокатившись на какой нибудь древней Сузуке или Ямахе,а потом пересесть на ИЖ.
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15k
бат св LEPA Минуту назад
"Ява" или "Чезет"-верх мечтаний,стоили 1200 рублей.Потом в 80х с ДВ притащили полубитый"Кавасаки",который даже в таком состоянии казался чудом техники.
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23k
Седой 3 часа назад
При всем уважении, Дима в деревне у многих были мотоциклы и даже лодки с моторами, на берегу которые стояли. Вопрос где их заправляли? В тех деревнях отродясь заправок не было и если бы были то никто его бы там не покупал. Дорог был и зарплата деревенского жителя не позволяла таких изысков. Многие в деревне просто его "заимствовали" в колхозах и совхозах...
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1k
Андрей Седой 2 часа назад
какие проблемы ? к любому водиле на газоне подходишь с тарой и шлангом и вперед
при стоимости 76 или 72 бензина по 7 или 8 копеек за литр тебе просто говорят "бери сколько надо"
если чё то юпитер 3 с 76 года
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27k
lem02 3 часа назад
"...Советская мотоциклетная промышленность по праву считалась и считается одной из лучших в мире..." чушь полнейшая. Металл - ни какой, качество сборки - ни какое, комплектующие - ни какие. Вечный ремонт всего.
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3k
CruelAsm lem02 Час назад
Плюс нестандартность мышления рабочих
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15k
бат св CruelAsm 19 секунд назад
...после стакана к "нестандартности мышления" прибавлялась "косорукость"
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119
Михаил Тарасов 4 часа назад
Да! "Макака" она такая... )))
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52k
Racer777 Михаил Тарасов 3 часа назад
Макакой "Минск" называли. ИЖ всегда был ИЖ. Ну или "Ижик"...
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3k
Sanar Михаил Тарасов 3 часа назад
Лоханулся ты хлопчик диванный, макака это М1М всю дорогу был.
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22
surender Sanar 2 часа назад
Может быть в разных местах разную технику называли разные техники, но в моем детстве макакой был именно обычный, современный на то время "Минск", а не старинный М1М
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10k
Yasen_Perec surender Час назад
Тоже, что в Москве, что в деревне в Мордовии, пацаны с Пензы, "макакой" "Минск" называли.
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3k
Sanar 4 часа назад
опять ссаные статейки с дзена, димон должен норму постов добить во что бы это не стало. Стыдно должно быть тебе, там люди пишут что то ради копеек, а ты тупо копипастишь.
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44k
Albert GER 4 часа назад
ну не знаю насчет Планеты.
она своим одним цилиндром вибрировала как отбойный молоток.
на ней ездить неприятно и управлялась как пьяный беременный ишак...
то шо дешевая, то - да.
Юпитер на порядок лучше.

я брал прокатиться у друга, совсем не понравилось.
мож я и избалованный, то шо Ява была
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23k
Седой Albert GER 3 часа назад
А отдача при заводке, кикстартер мог и ступню повредить основательно.
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44k
Albert GER Анатолий Соколов 3 часа назад
ну, как ты понимаешь, это уже не исправить)
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10k
Yasen_Perec Albert GER 2 часа назад
Зажигание Планеты-3 НАМНОГО проще отрегулировать, чем у двухгоршкового Юпитера-3.
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44k
Albert GER Yasen_Perec Час назад
ровно в два раза проще)))
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10k
Yasen_Perec Albert GER Час назад
ххаха... Нееее)))))))) не из-за этого. "Раннее/позднее" ловить, на двух цилиндрах муторно. Зато потом, как часы. Ну если там не ничего ушатанно.
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43k
noName 4 часа назад
"...но надёжный и неприхотливый..."-многая советская техника была надежна и неприхотлива,но не мотоки..
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71k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Краснодар, уг Голова того, Покровка.
Конец 80-х
Отец на 16 лет дарит сыну мото.
Какой - не знаю.
Пацан счастлив, в обед поехал кататься.
К вечеру приехали менты.
Попал в открытый люк, сразу насмерть.
Сосед был, напротив.
Отец запретил покупать мото, хоть все лето я и проработал на хлебозаводе подсобным.
За руль посадил.
За круглый.
А мужик тот до сих пор пьёт.....
Что единственного сына похоронил....
Так и живут напротив, старики с пустыми глазами.....
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1
Александр Броненосец Потелкам Час назад
это да. во многих населенных пунктах ссср такие несчастные родители были
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Димон

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