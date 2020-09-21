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Jawa Stadion S11 — позабытый мотоцикл-мопед

Jawa Stadion S11 — позабытый мотоцикл-мопед (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 10:00
Сообщество : Мото
Метки: jawa   авто   мокик   мопед   мото   мотоциклы   ретро техника   
214
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Наверное, автор ошибся, перепутав мопед с мотоциклом – первое, о чем подумает читатель, прочтя заголовок и глядя на фото. Но нет, Ява – Стадион с юридической точки зрения, так сказать, является мотоциклом.

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Метки: jawa   авто   мокик   мопед   мото   мотоциклы   ретро техника   
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4  комментария
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Антон Семёныч Час назад
Чем-то "Рига-4" напоминает
Чем-то "Рига-4" напоминает
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189
АП 37 минут назад
Ещё видел Ява 50 пионер, трехскорстной.
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189
АП 47 минут назад
Был такой, в школе у физрука, красного цвета. Не подозревал, что это Ява.
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