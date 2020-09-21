Jawa Stadion S11 — позабытый мотоцикл-мопед

Заднее колесо с пружинной подвеской, есть примитивные амортизаторы, в передней вилке тоже есть пружины, амортизаторов нет. Рама комбинированного типа, из трубы и штампованных деталей. Любопытно, что тормоз заднего колеса сделан по велосипедному типу – при нажатии на педали в обратную сторону.



В 1961 году вышла модернизированная версия Явы-Стадион S22, и это уже был мопед по всем параметрам. Объем двигателя снизили до 49.8 см3, сам цилиндр стали делать из алюминия с запрессованной чугунной гильзой, что бы улучшить охлаждение. Разработали новый карбюратор, благодаря чему мопед стабильно работал на холостом ходу. Мощность осталась прежней.