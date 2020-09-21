Jawa Stadion S11 — позабытый мотоцикл-мопед

Наверное, автор ошибся, перепутав мопед с мотоциклом – первое, о чем подумает читатель, прочтя заголовок и глядя на фото. Но нет, Ява – Стадион с юридической точки зрения, так сказать, является мотоциклом.
Для управления этим мотовелосипедом требовались мотоциклетные права и шлем, а на само транспортное средство должно быть с номерным знаком.
Всё из-за объема двигателя, здесь он составляет 50 см3, то есть уже попадает в мотоциклетную категорию. Мощность двухтактного мотора с петлевой продувкой всего 1.5 л.с.
Всё из-за объема двигателя, здесь он составляет 50 см3, то есть уже попадает в мотоциклетную категорию. Мощность двухтактного мотора с петлевой продувкой всего 1.5 л.с.
При движении в горку слабый мотор, и так работавший почти на пределе своих сил, быстро перегревался.
Сцепление многодисковое в масляной ванне, в коробке передач всего две скорости. Кстати, любопытно что передача от мотора к коробке здесь шестеренная, а не цепная. Максимальная скорость на ровной дороге около 55 км/час.
Сцепление многодисковое в масляной ванне, в коробке передач всего две скорости. Кстати, любопытно что передача от мотора к коробке здесь шестеренная, а не цепная. Максимальная скорость на ровной дороге около 55 км/час.
Заднее колесо с пружинной подвеской, есть примитивные амортизаторы, в передней вилке тоже есть пружины, амортизаторов нет. Рама комбинированного типа, из трубы и штампованных деталей. Любопытно, что тормоз заднего колеса сделан по велосипедному типу – при нажатии на педали в обратную сторону.
В 1961 году вышла модернизированная версия Явы-Стадион S22, и это уже был мопед по всем параметрам. Объем двигателя снизили до 49.8 см3, сам цилиндр стали делать из алюминия с запрессованной чугунной гильзой, что бы улучшить охлаждение. Разработали новый карбюратор, благодаря чему мопед стабильно работал на холостом ходу. Мощность осталась прежней.
В 1961 году вышла модернизированная версия Явы-Стадион S22, и это уже был мопед по всем параметрам. Объем двигателя снизили до 49.8 см3, сам цилиндр стали делать из алюминия с запрессованной чугунной гильзой, что бы улучшить охлаждение. Разработали новый карбюратор, благодаря чему мопед стабильно работал на холостом ходу. Мощность осталась прежней.
Некоторое количество этих мопедов поставлялось в СССР, но существенным его назвать нельзя, поэтому Ява – Стадион у нас известна мало. Да и в родной Чехии она давно стала редкостью, хоть суммарный тираж превысил 60 тысяч. Впрочем, иногда они встречаются там в продаже, но цены за аппарат в приличном состоянии начинаются от 800 евро.
Кстати, про юридическую особенность мопеда в ГАИ знали, но закрывали на неё глаза, то есть права и шлем не требовали.
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