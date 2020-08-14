Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации

Итак, за основу была взята Jawa 638-105 в весьма ушатанном, но комплектном состоянии. Аппарат с боковым прицепом Velorex 562 нашли в Харьковской области.
В народе данная модель получила прозвище "люкс" или "люксовка", хотя иногда ее также называют "мыльницей" или "бананом".
Эта модель вышла на советский рынок в конце 1989 и пришла на смену прежней Jawa 638-0-00. Самые заметные внешние отличия: надписи на баке и крышках — наклейки, вместо металлических шильдиков, "задранные" выхлопные трубы, больший наклон задних амортизаторов.
Узнать "колясочный" вариант Jawa-350 можно по одному зеркалу заднего вида, отсутствию металлической ручки для пассажира с правой стороны, водительским подножкам, которые не складываются, а также более тяговой задней звездой.
В 1990-м году подобная "Ява" в одиночном исполнении стоила 1100 советских рублей, а вариант с коляской — еще почти на 300 рублей дороже.
Мотоцикл оснащен рядным 2-цилиндровым 2-тактным двигателем рабочим объемом 343 "кубика" и мощностью 26 л.с. Цилиндры — из алюминиевого сплава.
При сухой массе 152 кг, одиночка 638-103 может развивать максимальную скорость 128 км/ч. При этом контрольный расход топлива (смесь бензина с маслом) составляет 4,2 л/100 км. А вот колясочный вариант имеет более скромную "максималку — 105 км/ч.
К концу 80-х популярные в СССР "Явы" уже безнадежно устарели в сравнении с лучшими представителями мотопрома Японии, Италии или Германии. Тем не менее, в отсутствии рынка и конкуренции, Jawa пользовались стабильно высоким спросом у советским мотоциклистов, а данная модели и вовсе стала культовой у рокеров — байкеров тех лет.
Несмотря на относительно доступную стоимость, купить новую "Яву" без очереди было практически невозможно. Многие мотолюбители переплачивали по 300-400 рублей спекулянтам либо ездили чуть ли не в другой конец Союза, ради возможности выхватить вожделенного двухколесного "коня".
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Метки: Jawa-350 jawa авто мото мотоцикл Ява мотоциклы реставрация
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