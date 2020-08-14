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Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации

Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации (12 фото)

Автор:
14 августа 2020 12:31
Сообщество : Мото
Метки: Jawa-350   jawa   авто   мото   мотоцикл Ява   мотоциклы   реставрация   
440
12
Итак, за основу была взята Jawa 638-105 в весьма ушатанном, но комплектном состоянии. Аппарат с боковым прицепом Velorex 562 нашли в Харьковской области.

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Метки: Jawa-350   jawa   авто   мото   мотоцикл Ява   мотоциклы   реставрация   
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6  комментариев
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55k
Viktor 2 часа назад
Ну так не интересно, где первоначальное состояние, где процесс разборки, восстановления, сборки наконец?
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5k
Конрад Карлович 4 минуты назад
12-тивольтовка. Больше, и значительно, люблю 6-тивольтовку. От новой только стопарь приводил в восторг. Движок - как таз с болтами, у 638. Подсос на карбюраторе отвратный. За работу по восстановлению - несомненный респект!!! Краник вверх - бенз на подсосе, резерв пошел. "ручка для пассажира" - серая, цвета 634 скорее всего. Звездочку менял, ибо "колясочная" оборотов добавляла в одиночке. Но работу реставратора оценю как обалденную!
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5k
Саша Смирнов 38 минут назад
Ездил в 90-х на такой же "Яве", но без коляски.
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4k
Вася 47 минут назад
Ссылка coub.com
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Блд, я впервые увидел Яву с коляской! В конце 80-х-начале 90-х я застал такие Явы, ездили мы на них, но колясок к ним никогда не видел, да и большим западлом считалось у нас такой мотоцикл портить коляской))
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17k
Франц Лефорт BillyBonzz Час назад
А вот в деревне большинство с колясками были( например на Кубани). Там она (ява) была больше рабочей лошадкой.
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